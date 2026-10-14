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2027 Asgari Ücrette En Yüksek Tahmin Ortaya Çıktı

2027 Asgari Ücrette En Yüksek Tahmin Ortaya Çıktı

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 11:13
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Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş '2027 asgari ücret ne kadar olacak?', 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrette kırmızı çizgiyi açıkladı. 2027 asgari ücrette en yüksek tahmin ortaya çıktı. İşte asgari ücret tahminleri.

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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2027 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette en yüksek tahmin belli oldu.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette en yüksek tahmin belli oldu.

Zam oranında belirleyici olan ise seçim takvimi. Karakaş'a göre seçim 2027'nin temmuz ayından önce yapılırsa asgari ücrete tek seferde en az yüzde 50 civarında artış gelecek. Bu oran net ücreti yaklaşık 42 bin 113 liraya taşıyor. Ancak Karakaş, bu rakamın bile yıl ortasına gelindiğinde açlık sınırının gerisinde kalacağı uyarısını yaptı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse ne olur?

Seçim takviminde gecikme olursa beklenti, ocakta en az yüzde 30'luk bir zam. Bu senaryoda net asgari ücret 36 bin 498 lira civarına çıkıyor. Karakaş bu oranın gerekçesini, temmuzda ortaya çıkan yüzde 14,62'lik enflasyonun ücretlere yansımamasına ve geçen yıl ara zam yapılmamasına bağladı.

Uzman isme göre ocaktaki yüzde 30'luk artışı yıl içinde yüzde 20'lik bir ara zam izleyebilir ve toplam artış yine yüzde 50'ye ulaşabilir.

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücrette 'kırmızı çizgi' belli oldu.

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücrette 'kırmızı çizgi' belli oldu.

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayının başında başlaması bekleniyor. Karakaş, işçi kesimini temsil eden tarafın bu yıl masaya oturmayacağını öngörüyor. Gerekçe tek bir şart: Açlık sınırının altında bir rakam teklif edilmemesi.

Uzman isim, burada yasa gereği bekar bir işçinin geçimi için olması gereken tutardan değil, yalnızca açlık sınırından söz edildiğinin altını çizdi. Bu eşiğin altında bir teklif gelirse karar yine işçi tarafı olmadan çıkacak ve ücreti hükümet ile işverenler birlikte belirlemek zorunda kalacak. Karakaş, hükümetin bu süreçte maliyetler ve işsizlik gibi işveren kesiminin hassasiyetlerini de hesaba katacağını ekledi.

Açlık sınırı 37 bin 801 liraya ulaştı, aralıkta 40 bine yaklaşacak.

Açlık sınırı 37 bin 801 liraya ulaştı, aralıkta 40 bine yaklaşacak.

Karakaş, asgari ücretin bugünkü haliyle mutfak masrafının çok gerisinde kaldığını vurguladı. Güncel açlık sınırının 37 bin 801 lira olduğunu hatırlatan uzman isim, görüşmelerin başlayacağı aralık ayında bu rakamın 40 bin liraya dayanacağını öngördü.

Halen net 28 bin 75 lira olan asgari ücretin yeni tutarı, şubatta işçinin cebine girdiğinde açlık sınırının çok altında kalacak. Karakaş'a göre yüzde 30 ya da yüzde 40'lık bir artış bile ücreti açlık sınırına yaklaştırmaya yetmeyecek.

Kaynak: TGRT Haber

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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