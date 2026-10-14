2027 Asgari Ücrette En Yüksek Tahmin Ortaya Çıktı

Zam oranında belirleyici olan ise seçim takvimi. Karakaş'a göre seçim 2027'nin temmuz ayından önce yapılırsa asgari ücrete tek seferde en az yüzde 50 civarında artış gelecek. Bu oran net ücreti yaklaşık 42 bin 113 liraya taşıyor. Ancak Karakaş, bu rakamın bile yıl ortasına gelindiğinde açlık sınırının gerisinde kalacağı uyarısını yaptı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse ne olur?

Seçim takviminde gecikme olursa beklenti, ocakta en az yüzde 30'luk bir zam. Bu senaryoda net asgari ücret 36 bin 498 lira civarına çıkıyor. Karakaş bu oranın gerekçesini, temmuzda ortaya çıkan yüzde 14,62'lik enflasyonun ücretlere yansımamasına ve geçen yıl ara zam yapılmamasına bağladı.

Uzman isme göre ocaktaki yüzde 30'luk artışı yıl içinde yüzde 20'lik bir ara zam izleyebilir ve toplam artış yine yüzde 50'ye ulaşabilir.