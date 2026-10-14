2027 Asgari Ücrette En Yüksek Tahmin Ortaya Çıktı
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Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş '2027 asgari ücret ne kadar olacak?', 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrette kırmızı çizgiyi açıkladı. 2027 asgari ücrette en yüksek tahmin ortaya çıktı. İşte asgari ücret tahminleri.
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2027 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette en yüksek tahmin belli oldu.
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Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücrette 'kırmızı çizgi' belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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