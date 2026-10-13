Asgari Ücrete Enflasyon Ayarı: Net Maaş 36 Bin TL'yi Bulabilir! Asgari Ücret Zammında Masadaki Senaryolar

Asgari ücret için gözler Aralık'ta toplanacak komisyona çevrildi; masadaki yüzde 25, yüzde 28,4 ve yüzde 30'luk üç senaryo, 28.075,50 TL olan net ücreti 35 bin ile 36 bin 500 TL aralığına taşıyor. Geçen yıl yüzde 27 artırılan ücrette bu kez de benzer bir oran bekleniyor. Net maaşın 36 bin TL'yi görmesi için yaklaşık yüzde 28,2'lik bir artış gerekiyor.

Kaynak: Sabah