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Asgari Ücrete Enflasyon Ayarı: Net Maaş 36 Bin TL'yi Bulabilir! Asgari Ücret Zammında Masadaki Senaryolar

Asgari Ücrete Enflasyon Ayarı: Net Maaş 36 Bin TL'yi Bulabilir! Asgari Ücret Zammında Masadaki Senaryolar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 09:12
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Asgari ücret için gözler Aralık'ta toplanacak komisyona çevrildi; masadaki yüzde 25, yüzde 28,4 ve yüzde 30'luk üç senaryo, 28.075,50 TL olan net ücreti 35 bin ile 36 bin 500 TL aralığına taşıyor. Geçen yıl yüzde 27 artırılan ücrette bu kez de benzer bir oran bekleniyor. Net maaşın 36 bin TL'yi görmesi için yaklaşık yüzde 28,2'lik bir artış gerekiyor.

Kaynak: Sabah

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Yüzde 25 zam gelirse net asgari ücret 35.095 TL olacak.

Yüzde 25 zam gelirse net asgari ücret 35.095 TL olacak.

Hesabın çıkış noktası 2026'da uygulanan asgari ücret: brüt 33.030 TL, net 28.075,50 TL. Sabah'ın aktardığına göre yüzde 25'lik zam brüt ücreti 41.287,50 TL'ye, net ücreti ise 35.095 TL'ye taşıyor.

Çalışanın cebine giren fark 7.019 TL. Senaryolar arasında en düşük zam oranı bu, ama net maaş yine de 35 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

Orta Vadeli Program'ın yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini, net ücreti 36.049 TL'ye çıkarıyor.

Orta Vadeli Program'ın yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini, net ücreti 36.049 TL'ye çıkarıyor.

Orta Vadeli Programdaki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında net asgari ücret 36.049 TL'ye çıkıyor; yani aylık net kazanç 7.973 TL artıyor. Hesapta 36 bin TL eşiğini geçmek için gereken oran yaklaşık yüzde 28,2, dolayısıyla bu senaryo eşiğin hemen üzerinde kalıyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu beklentisi ise net ücreti yaklaşık 36.389 TL'ye getiriyor. Resmî tahminle piyasa beklentisi arasındaki fark, çalışanın eline geçen tutarda 340 TL'yi buluyor.

Yüzde 30'luk zamda net maaş 36.500 TL'ye ulaşıyor, çalışanın eline yaklaşık 8.400 TL fazla geçiyor.

Yüzde 30'luk zamda net maaş 36.500 TL'ye ulaşıyor, çalışanın eline yaklaşık 8.400 TL fazla geçiyor.

Üç senaryonun en yükseği yüzde 30'luk artış: brüt ücret 42.939 TL'ye, net ücret 36.500 TL'ye çıkıyor. Mevcut 28.075,50 TL'ye göre aylık fark yaklaşık 8.400 TL.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığı hatırlatılırken bu yıl için de yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış bekleniyor. Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 29,73'e ulaşması, beklentiyi bandın üst ucuna çekiyor.

Gerçekleşen enflasyona göre hesap yapılırsa taban rakam 34.903 TL'de kalıyor.

Gerçekleşen enflasyona göre hesap yapılırsa taban rakam 34.903 TL'de kalıyor.

Yıl sonu tahminlerine dayanan senaryoların yanında bir de gerçekleşen enflasyonla yapılan hesap var. Ocak-eylül döneminde fiyatlar yüzde 24,32 arttı; bu oran mevcut net ücrete uygulandığında 34.903 TL çıkıyor.

Öte yandan eylül itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 29,73'te duruyor. Bu yüzden çalışanların beklentisi 34.903 TL'lik tabanın epey üzerinde, 36 bin TL civarında toplanıyor.

Kesin rakam Aralık'ta belli olacak, zam kıdem tazminatından borçlanmaya kadar birçok kalemi etkileyecek.

Kesin rakam Aralık'ta belli olacak, zam kıdem tazminatından borçlanmaya kadar birçok kalemi etkileyecek.

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun Aralık ayının başında çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı; yeni tutarın ay sonuna doğru duyurulması bekleniyor. Yukarıdaki rakamların hiçbiri resmî karar değil, matematiksel hesap.

Zam yalnızca maaş bordrosunu değil, asgari ücrete bağlı kalemleri de etkileyecek. Sabah'ın aktardığına göre sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanı da yükselecek; askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihya tutarları da yeni asgari ücrete göre hesaplanacağı için 31 Aralık'tan önce başvuranlar eski tarifeden yararlanabilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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