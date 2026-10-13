Asgari Ücrete Enflasyon Ayarı: Net Maaş 36 Bin TL'yi Bulabilir! Asgari Ücret Zammında Masadaki Senaryolar
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Asgari ücret için gözler Aralık'ta toplanacak komisyona çevrildi; masadaki yüzde 25, yüzde 28,4 ve yüzde 30'luk üç senaryo, 28.075,50 TL olan net ücreti 35 bin ile 36 bin 500 TL aralığına taşıyor. Geçen yıl yüzde 27 artırılan ücrette bu kez de benzer bir oran bekleniyor. Net maaşın 36 bin TL'yi görmesi için yaklaşık yüzde 28,2'lik bir artış gerekiyor.
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Yüzde 25 zam gelirse net asgari ücret 35.095 TL olacak.
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Orta Vadeli Program'ın yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini, net ücreti 36.049 TL'ye çıkarıyor.
Yüzde 30'luk zamda net maaş 36.500 TL'ye ulaşıyor, çalışanın eline yaklaşık 8.400 TL fazla geçiyor.
Gerçekleşen enflasyona göre hesap yapılırsa taban rakam 34.903 TL'de kalıyor.
Kesin rakam Aralık'ta belli olacak, zam kıdem tazminatından borçlanmaya kadar birçok kalemi etkileyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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