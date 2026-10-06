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Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak? Masadaki 5 Senaryoda Net Maaş 35.936 ile 36.608 TL Arasında

Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak? Masadaki 5 Senaryoda Net Maaş 35.936 ile 36.608 TL Arasında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 11:03
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Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü Ocak 2027'de açıklanacak asgari ücrette. TÜİK'in eylül enflasyonunu duyurmasıyla yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak netleşti; masadaki 5 senaryoda zam oranı yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında değişiyor, yani net asgari ücret 35.936 TL ile 36.608 TL aralığına çıkıyor. Yılın ilk 9 ayındaki yüzde 24,32'lik enflasyona göre hesaplanan en düşük rakam ise 34.903 TL.

Kaynak: Sabah

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Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program'ın enflasyon tahminleri, asgari ücret için yüzde 28 ile yüzde 28,4 bandını işaret ediyor.

Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program'ın enflasyon tahminleri, asgari ücret için yüzde 28 ile yüzde 28,4 bandını işaret ediyor.

Hesabın çıkış noktası, 2026'da net 28.075,50 TL (brüt 33.030 TL) olarak uygulanan mevcut asgari ücret. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28 esas alındığında net ücret 35.936 TL'ye yükseliyor; yani çalışanın eline geçen tutar 7.861 TL artıyor.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu hedefi ise net asgari ücreti 36.049 TL'ye, zam tutarını 7.973 TL'ye taşıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarması, bu iki senaryonun neden öne çıktığını da gösteriyor.

Anket sonuçları senaryoları yukarı çekiyor: Merkez Bankası anketinde yüzde 29,61, AA Finans anketinde yüzde 29,66.

Anket sonuçları senaryoları yukarı çekiyor: Merkez Bankası anketinde yüzde 29,61, AA Finans anketinde yüzde 29,66.

Merkez Bankası'nın anketindeki yüzde 29,61'lik beklenti, net asgari ücreti 36.389 TL'ye getiriyor. Bu senaryoda zam tutarı 8.313 TL oluyor.

AA Finans'ın anketinde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66'ya çıkıyor. Hesap 36.403 TL net ücrete ve 8.327 TL'lik artışa varıyor. İki anket arasındaki fark yalnızca 14 TL olsa da ikisi de resmî tahminlerin ve Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde kalıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,39'luk tahmini, masadaki en yüksek zam oranı olarak öne çıkıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,39'luk tahmini, masadaki en yüksek zam oranı olarak öne çıkıyor.

Beşinci ve en yüksek senaryo Finansal Kurumlar Birliği'nden geliyor. Yüzde 30,39'luk oranla net asgari ücret 36.608 TL'ye, zam tutarı 8.532 TL'ye yükseliyor.

En düşük senaryo olan TCMB'nin yüzde 28'lik tahminiyle arasındaki fark 672 TL. Başka bir hesapta yüzde 30 zam uygulanması halinde net ücretin 36.497,50 TL olacağı belirtiliyor; bu da en yüksek senaryonun biraz altında kalıyor.

Yılın ilk 9 ayındaki yüzde 24,32'lik enflasyon, asgari ücretin en az 34.903,24 TL olması gerektiğini gösteriyor.

Yılın ilk 9 ayındaki yüzde 24,32'lik enflasyon, asgari ücretin en az 34.903,24 TL olması gerektiğini gösteriyor.

Senaryoların tamamı yıl sonu tahminine dayanırken, gerçekleşen enflasyonla yapılan hesap daha temkinli bir taban çiziyor. Ocak-eylül döneminde yüzde 24,32'lik fiyat artışı yaşandı; mevcut net ücrete bu oran uygulandığında asgari ücretin en az 34.903,24 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Öte yandan 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçmişti ve eylül itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 29,73'te duruyor. Bu tablo, çalışanların beklentisini tabandaki rakamın üzerinde tutuyor.

Kesin rakam Aralık'ta belli olacak: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2027 ücretini yıl sonunda açıklayacak.

Kesin rakam Aralık'ta belli olacak: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2027 ücretini yıl sonunda açıklayacak.

Tüm bu hesaplar tahmin niteliğinde. 2027 asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2026'da alacağı kararla belirlenecek; komisyonun ayın ilk haftasında toplanıp nihai kararı ay sonunda duyurması bekleniyor.

Kulislerde zam oranının yüzde 25 ile yüzde 30 arasında kalacağı, ayrıca Ocak'ta yaklaşık yüzde 30'luk artışın ardından Temmuz'da ara zam yapılarak yıllık toplam artışın yüzde 50'nin üzerine çıkarılabileceği de konuşuluyor. Zam; kıdem ve ihbar tazminatından işsizlik ödeneğine, çıraklık ücretinden sigorta primlerine kadar birçok kalemi de etkileyecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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