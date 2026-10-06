Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak? Masadaki 5 Senaryoda Net Maaş 35.936 ile 36.608 TL Arasında
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Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü Ocak 2027'de açıklanacak asgari ücrette. TÜİK'in eylül enflasyonunu duyurmasıyla yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak netleşti; masadaki 5 senaryoda zam oranı yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında değişiyor, yani net asgari ücret 35.936 TL ile 36.608 TL aralığına çıkıyor. Yılın ilk 9 ayındaki yüzde 24,32'lik enflasyona göre hesaplanan en düşük rakam ise 34.903 TL.
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Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program'ın enflasyon tahminleri, asgari ücret için yüzde 28 ile yüzde 28,4 bandını işaret ediyor.
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Anket sonuçları senaryoları yukarı çekiyor: Merkez Bankası anketinde yüzde 29,61, AA Finans anketinde yüzde 29,66.
Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,39'luk tahmini, masadaki en yüksek zam oranı olarak öne çıkıyor.
Yılın ilk 9 ayındaki yüzde 24,32'lik enflasyon, asgari ücretin en az 34.903,24 TL olması gerektiğini gösteriyor.
Kesin rakam Aralık'ta belli olacak: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2027 ücretini yıl sonunda açıklayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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