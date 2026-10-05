Memur Zammı Ocakta Ne Kadar Olacak? En Düşük Maaş 76 Bin Lirayı Aşıyor!
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Memurların ocak ayında alacağı zam, enflasyon tahminlerine göre yüzde 8,01 ile yüzde 8,66 arasında şekillenecek. Hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 849-76 bin 305 liraya yükselecek. Zam yalnızca maaşları değil; aile yardımından 65 yaş aylığına, engelli aylığından bedelli askerlik ücretine kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren pek çok ödemeyi de değiştirecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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