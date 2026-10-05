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Memur Zammı Ocakta Ne Kadar Olacak? En Düşük Maaş 76 Bin Lirayı Aşıyor!

Memur Zammı Ocakta Ne Kadar Olacak? En Düşük Maaş 76 Bin Lirayı Aşıyor!

Zam memur
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 12:04
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Memurların ocak ayında alacağı zam, enflasyon tahminlerine göre yüzde 8,01 ile yüzde 8,66 arasında şekillenecek. Hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 849-76 bin 305 liraya yükselecek. Zam yalnızca maaşları değil; aile yardımından 65 yaş aylığına, engelli aylığından bedelli askerlik ücretine kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren pek çok ödemeyi de değiştirecek.

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2027 memur maaşı ne kadar olacak?

2027 memur maaşı ne kadar olacak?

Üç farklı enflasyon tahminine göre memur zammı yüzde 8,01, yüzde 8,05 ya da yüzde 8,66 olarak hesaplanıyor. Bu oranlarla memur emeklisinin taban aylığının da 31 bin 526 liradan 34 bin 52 ile 34 bin 257 lira arasına çıkması bekleniyor.

Bu artışla birlikte en düşük memur maaşının 70 bin 224 liradan 75 bin 849-76 bin 305 lira aralığına, memur emeklisi taban aylığının ise 31 bin 526 liradan 34 bin 52-34 bin 257 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

Ocak ayında tüm yardımlar değişecek.

Ocak ayında tüm yardımlar değişecek.

Memur maaş katsayısındaki artış aile yardımına doğrudan yansıyacak. Çalışmayan eş için şu an 3 bin 581,14 lira olan ödeme 3 bin 868-3 bin 891 liraya, 0-6 yaş çocuk için 787,76 lira olan yardım 851-856 liraya, 6 yaş üstü çocuk için 393,88 lira olan yardım ise 425-428 liraya çıkacak. İki çocuklu ve eşi çalışmayan bir memurun toplam aile yardımı 5 bin 157 liradan 5 bin 570-5 bin 603 liraya yükselecek. Toplu sözleşme ikramiyesi de aylık 1.113,88 liradan 1.203-1.210 liraya çıkacak.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık, şu an 7 bin 257,36 lira. Yüzde 8,01'lik artışta bu tutar 7 bin 839 liraya, yüzde 8,05'te 7 bin 842 liraya, yüzde 8,66'da ise 7 bin 886 liraya ulaşacak. Bakıma muhtaç yaşlılar ile engelliler için verilen evde bakım yardımı da 15 bin 755,12 liradan 17 bin 17 ile 17 bin 120 lira arasına yükselecek.

Engelli aylıklarında da benzer bir tablo var. Yüzde 40-69 engel oranına sahip kişilerin aylığı 5 bin 793,32 liradan 6 bin 257-6 bin 295 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 8 bin 689,97 liradan 9 bin 386-9 bin 443 liraya çıkacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına yapılan ödeme de 6 bin 257-6 bin 295 lira aralığına ulaşacak.

Bedelli askerlik 2027'de ne kadar olacak?

Bedelli askerlik 2027'de ne kadar olacak?

Memur maaş katsayısı bedelli askerlik bedelini de belirliyor. Şu anda başvuran gençler 472 bin 653 lira ödüyor. Hesaplamalara göre ocak ayında bu ücret 510 bin 513 lira ile 513 bin 585 lira arasına çıkacak.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bu artıştan payını alacak. Ortalama 11 bin 38,08 lira olan SED ödemesinin ocakta 11 bin 922-11 bin 994 liraya yükselmesi öngörülüyor. Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 15 bin 755 liralık aylık yardım da 17 bin 17-17 bin 120 lira seviyesine çıkacak. Emekli Sandığı kapsamındaki doktorların ek ödemeleri de katsayıya bağlı olarak artacak: uzman olmayan emekli doktorlarda 31 bin 510 liradan 34 bin 34-34 bin 257 liraya, uzmanlarda ise 40 bin 963 liradan 44 bin 244-44 bin 511 liraya çıkması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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