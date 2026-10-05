Memur Zammı Ocakta Ne Kadar Olacak? En Düşük Maaş 76 Bin Lirayı Aşıyor!

Memur maaş katsayısındaki artış aile yardımına doğrudan yansıyacak. Çalışmayan eş için şu an 3 bin 581,14 lira olan ödeme 3 bin 868-3 bin 891 liraya, 0-6 yaş çocuk için 787,76 lira olan yardım 851-856 liraya, 6 yaş üstü çocuk için 393,88 lira olan yardım ise 425-428 liraya çıkacak. İki çocuklu ve eşi çalışmayan bir memurun toplam aile yardımı 5 bin 157 liradan 5 bin 570-5 bin 603 liraya yükselecek. Toplu sözleşme ikramiyesi de aylık 1.113,88 liradan 1.203-1.210 liraya çıkacak.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık, şu an 7 bin 257,36 lira. Yüzde 8,01'lik artışta bu tutar 7 bin 839 liraya, yüzde 8,05'te 7 bin 842 liraya, yüzde 8,66'da ise 7 bin 886 liraya ulaşacak. Bakıma muhtaç yaşlılar ile engelliler için verilen evde bakım yardımı da 15 bin 755,12 liradan 17 bin 17 ile 17 bin 120 lira arasına yükselecek.

Engelli aylıklarında da benzer bir tablo var. Yüzde 40-69 engel oranına sahip kişilerin aylığı 5 bin 793,32 liradan 6 bin 257-6 bin 295 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 8 bin 689,97 liradan 9 bin 386-9 bin 443 liraya çıkacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına yapılan ödeme de 6 bin 257-6 bin 295 lira aralığına ulaşacak.