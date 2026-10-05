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SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin 3 Aylık Zam Oranı Belli Oldu: Ocak Zammının İlk Rakamı Netleşti

SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin 3 Aylık Zam Oranı Belli Oldu: Ocak Zammının İlk Rakamı Netleşti

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 13:28
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Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin Ocak zammına dair ilk rakam netleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının enflasyon verilerine göre üç aylık zam oranı yüzde 5,56 oldu. Kesin oran ise Ekim, Kasım ve Aralık verileri de açıklandıktan sonra belli olacak.

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Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu!

Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur maaş tablosu!

Emekli aylıkları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında, önceki altı ayın enflasyon farkı kadar artırılıyor. Ocak 2027 zammının ilk üç ayı, TÜİK'in açıkladığı Eylül verisiyle birlikte tamamlandı. Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos'ta yüzde 1,84, Eylül'de yine yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin aylığına yansıyacak üç aylık artışı yüzde 5,56'ya taşıdı.

Eylül'de yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam ise yüzde 17,76 olmuştu. Ocak'ta yapılacak artışın yüzde 5,56'lık bölümü şimdiden hesaplanmış durumda, ancak bu oran nihai zam anlamına gelmiyor. Geri kalanı yılın son çeyreğindeki fiyat hareketleri belirleyecek.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamları da açıklandığında altı aylık toplam oran ve buna bağlı olarak emeklinin cebine girecek yeni aylık kesinleşecek. O zamana kadar ortaya atılan rakamlar tahmin niteliği taşıyor.

En düşük emekli maaşı 2027 ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2027 ne kadar olacak?

Şu anda en düşük emekli aylığı 23.552 lira. Dünya gazetesinin haberinde, zam oranının emeklinin kendi aylığı üzerinden uygulandığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle zam sonrası tutarı en düşük aylık seviyesini aşmayan emekliler, taban aylıkta ayrıca bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece artış görmeyebilir.

Başka bir ifadeyle, taban aylığa yakın maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular için asıl belirleyici olan yüzde 5,56'lık üç aylık oran değil, Ocak ayında en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağı olacak. Bu yüzden milyonlarca emekli, hem Ekim-Aralık enflasyon verilerini hem de taban aylığa ilişkin olası düzenlemeyi yakından izleyecek.

Zammın kesinleşmesi için bekleme sürüyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin Ocak ayında alacağı yeni aylık netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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