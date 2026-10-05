SSK ve Bağ-Kur Emeklisinin 3 Aylık Zam Oranı Belli Oldu: Ocak Zammının İlk Rakamı Netleşti

Emekli aylıkları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında, önceki altı ayın enflasyon farkı kadar artırılıyor. Ocak 2027 zammının ilk üç ayı, TÜİK'in açıkladığı Eylül verisiyle birlikte tamamlandı. Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos'ta yüzde 1,84, Eylül'de yine yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin aylığına yansıyacak üç aylık artışı yüzde 5,56'ya taşıdı.

Eylül'de yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan zam ise yüzde 17,76 olmuştu. Ocak'ta yapılacak artışın yüzde 5,56'lık bölümü şimdiden hesaplanmış durumda, ancak bu oran nihai zam anlamına gelmiyor. Geri kalanı yılın son çeyreğindeki fiyat hareketleri belirleyecek.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamları da açıklandığında altı aylık toplam oran ve buna bağlı olarak emeklinin cebine girecek yeni aylık kesinleşecek. O zamana kadar ortaya atılan rakamlar tahmin niteliği taşıyor.