2027 Asgari Ücrette En Yüksek Senaryo Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ocak 2027'de açıklanacak asgari ücret zammı için masadaki en yüksek rakam netleşti. Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 30,39 esas alındığında, net asgari ücret 28.075 TL'den 36.608 TL'ye çıkıyor. Bu senaryoda çalışanın eline geçen artış 8.532 TL oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2027 asgar ücrette en yüksek senaryo belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masadaki asgari ücret senaryoları.
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın