2027 Asgari Ücrette En Yüksek Senaryo Belli Oldu

Hesabın çıkış noktası, şu an uygulanan net 28.075 TL'lik (brüt 33.030 TL) asgari ücret. TÜİK'in eylül verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 29,73'e ulaşırken, yılın ilk dokuz ayındaki fiyat artışı yüzde 24,32 oldu. Zam beklentisini belirleyen asıl veri ise yıl sonu enflasyon tahminleri.

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,39'luk beklenti, bu tahminlerin en yükseği. Oran mevcut ücrete uygulandığında net asgari ücret 36.608 TL'ye, aradaki fark ise 8.532 TL'ye çıkıyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik tahminiyle bulunan 35.936 TL ile kıyaslandığında, en yüksek senaryo çalışanın cebine 672 TL daha fazla giriyor.