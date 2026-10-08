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2027 Asgari Ücrette En Yüksek Senaryo Belli Oldu

2027 Asgari Ücrette En Yüksek Senaryo Belli Oldu

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 16:32
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Ocak 2027'de açıklanacak asgari ücret zammı için masadaki en yüksek rakam netleşti. Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 30,39 esas alındığında, net asgari ücret 28.075 TL'den 36.608 TL'ye çıkıyor. Bu senaryoda çalışanın eline geçen artış 8.532 TL oluyor.

Kaynak: TGRT Haber

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2027 asgar ücrette en yüksek senaryo belli oldu.

2027 asgar ücrette en yüksek senaryo belli oldu.

Hesabın çıkış noktası, şu an uygulanan net 28.075 TL'lik (brüt 33.030 TL) asgari ücret. TÜİK'in eylül verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 29,73'e ulaşırken, yılın ilk dokuz ayındaki fiyat artışı yüzde 24,32 oldu. Zam beklentisini belirleyen asıl veri ise yıl sonu enflasyon tahminleri.

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,39'luk beklenti, bu tahminlerin en yükseği. Oran mevcut ücrete uygulandığında net asgari ücret 36.608 TL'ye, aradaki fark ise 8.532 TL'ye çıkıyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik tahminiyle bulunan 35.936 TL ile kıyaslandığında, en yüksek senaryo çalışanın cebine 672 TL daha fazla giriyor.

Masadaki asgari ücret senaryoları.

Masadaki asgari ücret senaryoları.

Masadaki diğer senaryolar da 36 bin lirayı aşıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik tahmini net 35.936 TL ve 7.861 TL'lik artış anlamına gelirken, Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük hedef 36.049 TL ve 7.973 TL'lik artışı gösteriyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik beklenti 36.389 TL'ye, AA Finans ekonomistlerinin yüzde 29,66'lık tahmini ise 36.403 TL'ye işaret ediyor. Piyasa temelli iki senaryoda da zam tutarı 8.300 TL'nin üzerinde kalıyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2027'de bir araya gelecek. Müzakerelerin aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Yeni net ve brüt tutarların ise yıl bitmeden, aralığın son günlerinde duyurulması öngörülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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