Ekonomist Mahmut Aydoğmuş 2027 Asgari Ücret İçin Rakam Verdi
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Milyonlarca çalışanın gözü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Masaya oturulmadan önce ilk somut tahmin ekonomist Mahmut Aydoğmuş'tan geldi. Ünlü ekonomist 2027 asgari ücret için tahminini açıkladı.
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Asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Aydoğmuş tahminini açıkladı.
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37 bin liralık asgari ücret, açlık sınırının altında kalabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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