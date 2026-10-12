Ekonomist Mahmut Aydoğmuş 2027 Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

Sözcü'den Büşra Kapan'ın haberine göre Aydoğmuş'un asıl dikkat çektiği nokta, yıl içinde yaşanan kayıp. Ocak'tan eylül sonuna kadar resmi enflasyon yüzde 24,32 oldu. Bu tablo, asgari ücretin satın alma gücünün dokuz ayda 6 bin 827 lira gerilemesi anlamına geliyor. Yılın başında 28 bin liraya alınabilen bir sepet için eylül sonunda yaklaşık 34 bin 900 lira ödemek gerekiyor.

Türk-İş'in eylül ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması için gereken tutar, yani açlık sınırı, 37 bin 801 liraya ulaştı. Aydoğmuş'a göre 37 bin liralık bir asgari ücret, daha ödenmeye başlamadan bu sınırın altında kalabilir.