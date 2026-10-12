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Ekonomist Mahmut Aydoğmuş 2027 Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş 2027 Asgari Ücret İçin Rakam Verdi

Asgari Ücret Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 19:31
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Milyonlarca çalışanın gözü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Masaya oturulmadan önce ilk somut tahmin ekonomist Mahmut Aydoğmuş'tan geldi. Ünlü ekonomist 2027 asgari ücret için tahminini açıkladı.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Aydoğmuş tahminini açıkladı.

Asgari ücret ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Aydoğmuş tahminini açıkladı.

Ekonomist Muhammet Aydoğmuş, asgari ücrete dair tahminini açıkladı. Bugün 28 bin 75 lira olarak uygulanan net asgari ücretin yeni yılda yaklaşık yüzde 32 artışla 37 bin liraya çıkabileceğini öngören Aydoğmuş, hesabını yıl sonu enflasyon beklentisine dayandırıyor.

Yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon ücrete birebir yansıtılırsa ortaya yaklaşık 36 bin 49 liralık bir tutar çıkıyor. Aydoğmuş'un 37 bin liralık öngörüsü bu hesabın biraz üzerinde konumlanıyor. Son sözü ise aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği komisyon görüşmeleri söyleyecek.

37 bin liralık asgari ücret, açlık sınırının altında kalabilir.

37 bin liralık asgari ücret, açlık sınırının altında kalabilir.

Sözcü'den Büşra Kapan'ın haberine göre Aydoğmuş'un asıl dikkat çektiği nokta, yıl içinde yaşanan kayıp. Ocak'tan eylül sonuna kadar resmi enflasyon yüzde 24,32 oldu. Bu tablo, asgari ücretin satın alma gücünün dokuz ayda 6 bin 827 lira gerilemesi anlamına geliyor. Yılın başında 28 bin liraya alınabilen bir sepet için eylül sonunda yaklaşık 34 bin 900 lira ödemek gerekiyor.

Türk-İş'in eylül ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması için gereken tutar, yani açlık sınırı, 37 bin 801 liraya ulaştı. Aydoğmuş'a göre 37 bin liralık bir asgari ücret, daha ödenmeye başlamadan bu sınırın altında kalabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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