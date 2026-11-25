Kilo Vermek İçin Günde Kaç Adım Gerekiyor? 10.000 Adım Efsanesinden Kalori Hesabına 12 Bilimsel Cevap
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Telefonunuzdaki günlük 10.000 adım hedefini kim koydu: bir doktor mu, yoksa 1965'te adımsayar satan bir Japon şirketi mi? Cevabı ve kilo vermek için gerçekte ne kadar yürümek gerektiğini, son yıllarda yayımlanan büyük çalışmalarla birlikte sıraladık.
1. 10.000 adım hedefi bir araştırmadan değil, bir adımsayarın adından geliyor.
2. Büyük çalışmalara göre faydanın artışı 10.000'e varmadan yavaşlıyor.
3. Günde 4.000 adımın altında bile her bin adım fark ediyor.
4. Bir saatlik yürüyüş kabaca 6.000 adım ediyor.
5. Doğru tempoyu anlamanın basit bir yolu var: Konuşabiliyor ama şarkı söyleyemiyorsanız tamam.
6. Yakılan kalori, çoğumuzun sandığından az.
7. Yalnızca adım sayısını artırmak, tartıda mütevazı bir fark yaratıyor.
8. Sağlık için haftada 150-300 dakika yeterli, belirgin kilo kaybı içinse daha fazlası gerekiyor.
9. Kilo verirken asıl belirleyici tabak.
10. "Günde 500 kalori eksik, haftada yarım kilo gider" hesabı uzun vadede şaşıyor.
11. Tartı kıpırdamasa da yürüyüşün kazandırdıkları bitmiyor.
12. Yeni başlıyorsanız kısa yürüyüşlerle girip mesafeyi yavaş yavaş artırın.
Sizin telefonunuz dün akşam kaç adım gösteriyordu, 10.000'e mi yakındı yoksa 4.000'e mi?
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