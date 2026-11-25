Telefonunuzdaki günlük 10.000 adım hedefini kim koydu: bir doktor mu, yoksa 1965'te adımsayar satan bir Japon şirketi mi? Cevabı ve kilo vermek için gerçekte ne kadar yürümek gerektiğini, son yıllarda yayımlanan büyük çalışmalarla birlikte sıraladık.