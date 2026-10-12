Emekliye 2027 Ocak Zammında İlk Rakam Kesinleşti

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş artışına dair süreç adım adım şekilleniyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmaya devam etmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ilk önemli aşaması geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Eylül ayı enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilerin hak ettiği üç aylık birikimli zam oranı kesinlik kazandı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde ortaya çıkan toplam fiyat artışı yüzde 5,57 olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmeyle birlikte emeklilerin Ocak 2027 maaş artışı için şimdiden en az yüzde 5,57’lik hak ediş garantilenmiş oldu.