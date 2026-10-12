Emekliye 2027 Ocak Zammında İlk Rakam Kesinleşti
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammında ilk yarı geride kaldı. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla temmuz-eylül dönemini kapsayan 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,56 olarak kesinleşti. Milyonlarca emeklinin gözü artık ekim, kasım ve aralık verilerinde. Merkez Bankası anketindeki beklentiler ise zammın çift haneye yaklaşabileceğine işaret ediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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