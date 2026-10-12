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Emekliye 2027 Ocak Zammında İlk Rakam Kesinleşti

Emekliye 2027 Ocak Zammında İlk Rakam Kesinleşti

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 14:23
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammında ilk yarı geride kaldı. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla temmuz-eylül dönemini kapsayan 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,56 olarak kesinleşti. Milyonlarca emeklinin gözü artık ekim, kasım ve aralık verilerinde. Merkez Bankası anketindeki beklentiler ise zammın çift haneye yaklaşabileceğine işaret ediyor.

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2027 emekli maaşı için ilk oranlar kesinleşti.

2027 emekli maaşı için ilk oranlar kesinleşti.

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş artışına dair süreç adım adım şekilleniyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmaya devam etmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ilk önemli aşaması geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Eylül ayı enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilerin hak ettiği üç aylık birikimli zam oranı kesinlik kazandı.   

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde ortaya çıkan toplam fiyat artışı yüzde 5,57 olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmeyle birlikte emeklilerin Ocak 2027 maaş artışı için şimdiden en az yüzde 5,57’lik hak ediş garantilenmiş oldu.

Emekli maaşı için masadaki senaryolar.

Emekli maaşı için masadaki senaryolar.

Geriye kalan üç aylık döneme ilişkin zam tahminleri de ekonomi yönetiminin ve piyasaların beklentileri doğrultusunda şekilleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Ekim ayı enflasyonunun yüzde 1,97, Kasım ayı enflasyonunun ise yüzde 1,13 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Yılın son ayı olan Aralık dönemi için yapılan farklı hesaplamalar ise masaya iki ayrı ihtimal getiriyor:

Birinci Senaryo (Aralık Enflasyonu %1,00): Aralık ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,00 artması durumunda, emeklilerin altı aylık toplam enflasyon farkı yüzde 9,95 olarak hesaplanıyor

İkinci Senaryo (Aralık Enflasyonu %1,50): Yılın son ayında enflasyonun yüzde 1,50 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı yüzde 10,49 düzeyine ulaşıyor.

2027 emekli maaşı ne zaman belli olacak?

2027 emekli maaşı ne zaman belli olacak?

2027 emekli maaşı Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

Emekli maaşı nasıl belirleniyor?

Emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon verileriyle belli oluyor. Emekli maaş zammının belli olması için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık verilerine ihtiyaç var.Maaşlara yansıyacak nihai oranın belirlenmesi için ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait TÜİK verileri bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık maaş zamları, doğrudan gerçekleşen enflasyon oranına endeksli olarak hesaplanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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