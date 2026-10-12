article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Özgür Erdursun Emeklilik Planı Yapanları Uyardı: Aralık'ta Ayrılan 105 Bin TL Kaybedebilir

Özgür Erdursun Emeklilik Planı Yapanları Uyardı: Aralık'ta Ayrılan 105 Bin TL Kaybedebilir

SGK Asgari Ücret Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 12:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Emeklilik dilekçesini Aralık'ta mı yoksa Ocak'ta mı vermeli?' Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde emekliliği yaklaşan çalışanların aklındaki bu soruya kıdem tazminatı, asgari ücret ve emekli aylığı üzerinden yanıt verdi. Erdursun'a göre birkaç haftalık fark, özellikle uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için yüz binlerce liralık sonuç doğurabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emeklilik kararını sadece alacağınız maaşı hesaplayarak karar vermeyin.

Emeklilik kararını sadece alacağınız maaşı hesaplayarak karar vermeyin.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik kararının yalnızca bağlanacak aylığa bakılarak verilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzmana göre kıdem tazminatı tavanındaki artış, yeni yılda beklenen asgari ücret zammı, çalışmaya devam edilirse alınacak ücret ve emeklilik sonrası gelir birlikte hesaba katılmalı.

Kıdem tazminatı 2027'de artacak mı?

Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde 73 bin 729 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş katsayılarına bağlı olarak yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen tavanın 2027'nin ilk yarısında yüzde 7 civarında artması öngörülüyor. Bu senaryoda tavan yaklaşık 79 bin liraya ulaşacak, her tam hizmet yılı için ödenecek azami brüt tazminat da 5 bin 270 lira kadar yükselecek. 

Artışın etkisi kıdem yılı uzadıkça büyüyor. Brüt ücreti tavanın üzerinde olan bir çalışan için yüzde 7'lik tavan artışı, 5 yıllık kıdemde yaklaşık 26 bin liralık fark anlamına geliyor. Bu fark 20 yılda 105 bin liraya, 30 yılda ise 158 bin liraya yaklaşıyor.

Aralık ayında mı emekli olunmalı ocak ayında mı? "105 bin TL kaybedebilirsiniz."

Aralık ayında mı emekli olunmalı ocak ayında mı? "105 bin TL kaybedebilirsiniz."

Emekli aylığı tarafında ise Erdursun, 2026'dan 2027'ye geçişte geçmiş yıllarda görülen belirgin aylık kayıplarının bu kez yaşanmasını beklemiyor. Yine de kesin bir değerlendirme için 2026 enflasyon verileri, güncelleme katsayısı ve hesaplama parametrelerinin netleşmesi gerekiyor.

Emekli olup çalışmaya devam edecekler ile işi tamamen bırakacakların durumu da birbirinden farklı. Tavanın üzerinde kazananlar, bağlanacak aylığın mevcut ücretlerinin çok altında kalabileceğini hesaba katmalı; ilk sigortalılık tarihi ve sigortalılık statüsü de sonucu değiştiriyor. Erdursun'un vardığı nokta net: 105 bin liralık tazminat avantajı tek başına herkes için Ocak'ı doğru tarih yapmıyor, aylıktaki küçük bir fark da tazminat farkını görmezden gelmek için gerekçe sayılmaz. Herkes için geçerli tek bir doğru emeklilik tarihi bulunmuyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun 'Aralıkta mı emekli olunmalı Ocakta mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

'2026 yılından 2027 yılına ge­çişte geçmiş yıllarda yaşanan dü­zeyde bir emekli aylığı kaybı or­taya çıkacağını öngörmüyoruz. Bununla birlikte kesin değerlen­dirme için 2026 yılı enflasyon ve­rilerinin, güncelleme katsayısı­nın ve aylık hesaplama paramet­relerinin netleşmesi gerekiyor.

20 yıllık kıdemi bulunan ve kı­dem tazminatı tavanının üzerin­de brüt ücret alan bir çalışanın Ocak 2027’de işten ayrılması ha­linde, yüzde 7’lik tavan artışı var­sayımıyla yaklaşık 105 bin TL da­ha fazla brüt kıdem tazminatı al­ması mümkün olabilecek. Ancak bu avantaj emekli aylığındaki farklılıklar ve diğer mali sonuç­larla birlikte değerlendirilmeli.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın