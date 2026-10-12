Özgür Erdursun Emeklilik Planı Yapanları Uyardı: Aralık'ta Ayrılan 105 Bin TL Kaybedebilir

Emekli aylığı tarafında ise Erdursun, 2026'dan 2027'ye geçişte geçmiş yıllarda görülen belirgin aylık kayıplarının bu kez yaşanmasını beklemiyor. Yine de kesin bir değerlendirme için 2026 enflasyon verileri, güncelleme katsayısı ve hesaplama parametrelerinin netleşmesi gerekiyor.

Emekli olup çalışmaya devam edecekler ile işi tamamen bırakacakların durumu da birbirinden farklı. Tavanın üzerinde kazananlar, bağlanacak aylığın mevcut ücretlerinin çok altında kalabileceğini hesaba katmalı; ilk sigortalılık tarihi ve sigortalılık statüsü de sonucu değiştiriyor. Erdursun'un vardığı nokta net: 105 bin liralık tazminat avantajı tek başına herkes için Ocak'ı doğru tarih yapmıyor, aylıktaki küçük bir fark da tazminat farkını görmezden gelmek için gerekçe sayılmaz. Herkes için geçerli tek bir doğru emeklilik tarihi bulunmuyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun 'Aralıkta mı emekli olunmalı Ocakta mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

'2026 yılından 2027 yılına ge­çişte geçmiş yıllarda yaşanan dü­zeyde bir emekli aylığı kaybı or­taya çıkacağını öngörmüyoruz. Bununla birlikte kesin değerlen­dirme için 2026 yılı enflasyon ve­rilerinin, güncelleme katsayısı­nın ve aylık hesaplama paramet­relerinin netleşmesi gerekiyor.

20 yıllık kıdemi bulunan ve kı­dem tazminatı tavanının üzerin­de brüt ücret alan bir çalışanın Ocak 2027’de işten ayrılması ha­linde, yüzde 7’lik tavan artışı var­sayımıyla yaklaşık 105 bin TL da­ha fazla brüt kıdem tazminatı al­ması mümkün olabilecek. Ancak bu avantaj emekli aylığındaki farklılıklar ve diğer mali sonuç­larla birlikte değerlendirilmeli.'