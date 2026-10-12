Özgür Erdursun Emeklilik Planı Yapanları Uyardı: Aralık'ta Ayrılan 105 Bin TL Kaybedebilir
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'Emeklilik dilekçesini Aralık'ta mı yoksa Ocak'ta mı vermeli?' Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde emekliliği yaklaşan çalışanların aklındaki bu soruya kıdem tazminatı, asgari ücret ve emekli aylığı üzerinden yanıt verdi. Erdursun'a göre birkaç haftalık fark, özellikle uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için yüz binlerce liralık sonuç doğurabilir.
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Emeklilik kararını sadece alacağınız maaşı hesaplayarak karar vermeyin.
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Aralık ayında mı emekli olunmalı ocak ayında mı? "105 bin TL kaybedebilirsiniz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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