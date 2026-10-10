2000 Sonrası İçin Kademeli Emeklilik Var mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Yanıt Verdi
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Milyonlarca vatandaş kademeli emeklilik bekliyor. 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar, EYT'den sonra gözlerini kademeli emeklilik düzenlemesine dikti. Ancak masada henüz yürürlükte bir yasa yok. Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum ne? SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıt verdi.
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Kademeli emeklilikte son durum: Kademeli emeklilik çıkacak mı?
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Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik açıklaması: "Sürpriz yaşanmazsa..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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