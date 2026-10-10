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2000 Sonrası İçin Kademeli Emeklilik Var mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Yanıt Verdi

2000 Sonrası İçin Kademeli Emeklilik Var mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Yanıt Verdi

SGK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 10:37
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Milyonlarca vatandaş kademeli emeklilik bekliyor. 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar, EYT'den sonra gözlerini kademeli emeklilik düzenlemesine dikti. Ancak masada henüz yürürlükte bir yasa yok. Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum ne? SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıt verdi.

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Kademeli emeklilikte son durum: Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kademeli emeklilikte son durum: Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 2023'te yasalaştığında, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı aranmadan emekliliğe kavuşmuştu. O tarihten sonra, özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında işe girenler ise kapsamın dışında kaldı. Aradan geçen yıllarda bu kesim, kendileri için de benzer bir geçiş modeli, yani kademeli emeklilik hayal ediyor.

Bugün gelinen noktada ise tablo net: Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM komisyonunda bekliyor, ancak kanunlaşmış bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla 'kaç yaşında, kaç prim günüyle emekli olunacak' sorusunun yürürlükte olan bir yanıtı da yok.

Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik açıklaması: "Sürpriz yaşanmazsa..."

Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik açıklaması: "Sürpriz yaşanmazsa..."

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emekliliğe dair 2027 beklentisini paylaştı. kademeli emeklilik beklentisine dair gerçekçi bir çerçeve çiziyor. Erdursun'a göre mevcut emeklilik sistemi, uzun vadede bugünkü haliyle sürdürülemiyor. Bu tabloda emeklilik şartlarını gevşeten yeni bir geçiş modelini kısa sürede hayata geçirmek de kolay olmuyor.

Özgür Erdursun siyasette ya da ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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