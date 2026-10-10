2000 Sonrası İçin Kademeli Emeklilik Var mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Yanıt Verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 2023'te yasalaştığında, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı aranmadan emekliliğe kavuşmuştu. O tarihten sonra, özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında işe girenler ise kapsamın dışında kaldı. Aradan geçen yıllarda bu kesim, kendileri için de benzer bir geçiş modeli, yani kademeli emeklilik hayal ediyor.

Bugün gelinen noktada ise tablo net: Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM komisyonunda bekliyor, ancak kanunlaşmış bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla 'kaç yaşında, kaç prim günüyle emekli olunacak' sorusunun yürürlükte olan bir yanıtı da yok.