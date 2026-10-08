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Özgür Erdursun Ocak 2027 Zammını Tek Tek Hesapladı

Özgür Erdursun Ocak 2027 Zammını Tek Tek Hesapladı

memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 18:20
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında Ocak 2027 için zam oranlarını hesapladı. Yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 6,67 artış yansıyacak. İki oran arasındaki farkın nedeni, memurların toplu sözleşme zamlarının hesaba katılması.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 emekli maaşını tek tek hesapladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 emekli maaşını tek tek hesapladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre 2026'nın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28'e ulaşacağı varsayıldığında ikinci yarıdaki artış yaklaşık yüzde 8,70'e denk geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da bu oranla hesaplanıyor. Eylül enflasyonu açıklandı, ancak Ekim, Kasım ve Aralık verileri gelmeden Ocak oranı kesinleşmiş sayılmıyor.

25 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar olacak?

Erdursun'un hesabına göre 25 bin lira maaş alan bir emekli yaklaşık 27.175 liraya, 30 bin lira alan yaklaşık 32.610 liraya, 40 bin lira alan ise yaklaşık 43.480 liraya ulaşacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı şu an 23.552 lira. Aynı oranla bu tutar yaklaşık 25.601 liraya çıkıyor. Ancak taban aylığın artırılması için ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor.

Aynı enflasyonda iki ayrı zam: Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Aynı enflasyonda iki ayrı zam: Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarında hesap farklı işliyor. Toplu sözleşmeyle 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027'nin ilk yarısı için yüzde 5 artış belirlenmişti. Önce yüzde 7'yi aşan enflasyon farkı hesaplanıyor, ardından Ocak 2027 için yüzde 5 uygulanıyor. Bu da toplamda yaklaşık yüzde 6,67'lik bir artışa karşılık geliyor. Temmuz 2027 için de benzer bir tablo bekleniyor: 2027'nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme artışı var.

Memur emeklisi 2027 zammı 

Memur emeklilerinde ise 5434 ve 5510 ayrımı belirleyici. 1 Ekim 2008'den önce göreve başlayıp 5434 kapsamında emekli olanlarda en düşük memur emekli aylığı yaklaşık 31.527 lira. Yüzde 6,67'lik artışla bu tutar yaklaşık 33.630 liraya çıkacak.

5510 kapsamında emekli olanlarda dosya bazında en düşük aylık 23.552 liraya kadar inebiliyor ve yüzde 8,70'lik artışla yaklaşık 25.601 lira olacak.

Yazara göre bu oranlar, yüksek enflasyon ortamında alım gücünde güçlü bir iyileşme sağlamıyor. Bu yüzden Ocak 2027 için büyük bir artış beklentisi oluşturulmamalı. Asıl belirleyici olabilecek başlıklar seyyanen zam, refah payı, intibak ve en düşük aylığa yönelik yasal düzenleme. Bunlar gündeme gelmezse düşük aylık alan emeklilerin Ocak artışı sınırlı kalacak.

Seçim sürecine girilirken ek bir artış yapılıp yapılmayacağı sorusu da ortada. Erdursun, kesinleşmiş bir adım olmadığı için böyle bir artışı hesaplarına dahil etmediğini belirtiyor. Yıl sonuna doğru ekonomi yönetiminin ve Meclis'in bu adımlara nasıl yaklaşacağı izlenecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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