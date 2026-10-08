Özgür Erdursun Ocak 2027 Zammını Tek Tek Hesapladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında Ocak 2027 için zam oranlarını hesapladı. Yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 6,67 artış yansıyacak. İki oran arasındaki farkın nedeni, memurların toplu sözleşme zamlarının hesaba katılması.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 emekli maaşını tek tek hesapladı.
Aynı enflasyonda iki ayrı zam: Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Yazara göre bu oranlar, yüksek enflasyon ortamında alım gücünde güçlü bir iyileşme sağlamıyor. Bu yüzden Ocak 2027 için büyük bir artış beklentisi oluşturulmamalı. Asıl belirleyici olabilecek başlıklar seyyanen zam, refah payı, intibak ve en düşük aylığa yönelik yasal düzenleme. Bunlar gündeme gelmezse düşük aylık alan emeklilerin Ocak artışı sınırlı kalacak.
Seçim sürecine girilirken ek bir artış yapılıp yapılmayacağı sorusu da ortada. Erdursun, kesinleşmiş bir adım olmadığı için böyle bir artışı hesaplarına dahil etmediğini belirtiyor. Yıl sonuna doğru ekonomi yönetiminin ve Meclis'in bu adımlara nasıl yaklaşacağı izlenecek.
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