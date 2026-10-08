Özgür Erdursun Ocak 2027 Zammını Tek Tek Hesapladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre 2026'nın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28'e ulaşacağı varsayıldığında ikinci yarıdaki artış yaklaşık yüzde 8,70'e denk geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da bu oranla hesaplanıyor. Eylül enflasyonu açıklandı, ancak Ekim, Kasım ve Aralık verileri gelmeden Ocak oranı kesinleşmiş sayılmıyor.

25 bin TL alan emeklinin maaşı ne kadar olacak?

Erdursun'un hesabına göre 25 bin lira maaş alan bir emekli yaklaşık 27.175 liraya, 30 bin lira alan yaklaşık 32.610 liraya, 40 bin lira alan ise yaklaşık 43.480 liraya ulaşacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı şu an 23.552 lira. Aynı oranla bu tutar yaklaşık 25.601 liraya çıkıyor. Ancak taban aylığın artırılması için ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor.