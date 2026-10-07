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En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emin Yılmaz Ocak 2027 İçin Yeni Rakamı Verdi

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emin Yılmaz Ocak 2027 İçin Yeni Rakamı Verdi

memur Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 16:18
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Eylül enflasyonunun beklentinin altında kalması, emekli ve memurların ocak zammı hesabını aşağı çekti. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yeni verilerle yenilediği hesapta SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,61'lik artış öngördü. Bir hafta önce yüzde 10,06 olarak hesaplanan oran böylece yaklaşık yarım puan geriledi. En düşük emekli maaşı için çıkan yeni rakam ise 25 bin 815 lira.

Kaynak: Yeniçağ

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En düşük emekli maaşı için zam hesabı değişti.

En düşük emekli maaşı için zam hesabı değişti.

TÜİK verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde eylül için yüzde 2,12'lik artış bekleniyordu. Gerçekleşen rakamın beklentinin altında kalması, ocakta emekli ve memur maaşlarına yansıyacak zam oranını doğrudan etkiledi.

Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık verilerle birlikte dokuz aylık kümülatif enflasyon yüzde 24,32'ye ulaştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e geriledi. Ocak-haziran dönemindeki enflasyon daha önce yüzde 17,76 olarak kesinleşmişti.

Ekim, kasım ve aralık verileri henüz açıklanmadığı için yıl sonu tablosu kurumların tahminlerine dayanıyor. Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 28, Orta Vadeli Program yüzde 28,4 öngörüyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklenti yüzde 29,61, Anadolu Ajansı'nın tahmini ise yüzde 29,66. Yabancı kuruluşlardan Bank of America, Goldman Sachs ve JP Morgan yüzde 29, Deutsche Bank yüzde 30 bekliyor. Emin Yılmaz bu tahminlerin medyanını alarak yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,08 olarak hesapladı.

SSK ve Bağ-Kur zammı ne kadar olacak?

Yılmaz'ın hesabına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını belirleyecek altı aylık enflasyon farkı yüzde 9,61 olacak. Uzman, 'SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize yüzde 9,61 oranında maaş farkı verilebilme ihtimalini yüksek görüyorum' dedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu anda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı bu oranda artırılırsa 25 bin 815 lira civarına çıkacak. Yılmaz'ın bir hafta önceki hesabında bu rakam 25 bin 921 liraydı; yani eylül verisinin ardından en düşük aylık beklentisi 106 lira aşağı indi. En düşük aylığın bu seviyeye yükselmesi için ise önceki dönemlerde olduğu gibi Meclis'ten yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor.

Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinde zam hesabı toplu sözleşme üzerinden yapılıyor. Sözleşmeye göre 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027'nin ilk yarısı için yüzde 5 zam belirlenmişti. Altı aylık enflasyonun yüzde 9,61'de kalması halinde memurlara yüzde 2,44 enflasyon farkı doğuyor. Bu fark ocaktaki yüzde 5'lik zamla birleşince maaşlara yansıyacak toplam artış yüzde 7,56 oluyor. Bir hafta önceki hesapta bu oran yüzde 8 olarak görünüyordu.

Yılmaz'ın güncel tablosuna göre ocakta beklenen maaşlar şöyle:

  • Memur emeklisi: 31 bin 526 liradan 33 bin 909 liraya

  • Bekar memur: 66 bin 187 liradan 71 bin 190 liraya

  • Evli memur: 70 bin 257 liradan 75 bin 568 liraya

Önceki tahminle karşılaştırıldığında memur emeklisinin beklenen maaşı 139 lira, bekar memurun 291 lira, evli memurun ise 309 lira aşağı indi. Kesin oranlar, aralık enflasyonunun açıklanacağı ocak ayının ilk günlerinde netleşecek. Ekim, kasım ve aralık verileri beklentinin üzerinde ya da altında gelirse hesap yeniden değişecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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