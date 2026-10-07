En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emin Yılmaz Ocak 2027 İçin Yeni Rakamı Verdi
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Eylül enflasyonunun beklentinin altında kalması, emekli ve memurların ocak zammı hesabını aşağı çekti. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yeni verilerle yenilediği hesapta SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,61'lik artış öngördü. Bir hafta önce yüzde 10,06 olarak hesaplanan oran böylece yaklaşık yarım puan geriledi. En düşük emekli maaşı için çıkan yeni rakam ise 25 bin 815 lira.
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En düşük emekli maaşı için zam hesabı değişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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