En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emin Yılmaz Ocak 2027 İçin Yeni Rakamı Verdi

TÜİK verilerine göre eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde eylül için yüzde 2,12'lik artış bekleniyordu. Gerçekleşen rakamın beklentinin altında kalması, ocakta emekli ve memur maaşlarına yansıyacak zam oranını doğrudan etkiledi.

Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık verilerle birlikte dokuz aylık kümülatif enflasyon yüzde 24,32'ye ulaştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e geriledi. Ocak-haziran dönemindeki enflasyon daha önce yüzde 17,76 olarak kesinleşmişti.

Ekim, kasım ve aralık verileri henüz açıklanmadığı için yıl sonu tablosu kurumların tahminlerine dayanıyor. Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 28, Orta Vadeli Program yüzde 28,4 öngörüyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklenti yüzde 29,61, Anadolu Ajansı'nın tahmini ise yüzde 29,66. Yabancı kuruluşlardan Bank of America, Goldman Sachs ve JP Morgan yüzde 29, Deutsche Bank yüzde 30 bekliyor. Emin Yılmaz bu tahminlerin medyanını alarak yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,08 olarak hesapladı.

SSK ve Bağ-Kur zammı ne kadar olacak?

Yılmaz'ın hesabına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını belirleyecek altı aylık enflasyon farkı yüzde 9,61 olacak. Uzman, 'SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize yüzde 9,61 oranında maaş farkı verilebilme ihtimalini yüksek görüyorum' dedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu anda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı bu oranda artırılırsa 25 bin 815 lira civarına çıkacak. Yılmaz'ın bir hafta önceki hesabında bu rakam 25 bin 921 liraydı; yani eylül verisinin ardından en düşük aylık beklentisi 106 lira aşağı indi. En düşük aylığın bu seviyeye yükselmesi için ise önceki dönemlerde olduğu gibi Meclis'ten yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor.