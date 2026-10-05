Milyonlarca Maaş Ödenmeyebilir! SGK Uzmanı Murat Bal'dan 4 Milyon Emekliyi İlgilendiren Uyarı

Şu anda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı, enflasyon yüzde 30'da kalırsa yaklaşık 25 bin 900 ile 26 bin lira aralığına çıkabilir. Bal'a göre burada gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı var: Bu uygulama her dönem Meclis'ten geçen bir kanunla uzatılıyor ve yeni dönem için de ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor.

Kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilerin ödemesi Hazine tarafından tamamlanıyor. Bal durumu şu sözlerle anlattı: 'Sizin bağlanan maaşınız 18 bin olabilir. 17 bin olabilir, 20 bin olabilir, 21 bin olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Bütün bu 23 bin 500'ün altındaki maaşlar 23 bin 550'ye tamamlanıyor.'

Uygulama uzatılmazsa emekliler kendi kök maaşlarına geri dönebilir. Bal'ın deyişiyle bazı emeklilerin maaşı ciddi şekilde düşebilir, hatta zam gelmesine rağmen hiç artmayabilir.