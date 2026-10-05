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Milyonlarca Maaş Ödenmeyebilir! SGK Uzmanı Murat Bal'dan 4 Milyon Emekliyi İlgilendiren Uyarı

Milyonlarca Maaş Ödenmeyebilir! SGK Uzmanı Murat Bal'dan 4 Milyon Emekliyi İlgilendiren Uyarı

SGK memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 16:58
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Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla emeklilerin ocak zammında ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin şimdiden yüzde 5,6'lık artışı cebine koyduğunu söyledi. Ancak Bal'ın asıl dikkat çektiği konu, 4 milyonu aşkın emeklinin aldığı en düşük emekli maaşının geleceği oldu.

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Yıllık enflasyon yüzde 30 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 11'e yaklaşacak.

Yıllık enflasyon yüzde 30 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 11'e yaklaşacak.

Katıldığı bir yayında rakamları tek tek değerlendiren Bal, kesin zam oranının yıl sonunda açıklanacak son üç aylık enflasyon verileriyle belli olacağını hatırlattı. Piyasada yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 28 ile 30 arasında seyrettiğini söyleyen Bal, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisinin de yüzde 29,6'ya yükseldiğine dikkat çekti.

Bal'ın hesabına göre enflasyon yılı yüzde 30 civarında kapatırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocak ayında yaklaşık yüzde 11 artacak. Yani bugün garantilenen yüzde 5,6'lık oran, önümüzdeki üç ayın verileriyle neredeyse ikiye katlanabilir.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesap farklı işliyor. Bu kesim için toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7'lik bir artış zaten bulunuyor, enflasyon bu oranı aşarsa aradaki fark da maaşa ekleniyor. Bal bu konuda 'Orada da yüzde 8,5 civarında olabilir, 9'ları bulabilir şeklinde bir düşüncemiz var. Ama tabii önümüzdeki 3 aylık dönemin de netleşmesi gerekiyor' dedi.

En düşük emekli maaşı 26 bin liraya çıkabilir ama... Uzman isimden kritik uyarı.

En düşük emekli maaşı 26 bin liraya çıkabilir ama... Uzman isimden kritik uyarı.

Şu anda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı, enflasyon yüzde 30'da kalırsa yaklaşık 25 bin 900 ile 26 bin lira aralığına çıkabilir. Bal'a göre burada gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı var: Bu uygulama her dönem Meclis'ten geçen bir kanunla uzatılıyor ve yeni dönem için de ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor.

Kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilerin ödemesi Hazine tarafından tamamlanıyor. Bal durumu şu sözlerle anlattı: 'Sizin bağlanan maaşınız 18 bin olabilir. 17 bin olabilir, 20 bin olabilir, 21 bin olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Bütün bu 23 bin 500'ün altındaki maaşlar 23 bin 550'ye tamamlanıyor.'

Uygulama uzatılmazsa emekliler kendi kök maaşlarına geri dönebilir. Bal'ın deyişiyle bazı emeklilerin maaşı ciddi şekilde düşebilir, hatta zam gelmesine rağmen hiç artmayabilir.

Başka geliri olan emeklilere en düşük maaş ödenmeyebilir.

Başka geliri olan emeklilere en düşük maaş ödenmeyebilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekim ve kasım aylarında en düşük emekli maaşına yönelik bir çalışma yapılacağını duyurduğunu hatırlatan Bal, uygulamanın tamamen kaldırılmasını beklemediğini ama yeni bir kriterin gündeme gelebileceğini söyledi: 'Başka geliri olan emeklilerde en düşük emekli maaşı artık ödenmeyecek denilebilir. Yani bu tür bir düzenleme olabilir.' Kriterin henüz netleşmediğini de ekledi.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunuyor ve bunların 4 milyonu aşkın kısmı en düşük emekli maaşı alıyor. Uygulama ilk başladığında bu sayı 700 bin civarındaydı. Bal sistemdeki adaletsizliğe de değindi: 9 bin prim günüyle emekli olan Bağ-Kur'lu esnaf ile 3 bin 600 günle emekli olan bir vatandaş bugün aynı 23 bin 500 lirayı alıyor.

Seyyanen zam olacak mı?

Seyyanen zam olacak mı?

Seyyanen zam ihtimalini de yorumlayan Bal, memurlara son seyyanen zammın seçim yılı olan 2023'te yapıldığını, emeklilere de aynı dönemde refah payı verildiğini hatırlattı. Ocak 2027'de kanunen yapılması gerekenin üzerinde bir artış gelirse bunun 2027'nin seçim yılı olabileceğine işaret edebileceğini belirten Bal, emeklilerin bu gelişmeyi yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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