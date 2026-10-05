Milyonlarca Maaş Ödenmeyebilir! SGK Uzmanı Murat Bal'dan 4 Milyon Emekliyi İlgilendiren Uyarı
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Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla emeklilerin ocak zammında ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin şimdiden yüzde 5,6'lık artışı cebine koyduğunu söyledi. Ancak Bal'ın asıl dikkat çektiği konu, 4 milyonu aşkın emeklinin aldığı en düşük emekli maaşının geleceği oldu.
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Yıllık enflasyon yüzde 30 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 11'e yaklaşacak.
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En düşük emekli maaşı 26 bin liraya çıkabilir ama... Uzman isimden kritik uyarı.
Başka geliri olan emeklilere en düşük maaş ödenmeyebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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