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Türkiye'de Elektriğin En Çok ve En Az Tüketildiği Saat Belli Oldu

Türkiye'de Elektriğin En Çok ve En Az Tüketildiği Saat Belli Oldu

Elektrik
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 13:26
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Türkiye'de elektrik tüketiminin gün içinde nasıl dalgalandığı yeni verilerle bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) açıkladığı rakamlara göre dün tüketimin zirve yaptığı saat akşam 20.00 olurken, en düşük seviye sabaha karşı 05.00'te görüldü.

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Türkiye'de elektriğin en çok tüketildi saat belli oldu: Zirve yaptı.

Türkiye'de elektriğin en çok tüketildi saat belli oldu: Zirve yaptı.

TEİAŞ verilerine göre 11 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde toplam 800 bin 810 megavatsaat elektrik tüketildi. Saatlik dağılıma bakıldığında tüketim akşam saatlerinde belirgin şekilde yükseldi ve saat 20.00'de 39 bin 66 megavatsaatle günün zirvesine ulaştı.

Elektriğin en az kullanıldığı saat

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tablo tamamen değişti. Sanayi ve konut kullanımının en alt seviyeye indiği saat 05.00'te tüketim 29 bin 748 megavatsaate geriledi. Böylece günün en yoğun saati ile en sakin saati arasında 9 bin 318 megavatsaatlik bir fark oluştu. Zirve saatteki tüketim, en düşük saate göre yaklaşık yüzde 31 daha yüksek gerçekleşti.

Akşam saatlerindeki bu yükseliş aslında sürpriz değil. İşten eve dönüş, aydınlatma, mutfakta çalışan cihazlar ve televizyon aynı zaman dilimine sıkışınca şebekedeki yük de en üst seviyeye çıkıyor. Üç zamanlı tarifede 17.00-22.00 arası 'puant' olarak adlandırılıyor ve bu tarifeyi kullanan abonelerde en yüksek birim fiyat bu dilimde uygulanıyor. Günün en düşük tüketiminin görüldüğü 05.00 ise 22.00-06.00 arasındaki gece tarifesine denk geliyor.

Üretim tüketimi geçti, Türkiye 15 bin megavatsaati aşan elektrik ihraç etti.

Üretim tüketimi geçti, Türkiye 15 bin megavatsaati aşan elektrik ihraç etti.

Aynı gün Türkiye'de 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimin tüketimden 15 bin 95 megavatsaat fazla olması, enerji dış ticaretine de doğrudan yansıdı.

Açıklanan verilere göre dün 15 bin 404 megavatsaat elektrik ihraç edilirken ithalat yalnızca 358 megavatsaatte kaldı. Türkiye böylece günü 15 bin megavatsaati aşan net ihracat fazlasıyla kapattı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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