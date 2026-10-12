Türkiye'de Elektriğin En Çok ve En Az Tüketildiği Saat Belli Oldu
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Türkiye'de elektrik tüketiminin gün içinde nasıl dalgalandığı yeni verilerle bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) açıkladığı rakamlara göre dün tüketimin zirve yaptığı saat akşam 20.00 olurken, en düşük seviye sabaha karşı 05.00'te görüldü.
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Türkiye'de elektriğin en çok tüketildi saat belli oldu: Zirve yaptı.
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Üretim tüketimi geçti, Türkiye 15 bin megavatsaati aşan elektrik ihraç etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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