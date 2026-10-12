Türkiye'de Elektriğin En Çok ve En Az Tüketildiği Saat Belli Oldu

TEİAŞ verilerine göre 11 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde toplam 800 bin 810 megavatsaat elektrik tüketildi. Saatlik dağılıma bakıldığında tüketim akşam saatlerinde belirgin şekilde yükseldi ve saat 20.00'de 39 bin 66 megavatsaatle günün zirvesine ulaştı.

Elektriğin en az kullanıldığı saat

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tablo tamamen değişti. Sanayi ve konut kullanımının en alt seviyeye indiği saat 05.00'te tüketim 29 bin 748 megavatsaate geriledi. Böylece günün en yoğun saati ile en sakin saati arasında 9 bin 318 megavatsaatlik bir fark oluştu. Zirve saatteki tüketim, en düşük saate göre yaklaşık yüzde 31 daha yüksek gerçekleşti.

Akşam saatlerindeki bu yükseliş aslında sürpriz değil. İşten eve dönüş, aydınlatma, mutfakta çalışan cihazlar ve televizyon aynı zaman dilimine sıkışınca şebekedeki yük de en üst seviyeye çıkıyor. Üç zamanlı tarifede 17.00-22.00 arası 'puant' olarak adlandırılıyor ve bu tarifeyi kullanan abonelerde en yüksek birim fiyat bu dilimde uygulanıyor. Günün en düşük tüketiminin görüldüğü 05.00 ise 22.00-06.00 arasındaki gece tarifesine denk geliyor.