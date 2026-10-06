Güneş ve Rüzgarda Tarihi Rekor: Elektrik Üretimi Zirve Yaptı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre güneş ve rüzgardan elektrik üretimi Ağustos 2026'da 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ağustos'ta üretilen toplam 36,71 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 27'si bu iki kaynaktan geldi. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de her 4 kilovatsaatlik elektrikten biri güneş ve rüzgardan üretildi!
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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