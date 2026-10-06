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Güneş ve Rüzgarda Tarihi Rekor: Elektrik Üretimi Zirve Yaptı

Güneş ve Rüzgarda Tarihi Rekor: Elektrik Üretimi Zirve Yaptı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre güneş ve rüzgardan elektrik üretimi Ağustos 2026'da 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ağustos'ta üretilen toplam 36,71 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 27'si bu iki kaynaktan geldi. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de her 4 kilovatsaatlik elektrikten biri güneş ve rüzgardan üretildi!

İşte detaylar. 

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Elektrik Üretiminde: Güneş, Rüzgar, Hidrolik

Elektrik Üretiminde: Güneş, Rüzgar, Hidrolik

Ağustos'un yıldızı güneş oldu. Güneş enerjisinden 5,16 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam üretimdeki payı yüzde 14,1'e ulaştı.

Rüzgar santralleri 4,74 milyar kilovatsaat üretimle yüzde 12,9 pay aldı. Barajlar da geri kalmadı: Hidrolik santrallerden 9,08 milyar kilovatsaat elektrik üretildi, payı yüzde 24,7 oldu.

13 Ağustos'ta Günlük Rekor

Ayın bir rekoru daha var. 13 Ağustos'ta Türkiye'nin günlük toplam elektrik üretimi 1 milyon 241 bin 291 megavatsaate ulaştı.

Elektriğin Yüzde 60'ı Yenilenebilir Kaynaklardan

Elektriğin Yüzde 60'ı Yenilenebilir Kaynaklardan

1 Ocak-31 Ağustos döneminde hidrolik (75,2 milyar kWh), rüzgar (30,4 milyar kWh) ve güneş (29,8 milyar kWh) üretimi, 2000'den bu yana aynı dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

Bu dönemde yenilenebilir kaynaklardan 149,8 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplamdaki payı yüzde 60,3 oldu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 73,2'ye ulaştı.

'Rekora Devam Ediyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonuçları şöyle değerlendirdi:

'Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil, sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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