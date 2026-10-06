Güneş ve Rüzgarda Tarihi Rekor: Elektrik Üretimi Zirve Yaptı

1 Ocak-31 Ağustos döneminde hidrolik (75,2 milyar kWh), rüzgar (30,4 milyar kWh) ve güneş (29,8 milyar kWh) üretimi, 2000'den bu yana aynı dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

Bu dönemde yenilenebilir kaynaklardan 149,8 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplamdaki payı yüzde 60,3 oldu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 73,2'ye ulaştı.

'Rekora Devam Ediyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonuçları şöyle değerlendirdi: