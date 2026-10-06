Hasan Piker, Vanity Fair'in 2026 Güç Listesinde 49. Sırada: Elon Musk ve Papa ile Aynı Listede!
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Vanity Fair, yaklaşık 10 yıl aradan sonra New Establishment listesini yeniden yayımladı. ABD'de etkili olan isimlerin yer aldığı 2026 listesinde Türk asıllı Twitch yayıncısı Hasan Piker 49. sırada yer aldı. Elon Musk, Alexandria Ocasio-Cortez ve Papa XIV. Leo gibi isimlerle aynı listede bulunan Piker, New Establishment'ın 2026 seçkisindeki tek Twitch yayıncısı olarak da dikkat çekiyor.
İşte detaylar.
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Vanity Fair New Establishment 2026 Listesinde Kimler Var?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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