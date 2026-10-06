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Hasan Piker, Vanity Fair'in 2026 Güç Listesinde 49. Sırada: Elon Musk ve Papa ile Aynı Listede!

Hasan Piker, Vanity Fair'in 2026 Güç Listesinde 49. Sırada: Elon Musk ve Papa ile Aynı Listede!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 11:50
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Vanity Fair, yaklaşık 10 yıl aradan sonra New Establishment listesini yeniden yayımladı. ABD'de etkili olan isimlerin yer aldığı 2026 listesinde Türk asıllı Twitch yayıncısı Hasan Piker 49. sırada yer aldı. Elon Musk, Alexandria Ocasio-Cortez ve Papa XIV. Leo gibi isimlerle aynı listede bulunan Piker, New Establishment'ın 2026 seçkisindeki tek Twitch yayıncısı olarak da dikkat çekiyor.

İşte detaylar. 

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Vanity Fair New Establishment 2026 Listesinde Kimler Var?

Vanity Fair New Establishment 2026 Listesinde Kimler Var?

Listenin zirvesinde OpenAI'ın kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman var. İkinci sırada Anthropic CEO'su Dario Amodei, üçüncü sırada Elon Musk, dördüncü sırada ise Nvidia CEO'su Jensen Huang yer alıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance 6., Dışişleri Bakanı Marco Rubio 7. sırada. Alexandria Ocasio-Cortez 17., Papa XIV. Leo 18., Paramount'un patronu David Ellison ise 21. sırada listeye girdi.

Vanity Fair, listenin bir servet ya da takipçi sayısı sıralaması olmadığını, “hard power” yani etkili güç ölçüsünü temel aldığını vurguluyor.

Teknoloji Devleri ve Siyasetçiler Arasında Bir Yayıncı

Teknoloji Devleri ve Siyasetçiler Arasında Bir Yayıncı

Listeye ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin yöneticileri, siyasetçiler ve medya patronları damga vurdu. Hasan Piker ise listede yayıncı ve içerik üreticisi kimliğiyle öne çıkan isim oldu.

Twitch'te 3,1 milyondan fazla takipçisi bulunan Piker, günlük uzun canlı yayınlarında ABD siyaseti, dış politika ve güncel gelişmeler üzerine yorum yapıyor. Vanity Fair, Piker'ın etkisinin son dönemde Twitch'in dışına da taştığına dikkat çekiyor. Özellikle Z kuşağı üzerindeki etkisiyle biliniyor.

Piker, Demokratik Ulusal Kongre ve Vanity Fair'in Oscar partisi gibi etkinliklerde yer alırken siyasi kampanyalarla da daha görünür hale geldi. Böylece Twitch yayıncılığıyla başlayan kariyeri, ABD'nin etkili isimlerinin yer aldığı Vanity Fair listesine kadar uzandı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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