Hasan Piker, Vanity Fair'in 2026 Güç Listesinde 49. Sırada: Elon Musk ve Papa ile Aynı Listede!

Listeye ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin yöneticileri, siyasetçiler ve medya patronları damga vurdu. Hasan Piker ise listede yayıncı ve içerik üreticisi kimliğiyle öne çıkan isim oldu.

Twitch'te 3,1 milyondan fazla takipçisi bulunan Piker, günlük uzun canlı yayınlarında ABD siyaseti, dış politika ve güncel gelişmeler üzerine yorum yapıyor. Vanity Fair, Piker'ın etkisinin son dönemde Twitch'in dışına da taştığına dikkat çekiyor. Özellikle Z kuşağı üzerindeki etkisiyle biliniyor.

Piker, Demokratik Ulusal Kongre ve Vanity Fair'in Oscar partisi gibi etkinliklerde yer alırken siyasi kampanyalarla da daha görünür hale geldi. Böylece Twitch yayıncılığıyla başlayan kariyeri, ABD'nin etkili isimlerinin yer aldığı Vanity Fair listesine kadar uzandı.