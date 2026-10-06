Türk Bilim İnsanı Dünyada Bir İlke İmza Attı: Enerjiye İhtiyaç Duymayan Sensör
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Türk bilim insanı Dr. Olcay Kaan Çakır, dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymadan hareketi algılayabilen bir sensör geliştirerek dünyada bir ilke imza attı. TRT Haber'den Uğur Becerikli'nin haberine göre Türk Patent ve Marka Kurumu, buluşa onay verdi. Sensör, enerji harcamadan hareketin yönünü ve şiddetini aynı anda tespit edebiliyor.
İşte detaylar.
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Hareket Ettiğinde Kendi Elektrik Sinyalini Üretiyor
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Hareketi Algılarken Enerji Harcamıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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