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Türk Bilim İnsanı Dünyada Bir İlke İmza Attı: Enerjiye İhtiyaç Duymayan Sensör

Türk Bilim İnsanı Dünyada Bir İlke İmza Attı: Enerjiye İhtiyaç Duymayan Sensör

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 11:24
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Türk bilim insanı Dr. Olcay Kaan Çakır, dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymadan hareketi algılayabilen bir sensör geliştirerek dünyada bir ilke imza attı. TRT Haber'den Uğur Becerikli'nin haberine göre Türk Patent ve Marka Kurumu, buluşa onay verdi. Sensör, enerji harcamadan hareketin yönünü ve şiddetini aynı anda tespit edebiliyor.

İşte detaylar. 

KaynakKaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu

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Hareket Ettiğinde Kendi Elektrik Sinyalini Üretiyor

Hareket Ettiğinde Kendi Elektrik Sinyalini Üretiyor

Sensörün çalışma sistemi ilk bakışta oldukça ilginç. Cihazın içerisinde kapalı bir hazne ve bu haznenin içinde özel bir sıvı bulunuyor.

Sensör hareket ettiğinde sıvı, haznenin içerisindeki metal şeritlerle temas ediyor. Bu temas sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyon sonucunda elektrik sinyali ortaya çıkıyor.

Ortaya çıkan sinyal elektronik devre tarafından işleniyor. Böylece sensör hareketin gerçekleşip gerçekleşmediğini, hangi yönde olduğunu ve ne kadar şiddetli olduğunu belirleyebiliyor.

Hareket sona erdiğinde ise sıvı, yerçekiminin etkisiyle yeniden eski konumuna dönüyor. Sensör de böylece bir sonraki hareketi algılamaya hazır hale geliyor.

Hareketi Algılarken Enerji Harcamıyor

Hareketi Algılarken Enerji Harcamıyor

Buluşun en dikkat çeken özelliklerinden biri, mekanik hareketin algılanması sırasında dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymaması.

Patent belgesinde sensörün hareket algılama aşamasında güç tüketmediği belirtiliyor. Sistemin kapalı bir gövde içerisinde bulunması da dış etkenlere karşı korunmasını sağlıyor.

Bu yapı sayesinde sensörün bakım gerektirmeden uzun süre çalışabilmesi hedefleniyor. Özellikle enerji kaynağına ulaşmanın zor olduğu veya sensöre düzenli bakım yapılmasının mümkün olmadığı sistemlerde bu özellik önem kazanabilir.

Robotlardan Gemilere Kadar Kullanılabilir

Geliştirilen sensörün kullanım alanı da oldukça geniş. Patent belgesinde otomasyon, robotik, lojistik, paketleme, kargo takibi, depo sistemleri ve akıllı binalar gibi alanlar yer alıyor.

Bununla birlikte iş makineleri, altyapı izleme sistemleri, kara ve deniz ulaşımı ile hava araçlarında da kullanılabileceği belirtiliyor.

Madencilik ve petrol sahaları, tarım ve hayvancılık, afet ve acil durum sistemleri ile savunma sanayisi de sensörün kullanılabileceği alanlar arasında gösteriliyor.

Kısacası bu buluşun dikkat çeken tarafı yalnızca yeni bir hareket sensörü olması değil. Hareketi algılamak için dışarıdan güç gerektirmemesi ve aynı anda yön ile şiddet bilgisini de ortaya koyabilmesi, teknolojiyi farklı alanlarda kullanılabilecek bir seçenek haline getiriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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