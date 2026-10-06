Türk Bilim İnsanı Dünyada Bir İlke İmza Attı: Enerjiye İhtiyaç Duymayan Sensör

Sensörün çalışma sistemi ilk bakışta oldukça ilginç. Cihazın içerisinde kapalı bir hazne ve bu haznenin içinde özel bir sıvı bulunuyor.

Sensör hareket ettiğinde sıvı, haznenin içerisindeki metal şeritlerle temas ediyor. Bu temas sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyon sonucunda elektrik sinyali ortaya çıkıyor.

Ortaya çıkan sinyal elektronik devre tarafından işleniyor. Böylece sensör hareketin gerçekleşip gerçekleşmediğini, hangi yönde olduğunu ve ne kadar şiddetli olduğunu belirleyebiliyor.

Hareket sona erdiğinde ise sıvı, yerçekiminin etkisiyle yeniden eski konumuna dönüyor. Sensör de böylece bir sonraki hareketi algılamaya hazır hale geliyor.