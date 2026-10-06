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3 Bin Metrekarelik Türk Bayrağı Gökyüzünü Kapladı Rekor Kırıldı

3 Bin Metrekarelik Türk Bayrağı Gökyüzünü Kapladı Rekor Kırıldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 10:42
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Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığının gerçekleştirdiği atlayıştan görüntüleri paylaştı. Paraşütçüler, tam 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı. Atlayış sırasında gökyüzünü adeta kırmızı beyaza bürüdü.

İşte detaylar.

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İşte, rekor kıran Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığı anlar 👇

Gökyüzü Kırmızı Beyaza Büründü

Gökyüzü Kırmızı Beyaza Büründü

Görüntülerde, binlerce metrekarelik Türk bayrağının atlayış öncesinde bir stadyum zemininde serildiği görülüyor. Bayrağın büyüklüğü, yerde açıldığında bile kendisini açıkça belli ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığı belirtildi.

MSB, paylaşımında bu atlayışla bir rekora daha imza atıldığını duyurdu.

Paraşüt Açıldı, Rekor Kırıldı

Atlayışa ait görüntülerde bayrağın uçaktan çıkarılması, paraşütçünün atlayışı gerçekleştirmesi ve paraşüt açıldıktan sonra dev Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandığı anlar yer alıyor.

Şubat ayında da Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan İstihkam Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, KKTC'nin Geçitkale bölgesinde 661,5 metrekarelik Türk bayrağıyla serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırmıştı. O dönemdeki rekor, 2005 yılında kırılan 531,2 metrekarelik rekoru geride bırakmıştı.

Bu kez gökyüzünde dalgalandırılan bayrağın yüzölçümü, Şubat ayındaki rekor bayrağın yaklaşık 4,6 katına ulaştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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