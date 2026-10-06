3 Bin Metrekarelik Türk Bayrağı Gökyüzünü Kapladı Rekor Kırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığının gerçekleştirdiği atlayıştan görüntüleri paylaştı. Paraşütçüler, tam 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı. Atlayış sırasında gökyüzünü adeta kırmızı beyaza bürüdü.
İşte detaylar.
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İşte, rekor kıran Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığı anlar 👇
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Gökyüzü Kırmızı Beyaza Büründü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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