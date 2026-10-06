Firma Çalışanı Kılığına Girip 1 Milyon Liralık Kablo Çaldılar

Olay, 23 Eylül gecesi Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi'nde yaşandı. 6 kişi, kendilerini telekomünikasyon firmasının çalışanı gibi göstermek için firma kıyafetleri giydi ve yola duba dizdi. Dışarıdan bakan biri için sıradan bir altyapı çalışması gibi görünen bu düzenin ardından şüpheliler, kiraladıkları iş makinesiyle yerin altındaki 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarını söküp çaldı.