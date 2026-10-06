article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Firma Çalışanı Kılığına Girip 1 Milyon Liralık Kablo Çaldılar

Firma Çalışanı Kılığına Girip 1 Milyon Liralık Kablo Çaldılar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 08:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bolu'da 6 kişi, telekomünikasyon firmasının kıyafetlerini giyip yola duba dizdi. Ardından kiraladıkları iş makinesiyle yerin altındaki 400 metrelik telefon kablosunu söküp götürdüler. Çalınan kabloların değeri yaklaşık 1 milyon lira. Şüpheliler tutuklandı.

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Firma Çalışanı Kılığına Girdiler

Firma Çalışanı Kılığına Girdiler

Olay, 23 Eylül gecesi Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi'nde yaşandı. 6 kişi, kendilerini telekomünikasyon firmasının çalışanı gibi göstermek için firma kıyafetleri giydi ve yola duba dizdi. Dışarıdan bakan biri için sıradan bir altyapı çalışması gibi görünen bu düzenin ardından şüpheliler, kiraladıkları iş makinesiyle yerin altındaki 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarını söküp çaldı.

Yaklaşık 1 Milyonluk Kablo Çaldılar

Yaklaşık 1 Milyonluk Kablo Çaldılar

Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kabloların çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın