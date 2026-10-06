Mantar Zehrini Evde Test Etmenin Bir Yolu Yok! İşte Uzmandan Gümüş Kaşık ve Sirke Uyarısı
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Sonbaharla birlikte ormanlar mantarla doldu, mantar zehirlenmeleri de arka arkaya gelmeye başladı. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Çiğdem Sevim, halk arasında yaygın olan 'gümüş kaşık' ve 'sirke' yöntemlerinin hiçbir işe yaramadığını söyledi. Üstelik en tehlikeli zehirlenmelerde belirtiler bir gün sonra ortaya çıkabiliyor!
İşte detaylar.
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Gümüş Kaşık, Sirke, Kurutma: Hiçbiri İşe Yaramıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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