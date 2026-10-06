Mantar Zehrini Evde Test Etmenin Bir Yolu Yok! İşte Uzmandan Gümüş Kaşık ve Sirke Uyarısı

Birçok kişi 'Ben yıllardır aynı yerden mantar topluyorum' diyerek kendini güvende hissediyor. Ancak Sevim'e göre bu da bir yanılgı. Yenilebilir bir mantarın hemen yanında ona çok benzeyen zehirli bir tür de yetişebiliyor. Farkında olmadan onu da toplayabiliyorsunuz. Sevim'in deyişiyle, sepete karışan tek bir zehirli mantar bile zehirlenmeye yol açmaya yetiyor.

Sevim, Kastamonu'da çok sevilerek tüketilen kanlıca mantarını örnek veriyor: Başka bir mantara benzerliği nedeniyle ciddi zehirlenmeler yaşandığını ve hastane başvurularının giderek arttığını söylüyor.

Toplanan Yer de Önemli.

Mantarlar ağır metalleri ve kirletici maddeleri bünyelerinde biriktirebiliyor. Bu yüzden yol kenarından, sanayi bölgelerine yakın ya da kirli alanlardan toplanan mantarlar da risk taşıyor.

Sevim'in önerisi net: Sertifikalı üreticilerin ürünlerine yönelmek.