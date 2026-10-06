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Mantar Zehrini Evde Test Etmenin Bir Yolu Yok! İşte Uzmandan Gümüş Kaşık ve Sirke Uyarısı

Mantar Zehrini Evde Test Etmenin Bir Yolu Yok! İşte Uzmandan Gümüş Kaşık ve Sirke Uyarısı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 09:25
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Sonbaharla birlikte ormanlar mantarla doldu, mantar zehirlenmeleri de arka arkaya gelmeye başladı. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Çiğdem Sevim, halk arasında yaygın olan 'gümüş kaşık' ve 'sirke' yöntemlerinin hiçbir işe yaramadığını söyledi. Üstelik en tehlikeli zehirlenmelerde belirtiler bir gün sonra ortaya çıkabiliyor! 

İşte detaylar. 

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Gümüş Kaşık, Sirke, Kurutma: Hiçbiri İşe Yaramıyor

Gümüş Kaşık, Sirke, Kurutma: Hiçbiri İşe Yaramıyor

'Mantar pişerken içine gümüş kaşık koyun, kararmazsa mantar zehirsizdir.' Bu yöntemi mutlaka duymuşsunuzdur. Doç. Dr. Sevim'e göre bunun hiçbir bilimsel karşılığı yok:

'Gerçekten böyle bir test laboratuvarlarda yapılabiliyorsa o kişileri ben davet ediyorum, birlikte çalışmak istiyorum. Çünkü toksikolojik testler bu kadar kolay değil. Gümüş kaşığı hiçbir şekilde referans noktası olarak alamayız.'

Sevim, mantarı sirkede bekletmenin ya da kurutmanın zehri yok ettiği inancına da itiraz ediyor: 'Şöyle düşünün, içinde zehir olan bir yapı var ve biz bunu kuruttuğumuzda bu zehir sizce nasıl buradan uzaklaşabilir?' 

Kısacası mantar için evde uygulanabilecek hızlı bir zehir testi yok.

Yıllardır Topladığınız Yer Bile Güvenli Değil

Yıllardır Topladığınız Yer Bile Güvenli Değil

Birçok kişi 'Ben yıllardır aynı yerden mantar topluyorum' diyerek kendini güvende hissediyor. Ancak Sevim'e göre bu da bir yanılgı. Yenilebilir bir mantarın hemen yanında ona çok benzeyen zehirli bir tür de yetişebiliyor. Farkında olmadan onu da toplayabiliyorsunuz. Sevim'in deyişiyle, sepete karışan tek bir zehirli mantar bile zehirlenmeye yol açmaya yetiyor.

Sevim, Kastamonu'da çok sevilerek tüketilen kanlıca mantarını örnek veriyor: Başka bir mantara benzerliği nedeniyle ciddi zehirlenmeler yaşandığını ve hastane başvurularının giderek arttığını söylüyor.

Toplanan Yer de Önemli. 

Mantarlar ağır metalleri ve kirletici maddeleri bünyelerinde biriktirebiliyor. Bu yüzden yol kenarından, sanayi bölgelerine yakın ya da kirli alanlardan toplanan mantarlar da risk taşıyor. 

Sevim'in önerisi net: Sertifikalı üreticilerin ürünlerine yönelmek.

Köygöçüren: Belirtiler Bir Gün Sonra Çıkabiliyor

Köygöçüren: Belirtiler Bir Gün Sonra Çıkabiliyor

En tehlikeli mantarlardan biri ise halk arasında 'köygöçüren' ya da 'ölüm şapkası' olarak bilinen Amanita phalloides. Sevim'e göre Amanita türleri en zehirli mantarlar arasında yer alıyor ve diğer doğa mantarlarıyla çok kolay karışabiliyor.

Bu mantarların içindeki amatoksinler ağır karaciğer ve böbrek hasarına, organ yetmezliğine hatta ölüme yol açabiliyor. En kritik yanı ise belirtilerin geç ortaya çıkması:

'Zehirlenme belirtileri sadece bulantı ve kusmayla da kalmıyor. Bir güne yakın belki kişi hiçbir şey hissetmiyor ve bir anda karaciğer iflası eşiğine gelip acile başvurabiliyor. Bu toksinleri yavaş yavaş içinizi oyan bir mikrop gibi düşünebilirsiniz.'

Bu Belirtileri Fark Ederseniz Hemen Hastaneye Gidin

Bu Belirtileri Fark Ederseniz Hemen Hastaneye Gidin

Doç. Dr. Çiğdem Sevim, mantar yedikten sonra şu belirtilerden biri görülürse vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurguluyor:

  • Bulantı ve kusma

  • İshal ve karın ağrısı

  • Tansiyon düşüklüğü

  • Boyunda ve yüzde kızarma

  • Ağızda metalik tat

Unutmayın, bazı zehirlenmelerde ilk saatlerde hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz. Yediğiniz mantardan şüpheleniyorsanız belirtileri beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Doğada topladığınız bir mantar, bir sofralık lezzet uğruna hayatınıza mal olmasın.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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