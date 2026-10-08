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Balkona Koyup Prize Takıyorlar: Elektrik Faturası Yüzde 30'a Kadar Düşüyor

Balkona Koyup Prize Takıyorlar: Elektrik Faturası Yüzde 30'a Kadar Düşüyor

Elektrik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 11:15
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Balkona, bahçeye ya da pencere önüne konup doğrudan prize takılan küçük güneş panelleri dünyada hızla yaygınlaşıyor.

Bir ila üç panelden oluşan bu sistemler, bir evin elektrik ihtiyacının yüzde 10 ila 30'unu karşılayabiliyor. Almanya'da 1 milyondan fazla evde kullanılıyor, ABD'de de eyaletler peş peşe izin vermeye başladı!

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Çatıya Gerek Yok, Bir Priz Yetiyor

Çatıya Gerek Yok, Bir Priz Yetiyor

Çatıya kurulan güneş enerjisi sistemleri hem pahalı hem de kurulumu zahmetli. 'Balkon güneş paneli' ya da 'prize takılan güneş paneli' denen sistemler ise çok daha basit. Panelin ürettiği elektrik, invertör adı verilen küçük bir kutuyla evde kullanılabilir hale getiriliyor ve normal bir prizden evin tesisatına veriliyor.

Üretilen enerji evin içinde kaldığı için bu sistemler çatı panellerine göre çok daha ucuz ve basit. Genelde bir ila üç panelden oluşuyor; böylece yasaların izin verdiği üst sınır aşılmıyor.

Almanya'da son birkaç yılda 1 milyondan fazla sistem kuruldu; IKEA bile hazır kitler satıyor. ABD'de ilk adımı 2025 baharında Utah attı. Ardından Kaliforniya, Colorado ve New Jersey'nin de aralarında bulunduğu 9 eyalet daha bu panelleri yasallaştırdı.

Tek Panel Birkaç Ayda Kendini Çıkardı

Tek Panel Birkaç Ayda Kendini Çıkardı

Colorado'da bir apartman dairesinde yaşayan tren kondüktörü Nick Danz, tek panelli sistemi 300 doların (yaklaşık 14 bin 700 TL) altında bir fiyata aldı. Danz, ağustostan bu yana faturalarından 300 dolardan fazla tasarruf ettiğini söylüyor.

Utah'ta yaşayan bir çift ise mayıstan bu yana toplam yaklaşık 100 dolar (yaklaşık 4 bin 900 TL) tasarruf etti. Çift, klima ve büyük ev aletleri için hâlâ şebeke elektriğini kullanıyor.

Bazı elektrik şirketleri, sistemin şebekeye elektrik vererek hat çalışanlarını tehlikeye atabileceğinden ya da eski tesisatlarda yangına yol açabileceğinden endişe ediyor. Ancak Kanada'daki Western Üniversitesi'nden mühendis Joshua Pearce, ABD'de satılan invertörlerin şebekeye elektrik veremediğini, Avrupa'da da böyle bir yangın yaşanmadığını söylüyor.

Uzmanlara göre panelleri üretmek için harcanan enerji, iki yıldan kısa sürede geri kazanılıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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