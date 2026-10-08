Balkona Koyup Prize Takıyorlar: Elektrik Faturası Yüzde 30'a Kadar Düşüyor

Çatıya kurulan güneş enerjisi sistemleri hem pahalı hem de kurulumu zahmetli. 'Balkon güneş paneli' ya da 'prize takılan güneş paneli' denen sistemler ise çok daha basit. Panelin ürettiği elektrik, invertör adı verilen küçük bir kutuyla evde kullanılabilir hale getiriliyor ve normal bir prizden evin tesisatına veriliyor.

Üretilen enerji evin içinde kaldığı için bu sistemler çatı panellerine göre çok daha ucuz ve basit. Genelde bir ila üç panelden oluşuyor; böylece yasaların izin verdiği üst sınır aşılmıyor.

Almanya'da son birkaç yılda 1 milyondan fazla sistem kuruldu; IKEA bile hazır kitler satıyor. ABD'de ilk adımı 2025 baharında Utah attı. Ardından Kaliforniya, Colorado ve New Jersey'nin de aralarında bulunduğu 9 eyalet daha bu panelleri yasallaştırdı.