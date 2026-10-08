Balkona Koyup Prize Takıyorlar: Elektrik Faturası Yüzde 30'a Kadar Düşüyor
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Balkona, bahçeye ya da pencere önüne konup doğrudan prize takılan küçük güneş panelleri dünyada hızla yaygınlaşıyor.
Bir ila üç panelden oluşan bu sistemler, bir evin elektrik ihtiyacının yüzde 10 ila 30'unu karşılayabiliyor. Almanya'da 1 milyondan fazla evde kullanılıyor, ABD'de de eyaletler peş peşe izin vermeye başladı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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