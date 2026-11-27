Ay Tenli Kadın şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bebek beklediklerini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Kız bebek bekleyen çift, hamilelik sürecinde yaşanan komplikasyonlar nedeniyle zor günler geçirmişti. Sharon Kovacs'ın erken doğum riski nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından Beydemir de Hollanda'ya, sevgilisinin yanına gitmişti. Doktorların doğumu mümkün olduğunca ertelemeye çalıştığını belirten Beydemir, sevenlerinden destek istemişti.

Planlanandan çok daha erken dünyaya gelen kızlarına Ruby Umay adını veren çift, doğumun ardından sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunmuştu. Sevgilisinin ve kızının durumunun iyi olduğunu belirten Ufuk Beydemir, önlerinde uzun bir yoğun bakım süreci olduğunu açıklamıştı.

Kızının dünyaya geldiği ilk andan itibaren ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyleyen şarkıcı, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese de teşekkür etmişti.