25 Haftalıkken Dünyaya Gelmişti! Ufuk Beydemir Kızı Ruby Umay ile İlk Karesini Paylaştı
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Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birliktelik yaşayan Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 25 hafta 3 günlükken dünyaya gelen kızlarına Ruby Umay adını veren çift, erken doğum nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Kızı yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Beydemir'den minik Ruby Umay ile ilk fotoğraf geldi.
Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda baba olacağını duyurmuştu.
Ufuk Beydemir'den kızı Ruby Umay ile ilk kare geldi!
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