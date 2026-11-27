Uzun yıllardır hem aşk hayatında hem de müzik dünyasında yolları kesişen Derya Uluğ ile Asil Gök, 2026 yılının başında evlilik kararı almıştı. Asil Gök'ün evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan çift, haziran ayında nişanlanmıştı.

25 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğuna aileleri, yakın dostları ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ortak oldu.