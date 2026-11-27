Derya Uluğ ile Asil Gök'ün Düğününe Serdar Ortaç'ın Sözleri Damga Vurdu!
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Müzik dünyasının sevilen çiftlerinden Derya Uluğ ile Asil Gök, 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde eğlenceli anlar da yaşandı. Düğünde sahne alan Serdar Ortaç'ın Derya Uluğ'a eşi Asil Gök hakkında yönelttiği esprili soru dikkat çekti. Uluğ ise eşine olan sevgisini dile getirdi.
Derya Uluğ ile Asil Gök, 10 yıllık birlikteliklerinin ardından dünyaevine girdi!
Düğünde sahne alan Serdar Ortaç ile Derya Uluğ arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.
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