USDA verilerine göre 50 gramlık büyük bir tavuk yumurtası yaklaşık 72 kalori ve 6,3 gram protein içeriyor. 100 gramda 143 kalori ve 9,5 gram yağla karşılaştırılan beş yumurta arasında kalorisi ve yağı en düşük olan bu.

Kolin bakımından da öne çıkıyor: 100 gramda 294 miligram ile listenin zirvesinde. Ancak demir (1,75 mg) ve B12 vitamini (0,89 mikrogram) değerleri diğer dört yumurtanın gerisinde kalıyor.