Tavuk, Bıldırcın, Kaz: 5 Farklı Yumurta Çeşidinden En Sağlıklısı Hangisi?
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Yumurta deyince çoğumuzun aklına tavuk yumurtası gelir ama sofraya girebilen kuş yumurtaları bundan ibaret değil. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin veri tabanı FoodData Central'a göre tavuk, bıldırcın, ördek, hindi ve kaz yumurtası 100 gramda neredeyse aynı miktarda protein veriyor. Asıl farklar demir, B12 vitamini, yağ ve kaloride ortaya çıkıyor.
Peki en sağlıklı yumurta hangisi?
Tavuk yumurtası: Listenin en hafifi
Bıldırcın yumurtası: Küçük ama demir yönünden güçlü
Ördek yumurtası: B12 şampiyonu
Hindi yumurtası: Demir ve kalsiyumda önde
Kaz yumurtası: Tek başına bir öğün
Peki en sağlıklısı hangisi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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