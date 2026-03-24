Haşlanmış mı, Sahanda mı? Uzman Diyetisyen Yumurtanın En Sağlıklı Şeklini Açıkladı

Haşlanmış mı, Sahanda mı? Uzman Diyetisyen Yumurtanın En Sağlıklı Şeklini Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 09:23

Yumurta, en sağlıklı besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Vücudumuzun üretmediği dokuz temel amino asidi içeren bir protein kaynağı olan yumurta, mutfaklarımızın da vazgeçilmezi. Peki hangi yumurta daha sağlıklı? Yumurtayı en sağlıklı nasıl tüketebiliriz?

Diyetisyen Melissa Jaeger, yumurta hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Hangi yumurta çeşidi daha sağlıklı?

Hangi yumurta çeşidi daha sağlıklı?

Diyetisyen Melissa Jaeger, yumurtanın sağlıksız olduğu tartışmalarına son noktayı koyuyor ve yumurtanın oldukça sağlıklı olduğunu söylüyor. Jaeger yumurtayı 'besin deposu' olarak tanımlıyor. Vücudun kendi başına üretemediği 9 temel amino asidin tamamını içeren 'tam bir protein' kaynağı olduğunu ve kas yapımından bağışıklık sistemine kadar her şeye destek olduğunun da altını çiziyor.

Peki hangi yumurta daha sağlıklı?

Jaegeri 'Tavuk, ördek veya bıldırcın yumurtası gibi farklı yumurta türleri arasında besin içeriğinde küçük farklılıklar var.' diyor. Örneğin, ördek yumurtası tavuk yumurtasına göre biraz daha ağır ve yağ oranı bir tık daha yüksek. Ancak uzman diyetisyene göre, yediğiniz yumurtanın türü değil onu nasıl tükettiğiniz daha önemli. 

Yumurtayı nasıl pişiriyorsunuz, yanında neler yiyorsunuz, ne kadar yumurta tüketiyorsunuz...

Gelelim yumurtanın nasıl tüketilmesi gerektiğine.

Gelelim yumurtanın nasıl tüketilmesi gerektiğine.

Yumurtayı haşlamak, sahanda pişirmek veya kızartmak yumurtanın besin değerini değiştirmiyor. Ancak yağ veya tereyağı eklemek doğal olarak yumurtanın yağ içeriğini artırıyor. Sebzelerle birlikte tüketmek ise proteinin yanısıra ihtiyaç duyulan lifi de sağlıyor.

Diyetisyen, 'Haşlanmış yumurtaların genellikle Eggs Benedict gibi zengin soslu yemeklerde veya doymuş yağ oranı yüksek pastırma veya sosisin yanında servis ediliyor' diyor. Ancak yumurta bu şekilde tüketildiğinde yağ oranı yükseliyor. 'Bunun yerine, tam buğdaylı avokado tostunuzun üzerine haşlanmış bir yumurta koyun ve yanına taze meyve ekleyerek protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir öğün elde edin.'

Özetle, 'Protein açısından zengin yumurtalarınızı, öğünü tamamlamak ve sürekli enerji sağlamak için taze meyveler, sotelenmiş sebzeler veya tam buğday ekmeği gibi lif kaynaklarıyla birlikte tüketmeyi hedeflemelisiniz.' Yani yumurtayla birlikte pastırma veya sosis yerine avokado, tam buğday ekmeği veya taze meyve gibi besleyici seçenekler tercih ederek yumurtayı daha sağlıklı bir besin haline getirebilirsiniz.

Kaynak: Huffington Post UK / Diyetisyen Melissa Jaeger (MyFitnessPal)

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
