Aslında hindi yumurtası tadı açısından son derece yenilebilir ve lezzetlidir. Yani rafta olmamasının sebebi “tadı güzel değil” gibi bir neden değil. Ancak işin ekonomik tarafına bakıldığında işler biraz karışıyor. Tavuklar ya da ördekler her gün bir yumurta verebilirken, bir dişi hindi haftada yalnızca iki yumurta bırakıyor.

Hal böyle olunca hindi yumurtası üretmek ciddi anlamda zaman, sabır ve daha da önemlisi alan istiyor. Çünkü hindiler, tavuklara göre daha geç olgunlaşıyor; tavuklar 5. ayda yumurtlamaya başlarken, hindilerin bu seviyeye gelmesi 7 ayı buluyor. Üstelik daha büyük oldukları için daha fazla yem yiyor ve daha büyük yaşam alanlarına ihtiyaç duyuyorlar.