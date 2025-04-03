Marketlerde Tavuk ve Bıldırcın Yumurtası Varken Hindi Yumurtası Neden Yok?
Marketlerde Tavuk ve Bıldırcın Yumurtası Varken Hindi Yumurtası Neden Yok?
Market raflarında gezinirken tavuk yumurtalarının farklı çeşitlerini, hatta çoğu zaman bıldırcın yumurtalarını da görebiliyoruz. Ama hiç hindi yumurtasıyla karşılaştınız mı? Muhtemelen hayır ve bu durum birçok kişinin kafasında aynı soruyu oluşturuyor. Oysa hindiler yılın geri kalanında da et olarak bolca tüketiliyorlar. Peki bu kadar popüler bir hayvanın yumurtaları neden bizimle buluşamıyor?
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Sorunun cevabı “lezzet değil, lojistik” olabilir mi?
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Peki tüm bu farklar market raflarına nasıl yansıyor olabilir?
Hindi yumurtası bazı çiftliklerde veya özel üreticilerde bulunabiliyor, hatta bazen meraklı gurmelerin radarına da giriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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