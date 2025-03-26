Gökkuşağında Neden Siyah, Kahverengi ve Gri Yok?

Beyaz ışık, bir su damlasına çarptığında bükülür ve biz buna 'kırılma' deriz. Işığın farklı renkleri, farklı dalga boylarına sahiptir. Kırmızı en uzun dalga boyuna sahipken, mor en kısa olanıdır. Her bir dalga boyu damlacık içinde farklı bir şekilde bükülür ve dışarı çıktığında gökyüzünde yan yana dizilmiş o klasik gökkuşağı görüntüsü oluşur.

Yani gökkuşağında gördüğümüz renkler, aslında ışığın saf halleri. Kırmızıdan mora kadar uzanan bu yelpaze, bilinen adıyla görünür spektrum. Ama bu spektrumun doğası gereği bazı renkleri içinde barındıramıyor.