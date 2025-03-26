Gökkuşağında Neden Siyah, Kahverengi ve Gri Yok?
Gökkuşağında Neden Siyah, Kahverengi ve Gri Yok?
Gökkuşağını görmek için doğru zaman ve doğru koşullar gerekir. Güneş, arkamızda olmalı; havadaysa minik su damlacıkları asılı durmalı. Işık, bu damlacıklara çarptığında bükülür ve içindeki renkler ortaya çıkar. Bu renkleri her gördüğümüzde bir eksiklik fark etmeyiz belki ama gökkuşağında görmediğimiz bazı renkler aslında oldukça dikkat çekici. Mesela neden hiçbir gökkuşağında siyah, kahverengi ya da gri yoktur?
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Güneş ışığı aslında beyaz görünse de içinde birçok rengi barındırır.
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Peki gelelim sorumuza: Kahverengi neden yok?
Ya siyah? Aynı sebepten mi?
Gri de yine tahmin edebileceğiniz üzere aynı sebepten bulunmuyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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