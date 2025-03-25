Mavi Bölgede Yaşayan İnsanlar Gerçekten Daha mı Uzun Yaşıyor?

Mavi bölgelerde yaşayanların ortak özellikleri oldukça dikkat çekici: sürekli hareket halinde bir yaşam tarzı, sebze ağırlıklı bir beslenme, alkolün ölçülü tüketimi, güçlü aile bağları, inanç ve bolca sosyal etkileşim. Yani ömür uzatacak her türlü alışkanlık bu bölgelerde bir araya gelmiş gibi.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu bölgelerde insanlar ABD'deki ortalamaya göre 10 kat daha fazla 100 yaşını görebiliyor. Veriler kulağa umut verici gelse de bazı bilim insanları bu istatistiklerin arkasında sorgulanması gereken ciddi boşluklar olduğunu savunuyor.