15 Ay Boyunca Issız Bir Adada Hayatta Kalan 6 Gencin Mucizevi Kurtuluş Hikayesi
15 Ay Boyunca Issız Bir Adada Hayatta Kalan 6 Gencin Mucizevi Kurtuluş Hikayesi
Bir grup genç, sıkıcı yatılı okul hayatından kaçmak için küçük bir maceraya atılmak istedi. Planları ise basitti, birkaç günlüğüne denize açılacak sonra geri döneceklerdi. Ancak işler bekledikleri gibi gitmedi. Açık denizde yakalandıkları sert bir fırtına, hayatlarını tamamen değiştirecek bir maceraya sürükledi. Onları aylarca sürecek hayatta kalma mücadelesinin içine iten olay, tarihin en inanılmaz kurtuluş hikayelerinden biri haline geldi.
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Haziran 1965’te yaşları 13 ile 19 arasında değişen altı Tongalı genç, yatılı okuldan kaçmak için küçük bir tekne çaldı.
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İlk kıyıya ulaşan Mano oldu.
Burada yabani tavuklar, taro bitkileri ve muz ağaçları buldular.
Tam 15 ay boyunca ıssız adada mahsur kalan gençlerin hayatta olduğu bile unutulmuştu.
İnanılmaz hikayelerine inanamayan Warner, hemen Tongan yetkililere telsizle haber verdi. Gelen yanıt, yaşananları özetliyordu:
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Ardından Warner, gençleri kendi balıkçı teknesinde çalışmaya davet etti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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