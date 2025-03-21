15 Ay Boyunca Issız Bir Adada Hayatta Kalan 6 Gencin Mucizevi Kurtuluş Hikayesi

Açlıktan ve susuzluktan ayağa bile kalkamıyordu ama arkadaşlarına kıyıya vardığını haber verdi. Böylece, tam 15 ay sürecek olan hayatta kalma savaşları başlamış oldu.

Adada yiyecek ve su bulmak neredeyse imkansızdı. İlk başta sadece deniz kuşlarını avlayarak beslendiler. Günler geçtikçe daha fazla yiyecek bulmak için adayı keşfetmeye karar verdiler. Üç aylık zorlu mücadelenin ardından, adanın yüksek kesimlerinde 19. yüzyıldan kalma terk edilmiş bir köy keşfettiler.