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Son Zamanlarda Herkesi Kırıp Geçiren Bu Gribin Sebebi Ne?

Son Zamanlarda Herkesi Kırıp Geçiren Bu Gribin Sebebi Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 11:51

Son zamanlarda çevrenizde neredeyse herkesin halsizlikten şikayet ettiğini, yataktan çıkmak istemediğini veya günlerce süren bir hastalıkla mücadele ettiğini fark ettiniz mi? Kimi yüksek ateş ve kas ağrıları yaşarken, kimileri öksürük ve burun akıntısıyla boğuşuyor. Peki bu yıl grip mevsimi gerçekten daha mı ağır geçiyor yoksa sadece bize mi öyle geliyor? BBC Türkçe’ye konuşan doktorlar, bu yıl hastalığın normalden uzun sürdüğünü ve bazı hastalar için daha ciddi seyrettiğini söylüyor. Uzmanlara göre bunun arkasında grip virüsünün değişimi ve dolaşımdaki farklı virüslerin etkisi var.

Kaynak: BBC News Türkçe

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yıl 30 Eylül - 26 Ocak arasında 3.908 kişi grip benzeri şikayetlerle sağlık merkezlerine başvurdu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yıl 30 Eylül - 26 Ocak arasında 3.908 kişi grip benzeri şikayetlerle sağlık merkezlerine başvurdu.

Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 4.685’ti. Rakamlar önceki yıllarla benzer olsa da uzmanların sahadaki gözlemleri hastalığın bu yıl daha uzun sürdüğünü gösteriyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 'Bu sene grip vakaları olağanüstü bir artış göstermedi ancak hastalığın süresi uzadı ve bazı vakalar daha ağır seyrediyor' dedi. 

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise Türkiye'deki salgının önceki grip mevsimleriyle benzer bir şekilde ilerlediğini belirtiyor. Ancak dünya genelinde grip vakalarının artış eğiliminde olduğu da vurgulanıyor.

Her yıl grip vakalarına sebep olan virüsler farklılık gösterebiliyor.

Her yıl grip vakalarına sebep olan virüsler farklılık gösterebiliyor.

Prof. Dr. Alpay Azap BBC Türkçe’ye verdiği röportajda, bu yıl hastaların büyük kısmının İnfluenza A virüsüyle enfekte olduğunu söylüyor. Grip hastalığının halk arasında 'paçavra hastalığı' olarak anılmasının sebebinin de bu virüsün yarattığı yüksek ateş, kas ağrıları ve aşırı halsizlik olduğunu belirtiyor.

Ancak bu yıl grip vakalarının daha ağır seyretmesinin bir başka sebebi daha var: Virüsün değişime uğraması! Grip virüsleri tıpkı COVID-19 gibi mutasyona uğrayabiliyor. Bu da bağışıklık sistemimizin daha önce karşılaşmadığı yeni bir grip türüyle mücadele etmek zorunda kalmasına neden oluyor.

Hastalanan kişilerin büyük çoğunluğu grip olduklarını düşünüyor ancak aslında grip benzeri hastalıklara birçok farklı virüs neden olabiliyor.

Hastalanan kişilerin büyük çoğunluğu grip olduklarını düşünüyor ancak aslında grip benzeri hastalıklara birçok farklı virüs neden olabiliyor.

Prof. Dr. Azap, solunum yolu enfeksiyonlarının iki ana gruba ayrıldığını belirtiyor:

  • Nezle: Burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı, başta dolgunluk hissi gibi belirtilerle seyrediyor. Hafif atlatılıyor ve günlük hayatı çok fazla etkilemiyor.

  • Grip ve grip benzeri hastalıklar: Ateş, kas ağrıları, aşırı halsizlik gibi daha ağır belirtiler gösteriyor. Bu yılki grip vakalarının çoğuna İnfluenza A virüsü neden oluyor.

Grip dışında, RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) ve COVID-19 da grip benzeri şikâyetlere neden olabiliyor. Uzmanlar, hangi virüsün hastalığa sebep olduğunu anlamanın kolay olmadığını ancak test yaparak doğru teşhisin konulabileceğini söylüyor.

Gripten korunmanın en etkili yollarından biri aşı olmak.

Ancak Türkiye’de grip aşısı oranları oldukça düşük. Prof. Dr. Ergönül, gözlemledikleri grip hastalarının yalnızca %5’inin aşılı olduğunu belirtiyor. Aşı olan kişiler yine hastalığa yakalanabiliyor ancak hastalık çok daha hafif seyrediyor ve komplikasyon riski azalıyor.

Hastalığı en hafif şekilde atlatmanın yolu; erken teşhis, doğru tedavi ve aşıyla korunmak. Bu yüzden özellikle risk grubundaysanız, grip belirtilerini hafife almayın ve test yaptırmayı ihmal etmeyin.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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