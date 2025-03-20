Son Zamanlarda Herkesi Kırıp Geçiren Bu Gribin Sebebi Ne?
Son Zamanlarda Herkesi Kırıp Geçiren Bu Gribin Sebebi Ne?
Son zamanlarda çevrenizde neredeyse herkesin halsizlikten şikayet ettiğini, yataktan çıkmak istemediğini veya günlerce süren bir hastalıkla mücadele ettiğini fark ettiniz mi? Kimi yüksek ateş ve kas ağrıları yaşarken, kimileri öksürük ve burun akıntısıyla boğuşuyor. Peki bu yıl grip mevsimi gerçekten daha mı ağır geçiyor yoksa sadece bize mi öyle geliyor? BBC Türkçe’ye konuşan doktorlar, bu yıl hastalığın normalden uzun sürdüğünü ve bazı hastalar için daha ciddi seyrettiğini söylüyor. Uzmanlara göre bunun arkasında grip virüsünün değişimi ve dolaşımdaki farklı virüslerin etkisi var.
Kaynak: BBC News Türkçe
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yıl 30 Eylül - 26 Ocak arasında 3.908 kişi grip benzeri şikayetlerle sağlık merkezlerine başvurdu.
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Her yıl grip vakalarına sebep olan virüsler farklılık gösterebiliyor.
Hastalanan kişilerin büyük çoğunluğu grip olduklarını düşünüyor ancak aslında grip benzeri hastalıklara birçok farklı virüs neden olabiliyor.
Gripten korunmanın en etkili yollarından biri aşı olmak.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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