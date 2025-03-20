Son Zamanlarda Herkesi Kırıp Geçiren Bu Gribin Sebebi Ne?

Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 4.685’ti. Rakamlar önceki yıllarla benzer olsa da uzmanların sahadaki gözlemleri hastalığın bu yıl daha uzun sürdüğünü gösteriyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 'Bu sene grip vakaları olağanüstü bir artış göstermedi ancak hastalığın süresi uzadı ve bazı vakalar daha ağır seyrediyor' dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise Türkiye'deki salgının önceki grip mevsimleriyle benzer bir şekilde ilerlediğini belirtiyor. Ancak dünya genelinde grip vakalarının artış eğiliminde olduğu da vurgulanıyor.