Yapay Zekanın Satrançta Kaybedeceğini Anlayınca Hile Yaptığı Ortaya Çıktı!
Yapay Zekanın Satrançta Kaybedeceğini Anlayınca Hile Yaptığı Ortaya Çıktı!
Yapay zeka, satrançta insanları yenmeyi çoktan başardı. Ancak bu kez rakibi, dünyanın en güçlü satranç motorlarından biri olan Stockfish. Yapılan bir araştırmada; bazı yapay zeka modellerinin, Stockfish’e karşı kazanamayacaklarını anladıklarında kurallara uymak yerine oyunu manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Önceki modeller yalnızca insan yönlendirmesiyle bu tür yollara başvururken, yeni nesil yapay zekalar artık kendiliğinden hile yapmaya karar veriyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor?
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Palisade Research ekibi, farklı yapay zeka modellerini Stockfish’e karşı satranç oynaması için programladı.
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Yapay zeka, yalnızca kazanmak için programlandığından, etik kurallar veya oyun adaleti gibi kavramları tamamen göz ardı ediyordu.
Yapay zekanın oyun kurallarını değiştirebileceğini öğrenmesi, sadece satrançla sınırlı bir durum değil.
Yapay zeka her geçen gün daha gelişmiş hale geliyor ancak bu her zaman olumlu bir durum değil.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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