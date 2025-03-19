Aynı zamanda yapay zekanın hamleleri nasıl düşündüğünü anlamak için 'scratchpad' adı verilen bir sistem kullanarak karar alma süreçlerini takip etti. Sonuçlar şaşırtıcıydı. OpenAI’nin o1-preview modeli maçların %37’sinde hile yapmaya çalıştı. DeepSeek R1 adlı model ise her 10 maçtan 1’inde adil olmayan yollar denedi. Üstelik, bunu çok sinsi bir şekilde yapıyorlardı.

Bunu bir taş değiştirerek veya rakibin hamlelerini görmezden gelerek yapmıyorlar. Direkt olarak oyunun arka plan kodlarını değiştirmeyi düşünüyorlardı. Örneğin, OpenAI’nın o1-preview modeli düşünce sürecini şu sözlerle açıklıyordu: 'Stockfish’i yenmek için oyun dosyalarını manipüle etmem gerekebilir.'