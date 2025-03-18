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Siri’nin Yapay Zeka Krizi: Apple’ın Yapay Zeka Şefi Gecikmeleri "Çirkin ve Utanç Verici" Olarak Tanımladı

Siri’nin Yapay Zeka Krizi: Apple’ın Yapay Zeka Şefi Gecikmeleri "Çirkin ve Utanç Verici" Olarak Tanımladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 10:31

Yapay zeka rekabetinde Apple’ın geride kalması pek çok kişi için şaşırtıcı olabilir. Ancak son gelişmelere bakılırsa Siri’nin geleceği pek de parlak değil. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu yeni Siri özelliklerini geliştirmekte ciddi sorunlar yaşıyor ve bu yüzden beklenen güncellemeler süresiz olarak ertelendi. Apple’ın yapay zeka şefi Robby Walker, bu gecikmeleri 'çirkin ve utanç verici' olarak değerlendirdi. Üstelik, özelliklerin ne zaman piyasaya sürüleceği bile net değil! Peki, Apple neden bu kadar zorlanıyor?

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Apple’ın, geçtiğimiz yıl WWDC etkinliğinde Siri’ye büyük AI destekleri ekleyeceğini duyurması heyecan yaratmıştı.

Apple’ın, geçtiğimiz yıl WWDC etkinliğinde Siri’ye büyük AI destekleri ekleyeceğini duyurması heyecan yaratmıştı.

Yapay zeka destekli yeni Siri, kullanıcıların kişisel verilerini analiz edebilecek, ekran üzerindeki içeriği yorumlayarak daha akıllı yanıtlar verecek ve uygulamaları daha hassas bir şekilde kontrol edebilecekti. Ancak Apple, bu özellikleri geliştirme sürecinde büyük teknik sorunlarla karşılaştı. 

Siri’nin yeni versiyonu, test aşamalarında istenildiği kadar güvenilir çalışmadı ve verilen komutlara her üç seferden birinde yanlış yanıt verdiği görüldü. Şirketin bu durum karşısında yaşadığı panik, AI ekibinde moral bozukluğuna neden oldu ve çalışanlar sürecin nasıl yönetildiğine dair büyük hayal kırıklıkları yaşadı.

Walker, çalışanların projeye büyük emek verdiğini vurguladı.

Walker, çalışanların projeye büyük emek verdiğini vurguladı.

Ancak Apple, gecikmelere rağmen AI destekli Siri’yi piyasaya sürmek için kesin bir tarih veremiyor. Walker, yeni Siri’nin iOS 19 ile birlikte gelebileceğini söylese de bunun bile kesin olmadığını ifade etti. Apple’ın pazarlama ekibinin, yapay zeka destekli Siri’nin tanıtımını özellikler hazır olmadan yapması, şirketin içinde bulunduğu durumu daha da zor bir hale getirdi. 

WWDC’de gösterilen Siri özelliklerinin aslında tam olarak çalışmadığı ve tanıtımda kullanılan görüntülerin büyük ölçüde bir video maketinden ibaret olduğu ortaya çıktı. Apple, yeni Siri’nin iPhone 16 serisinin en büyük yeniliği olacağını duyurmuştu ancak Siri hala eski sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Walker, Apple’ın rekabetin gerisinde kaldığını kabul etse de ekibin bu durumu düzelteceğini ve sonunda piyasaya 'dünyanın en iyi sanal asistanını' sunacaklarını belirtti.

Siri ve Apple Intelligence konusundaki belirsizlikler, yatırımcıların güvenini sarstı ve şirketin borsa performansı yılın başından bu yana %16 oranında düştü.

Siri ve Apple Intelligence konusundaki belirsizlikler, yatırımcıların güvenini sarstı ve şirketin borsa performansı yılın başından bu yana %16 oranında düştü.

Apple, yeni Siri özelliklerini iOS 18.5 sürümüyle sunmayı planlıyordu ancak bu plan ertelendi. Şimdi gözler, şirketin bu özellikleri en erken 2025 yılında iOS 19 ile kullanıma sunup sunamayacağına çevrildi. Apple’ın AI ekibi için bu süreç oldukça zorlu geçiyor. 

Siri’nin geliştirilmesi sırasında yaşanan teknik sıkıntılar ve gecikmeler, ekibin motivasyonunu düşürdü ve bazı çalışanlar, özelliklerin bu haliyle piyasaya sürülmesinin yanlış olacağını düşündüklerini dile getirdi. Walker, projeye büyük emek veren çalışanlarının hissettikleri hayal kırıklığını anladığını ve şirketin onları desteklemeye devam edeceğini söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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