Siri’nin Yapay Zeka Krizi: Apple’ın Yapay Zeka Şefi Gecikmeleri "Çirkin ve Utanç Verici" Olarak Tanımladı

Yapay zeka destekli yeni Siri, kullanıcıların kişisel verilerini analiz edebilecek, ekran üzerindeki içeriği yorumlayarak daha akıllı yanıtlar verecek ve uygulamaları daha hassas bir şekilde kontrol edebilecekti. Ancak Apple, bu özellikleri geliştirme sürecinde büyük teknik sorunlarla karşılaştı.

Siri’nin yeni versiyonu, test aşamalarında istenildiği kadar güvenilir çalışmadı ve verilen komutlara her üç seferden birinde yanlış yanıt verdiği görüldü. Şirketin bu durum karşısında yaşadığı panik, AI ekibinde moral bozukluğuna neden oldu ve çalışanlar sürecin nasıl yönetildiğine dair büyük hayal kırıklıkları yaşadı.