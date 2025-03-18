Siri’nin Yapay Zeka Krizi: Apple’ın Yapay Zeka Şefi Gecikmeleri "Çirkin ve Utanç Verici" Olarak Tanımladı
Siri’nin Yapay Zeka Krizi: Apple’ın Yapay Zeka Şefi Gecikmeleri "Çirkin ve Utanç Verici" Olarak Tanımladı
Yapay zeka rekabetinde Apple’ın geride kalması pek çok kişi için şaşırtıcı olabilir. Ancak son gelişmelere bakılırsa Siri’nin geleceği pek de parlak değil. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu yeni Siri özelliklerini geliştirmekte ciddi sorunlar yaşıyor ve bu yüzden beklenen güncellemeler süresiz olarak ertelendi. Apple’ın yapay zeka şefi Robby Walker, bu gecikmeleri 'çirkin ve utanç verici' olarak değerlendirdi. Üstelik, özelliklerin ne zaman piyasaya sürüleceği bile net değil! Peki, Apple neden bu kadar zorlanıyor?
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Apple’ın, geçtiğimiz yıl WWDC etkinliğinde Siri’ye büyük AI destekleri ekleyeceğini duyurması heyecan yaratmıştı.
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Walker, çalışanların projeye büyük emek verdiğini vurguladı.
Siri ve Apple Intelligence konusundaki belirsizlikler, yatırımcıların güvenini sarstı ve şirketin borsa performansı yılın başından bu yana %16 oranında düştü.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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