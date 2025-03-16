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Aylardır Uzayda Kalan NASA Astronotları Dünya'ya Dönünce Yürümekte Zorluk Çekebilir

Aylardır Uzayda Kalan NASA Astronotları Dünya'ya Dönünce Yürümekte Zorluk Çekebilir

Uzay NASA
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 17:40

2024 yılının Haziran'ında 8 günlük bir görev için uzaya gönderilen Butch Wilmore ve Suni Williams çiftinin Dünya'ya geri dönüşü bazı teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 8 aydır uzayda mahsur kalan çift, SpaceX kapsülü yardımıyla bu hafta Çarşamba günü geri dönebilir.

Fakat bir NASA astronotuna göre çift, döndüklerinde bazı zorluklar yaşayabilir. Ayaklarında nasır çıkma olasılıklarının yüksek olması sebebiyle astronotlar, uzun bir süre yürüyemeyebilir.

Detaylar içeriğin devamında...

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Hatırlarsanız iki astronot, 2024 yılının Haziran ayında uzay görevine gönderilmişlerdi.

Hatırlarsanız iki astronot, 2024 yılının Haziran ayında uzay görevine gönderilmişlerdi.

Görevlerini tamamladıktan sonra Dünya'ya geri dönmek için hazırlıklara başlayan astronotlar, arızayla karşılaştıkları için dönüş planları ertelenmişti.

Önce Temmuz, sonra Ağustos derken astronotların kısa vadede dünyaya dönemeyecekleri söylenmişti. 8 günlük görev diye gidip 8 ay boyunca orada mahsur kalmışlardı.

Astronotların Dünya'ya geri dönebilmesi asıl konumuz, evet. Fakat dönseler artık onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Astronotların Dünya'ya geri dönebilmesi asıl konumuz, evet. Fakat dönseler artık onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Ne demek bu? Uzmanlar, astronot çiftinin dünyaya döndüğünde ayaklarının üzerine basmakta zorluk çekeceğini öne sürüyor.

Eski NASA astronotu Leroy Chiao, ayaklarının altındaki sert dokunun hasar görmüş olacağını ve her adım attıklarında acı çekeceklerini söyledi.

'Ayaklarının alt kısmında aşınma olur. Yani ayak nasırları çok çabuk oluşur'

"Geri dönmeye hazırlanıyorlar"

"Geri dönmeye hazırlanıyorlar"

SpaceX'e ait bir kapsül, yeni mürettebatıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla ulaştı. Bu gelişme sayesinde astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ın aylar sonra Dünya'ya dönebilecek. Çiftin, Çarşamba günü Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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