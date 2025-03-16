Aylardır Uzayda Kalan NASA Astronotları Dünya'ya Dönünce Yürümekte Zorluk Çekebilir

2024 yılının Haziran'ında 8 günlük bir görev için uzaya gönderilen Butch Wilmore ve Suni Williams çiftinin Dünya'ya geri dönüşü bazı teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 8 aydır uzayda mahsur kalan çift, SpaceX kapsülü yardımıyla bu hafta Çarşamba günü geri dönebilir.

Fakat bir NASA astronotuna göre çift, döndüklerinde bazı zorluklar yaşayabilir. Ayaklarında nasır çıkma olasılıklarının yüksek olması sebebiyle astronotlar, uzun bir süre yürüyemeyebilir.

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