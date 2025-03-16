Aylardır Uzayda Kalan NASA Astronotları Dünya'ya Dönünce Yürümekte Zorluk Çekebilir
Aylardır Uzayda Kalan NASA Astronotları Dünya'ya Dönünce Yürümekte Zorluk Çekebilir
2024 yılının Haziran'ında 8 günlük bir görev için uzaya gönderilen Butch Wilmore ve Suni Williams çiftinin Dünya'ya geri dönüşü bazı teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 8 aydır uzayda mahsur kalan çift, SpaceX kapsülü yardımıyla bu hafta Çarşamba günü geri dönebilir.
Fakat bir NASA astronotuna göre çift, döndüklerinde bazı zorluklar yaşayabilir. Ayaklarında nasır çıkma olasılıklarının yüksek olması sebebiyle astronotlar, uzun bir süre yürüyemeyebilir.
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Hatırlarsanız iki astronot, 2024 yılının Haziran ayında uzay görevine gönderilmişlerdi.
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Astronotların Dünya'ya geri dönebilmesi asıl konumuz, evet. Fakat dönseler artık onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
"Geri dönmeye hazırlanıyorlar"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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