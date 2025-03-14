"Havlunun Alt Kısmında Yer Alan Şerit Ne İşe Yarıyor?" Sorusuna Goygoycular Cevap Verdi
"Havlunun Alt Kısmında Yer Alan Şerit Ne İşe Yarıyor?" Sorusuna Goygoycular Cevap Verdi
Çoğu havlunun alt kısmında, geri kalanından farklı görünen bir şerit olduğunu fark etmişsinizdir. Daha önce pek dikkat etmemiş olsak da geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bu şeridin aslında ne işe yaradığını sordu. Farklı yorumlar gelse de meğer gerçekten belli bir amacı varmış!
Hadi gelin, birlikte inceleyelim...
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Bir kullanıcı, "Havlunun bu kısmı ne işe yarıyor?" diye sordu.
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İnsanı gerçekten düşünmeye teşvik eden bir soru.
Gelin beraber bakalım...
"Bunun yalnızca küçülüp havluyu düzgünce katlamayı imkansız hale getirmek ve sizi yeni bir havlu almaya zorlamak için var olduğuna inanıyorum."
"Havlunun hangi tarafının üst, hangi tarafının alt olduğunu gösteriyor."
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"Havlu ortada asılı kaldığında, toplanan nem yer çekimi nedeniyle aşağı doğru inecektir. Bu şeritler hidrofobiktir, bu nedenle nem bunların üzerinde toplanır ve bu da zeminin akmasını ve ıslanmasını önler."
İsterseniz anlatalım. Bu çizgi aslında "armür" olarak biliniyor. Genellikle havlunun geri kalanından farklı bir dokuya veya desene sahip olan bu kısım, yatay çizgiler ya da daha pürüzsüz bir yüzeyden oluşabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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