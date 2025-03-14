"Havlunun Alt Kısmında Yer Alan Şerit Ne İşe Yarıyor?" Sorusuna Goygoycular Cevap Verdi

Aslında hem estetik hem de işlevsel bir amacı var. Havluya daha şık ve tamamlanmış bir görünüm kazandırırken, marka ya da tasarım açısından ayırt edici bir detay olabilir.

Ayrıca dokusunun farklı olması havlunun askıda kaymasını önleyerek daha iyi bir tutuş sağlar. Sıkı dokunmuş yapısı sayesinde dayanıklılığı artırarak kenarların yıpranmasını ve sökülmesini engelleyebilir.

Bazı durumlarda ise havlunun boyutunu belirlemek ya da etiket eklemek için kullanılan bir alan olarak da işlev görebilir. Yani anlayacağınız, hem şıklık hem de kullanım kolaylığı sağlayan önemli bir tasarım unsuru.