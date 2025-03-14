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"Havlunun Alt Kısmında Yer Alan Şerit Ne İşe Yarıyor?" Sorusuna Goygoycular Cevap Verdi

"Havlunun Alt Kısmında Yer Alan Şerit Ne İşe Yarıyor?" Sorusuna Goygoycular Cevap Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 22:57

Çoğu havlunun alt kısmında, geri kalanından farklı görünen bir şerit olduğunu fark etmişsinizdir. Daha önce pek dikkat etmemiş olsak da geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bu şeridin aslında ne işe yaradığını sordu. Farklı yorumlar gelse de meğer gerçekten belli bir amacı varmış!  

Hadi gelin, birlikte inceleyelim...

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Bir kullanıcı, "Havlunun bu kısmı ne işe yarıyor?" diye sordu.

Bir kullanıcı, "Havlunun bu kısmı ne işe yarıyor?" diye sordu.
twitter.com

İnsanı gerçekten düşünmeye teşvik eden bir soru.

İnsanı gerçekten düşünmeye teşvik eden bir soru.
twitter.com

Peki diğer kullanıcılar ne diyor?

Gelin beraber bakalım...

Gelin beraber bakalım...
twitter.com

'Bunun yalnızca küçülüp havluyu düzgünce katlamayı imkansız hale getirmek ve sizi yeni bir havlu almaya zorlamak için var olduğuna inanıyorum.'

"Bunun yalnızca küçülüp havluyu düzgünce katlamayı imkansız hale getirmek ve sizi yeni bir havlu almaya zorlamak için var olduğuna inanıyorum."

"Bunun yalnızca küçülüp havluyu düzgünce katlamayı imkansız hale getirmek ve sizi yeni bir havlu almaya zorlamak için var olduğuna inanıyorum."
twitter.com

"Havlunun hangi tarafının üst, hangi tarafının alt olduğunu gösteriyor."

"Havlunun hangi tarafının üst, hangi tarafının alt olduğunu gösteriyor."
twitter.com

'Yani bir tarafını yüzünüzü kurulamak için, diğer tarafını da 'alt tarafınızı' kurulamak için kullanıyorsunuz.'

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"Havlu ortada asılı kaldığında, toplanan nem yer çekimi nedeniyle aşağı doğru inecektir. Bu şeritler hidrofobiktir, bu nedenle nem bunların üzerinde toplanır ve bu da zeminin akmasını ve ıslanmasını önler."

"Havlu ortada asılı kaldığında, toplanan nem yer çekimi nedeniyle aşağı doğru inecektir. Bu şeritler hidrofobiktir, bu nedenle nem bunların üzerinde toplanır ve bu da zeminin akmasını ve ıslanmasını önler."
twitter.com

Kullanıcılar hem işi şakaya vurdu hem de mantık yürütmeye çalıştı. Sahi, havluların aşağı kısmında yer alan şeritler ne işe yarıyor?

İsterseniz anlatalım. Bu çizgi aslında "armür" olarak biliniyor. Genellikle havlunun geri kalanından farklı bir dokuya veya desene sahip olan bu kısım, yatay çizgiler ya da daha pürüzsüz bir yüzeyden oluşabilir.

İsterseniz anlatalım. Bu çizgi aslında "armür" olarak biliniyor. Genellikle havlunun geri kalanından farklı bir dokuya veya desene sahip olan bu kısım, yatay çizgiler ya da daha pürüzsüz bir yüzeyden oluşabilir.

Aslında hem estetik hem de işlevsel bir amacı var. Havluya daha şık ve tamamlanmış bir görünüm kazandırırken, marka ya da tasarım açısından ayırt edici bir detay olabilir.

Ayrıca dokusunun farklı olması havlunun askıda kaymasını önleyerek daha iyi bir tutuş sağlar. Sıkı dokunmuş yapısı sayesinde dayanıklılığı artırarak kenarların yıpranmasını ve sökülmesini engelleyebilir.

Bazı durumlarda ise havlunun boyutunu belirlemek ya da etiket eklemek için kullanılan bir alan olarak da işlev görebilir. Yani anlayacağınız, hem şıklık hem de kullanım kolaylığı sağlayan önemli bir tasarım unsuru.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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