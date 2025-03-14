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Çiftlerin En Büyük Tartışma Konusu: Gece Kuşu ve Sabah İnsanı Uyumlu Bir Çift Olabilir mi?

Çiftlerin En Büyük Tartışma Konusu: Gece Kuşu ve Sabah İnsanı Uyumlu Bir Çift Olabilir mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 20:37

Gece kuşları ve sabah insanları, günlük yaşamlarını tamamen farklı saatlerde sürdüren iki grup insan. Sabahları erkenden kalkıp güne zinde başlamak, sabah insanları için doğal bir rutinken, gece kuşları geceyi verimli geçirmeyi tercih eder ve sabahları zor uyanır.

Peki, bu kadar farklı biyolojik saatlere sahip iki kişi uyumlu bir ilişki sürdürebilir mi? Son zamanlarda çiftlerin büyük bir tartışma konusu olan bu duruma, gelin beraber ışık tutalım!

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Yeni bir araştırmaya göre insanların yüzde 36'sı kendilerini tam anlamıyla bir "sabah insanı" olarak tanımlıyor.

Sabah insanı kavramından kastımız aslında gün ağarmadan yataktan fırlayıp büyük bir enerjiyle yeni bir günü selamlamak. E sizler de takdir edersiniz ki sabah neşeyle uyananlar kadar, gece geç saatlere kadar aktif olup sabahları mahmurluktan kurtulamayanlar da var.

Peki bu durum ilişkilere nasıl yansıyor dersiniz?

Çiftlerin üçte biri (yüzde 33) tamamen farklı bir zaman diliminde yaşayan bir partner seçmiş. Özellikle gece kuşlarının yüzde 15’i sabah insanıyla evli olduğunu söylerken, yüzde 47’si ise partnerlerinin sabahları daha az neşeli olmasını istiyor. Yani gözlerini açar açmaz gülümseyen birine tahammül etmek bazılarımız için her zaman kolay olmuyor!

Sabah insanı olan kişilerde gözlemlenen bazı özellikler ise şöyle:

Sabah insanı olan kişilerde gözlemlenen bazı özellikler ise şöyle:

  • Hafta sonu bile uyuyamamak, erkenden ayakta olmak (yüzde 46)

  • Perdeleri büyük bir hevesle açmak (yüzde 37)

  • Alarmlardan önce uyanmak (yüzde 35)

  • Sabahları yolda yabancılara gülümsemek (yüzde 20)

  • Kahvaltı hazırlarken ıslık çalmak (yüzde 19)

  • Duş alırken şarkı söylemek (yüzde 19)

Sabah insanı olmak bir kısmımız için avantaj gibi görünse de çiftler arasında zaman zaman tartışmalara yol açabiliyor.

Sabah insanı olmak bir kısmımız için avantaj gibi görünse de çiftler arasında zaman zaman tartışmalara yol açabiliyor.

Araştırmaya göre farklı zaman dilimlerinde uyuyan çiftler, ayda yaklaşık 8 kez bu konuyu gündeme getirip tartışıyor.

Ancak sabahları sevseniz de sevmeseniz de, sabah insanı olmak kışın biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Sabah insanlarının yüzde 56’sı, havaların soğuyup günlerin karardığı dönemlerde erkenden uyanmanın daha güç olduğunu itiraf ediyor.

20 maddede sabah insanı olup olmadığınızı anlayın!

20 maddede sabah insanı olup olmadığınızı anlayın!

1. Hafta sonları bile geç uyanmakta zorlanırsınız.

2. Alarmınızı ertelemenize gerek yoktur.

3. Perdenizi sabahları hızla açarsınız.

4. Alarm çalmadan önce uyanırsınız.

5. Yolda yabancılara gülümsersiniz.

6. Aileniz için sabah kahvaltısı hazırlar ve servis edersiniz.

7. Kahvaltı yaparken ıslık çalmayı tercih edersiniz.

8. En yaratıcı fikirleriniz sabah saatlerinde gelir.

9. Duş alırken şarkı söylemekten keyif alırsınız.

10. Hazırlanırken müzik dinlersiniz.

11. Sabah 9’dan önce tüm gününüzü planlamış olursunuz.

12. Gün doğumunu gün batımından daha çok seversiniz.

13. İşe gitmeden önce spor yapmayı alışkanlık haline getirmişsinizdir.

14. Gece eğlenceleri size çekici gelmez.

15. Kıyafetinizi bir gece önce hazır edersiniz.

16. Akşam 8’den sonra dışarı çıkmayı tercih etmezsiniz.

17. Hayatınızda gece 1.00’i hiç görmemiş olabilirsiniz.

18. Sabahları esneme hareketleri yapmayı alışkanlık haline getirmişsinizdir.

19. Kahvaltılarınızı aksatma ihtimaliniz düşüktür.

20. Gün doğumunda yoga yapmaktan hoşlanırsınız.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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