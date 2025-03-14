Çiftlerin En Büyük Tartışma Konusu: Gece Kuşu ve Sabah İnsanı Uyumlu Bir Çift Olabilir mi?

Gece kuşları ve sabah insanları, günlük yaşamlarını tamamen farklı saatlerde sürdüren iki grup insan. Sabahları erkenden kalkıp güne zinde başlamak, sabah insanları için doğal bir rutinken, gece kuşları geceyi verimli geçirmeyi tercih eder ve sabahları zor uyanır.

Peki, bu kadar farklı biyolojik saatlere sahip iki kişi uyumlu bir ilişki sürdürebilir mi? Son zamanlarda çiftlerin büyük bir tartışma konusu olan bu duruma, gelin beraber ışık tutalım!

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