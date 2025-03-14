Çiftlerin En Büyük Tartışma Konusu: Gece Kuşu ve Sabah İnsanı Uyumlu Bir Çift Olabilir mi?
Çiftlerin En Büyük Tartışma Konusu: Gece Kuşu ve Sabah İnsanı Uyumlu Bir Çift Olabilir mi?
Gece kuşları ve sabah insanları, günlük yaşamlarını tamamen farklı saatlerde sürdüren iki grup insan. Sabahları erkenden kalkıp güne zinde başlamak, sabah insanları için doğal bir rutinken, gece kuşları geceyi verimli geçirmeyi tercih eder ve sabahları zor uyanır.
Peki, bu kadar farklı biyolojik saatlere sahip iki kişi uyumlu bir ilişki sürdürebilir mi? Son zamanlarda çiftlerin büyük bir tartışma konusu olan bu duruma, gelin beraber ışık tutalım!
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Yeni bir araştırmaya göre insanların yüzde 36'sı kendilerini tam anlamıyla bir "sabah insanı" olarak tanımlıyor.
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Peki bu durum ilişkilere nasıl yansıyor dersiniz?
Sabah insanı olan kişilerde gözlemlenen bazı özellikler ise şöyle:
Sabah insanı olmak bir kısmımız için avantaj gibi görünse de çiftler arasında zaman zaman tartışmalara yol açabiliyor.
20 maddede sabah insanı olup olmadığınızı anlayın!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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