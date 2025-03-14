Uçuş Saatini Beklerken Pilotun Masasına Bıraktığı İlan-ı Aşk Notuyla Neye Uğradığını Şaşıran Kadın
Birini sevmek, sevdiğiniz kişi tarafından sevilmek belki de dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesidir. Fakat aşk ve sevgi, sizler de takdir edersiniz ki uzun zaman ve emek gerektiriyor.
Fakat ilişkilerin şekillenmesinde dış görünüşün büyük bir önemi var. Hatta ve hatta 'ilk görüşte aşk' kavramı içten içe sorgulanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde büyük bir takipçi kitlesine sahip influencer da başına gelen bir olayı paylaşarak bu olayı tekrardan doğruladı.
Uçuş saatini beklerken bir pilotun masasına bıraktığı ilan-ı aşk notuyla neye uğradığını şaşıran kadın, olayı TikTok'taki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İsterseniz, olayın detaylarına hep birlikte bakalım.
Sizler de takdir edersiniz ki zaman zaman birbirinden romantik aşk hikayeleri okuyor ve izliyoruz.
Sosyal medya hesaplarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan influencer Steph, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı TikTok hesabında anlattı.
Notta, "Tüm dünyayı dolaştım ve sen dünyadaki en güzel kadınsın" yazıyordu.
Çok şaşırdığını dile getiren TikToker, kullanıcılar tarafından bunun iyi niyetli olmadığı konusunda uyarıldı.
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