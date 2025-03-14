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Uçuş Saatini Beklerken Pilotun Masasına Bıraktığı İlan-ı Aşk Notuyla Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Uçuş Saatini Beklerken Pilotun Masasına Bıraktığı İlan-ı Aşk Notuyla Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 17:47

Birini sevmek, sevdiğiniz kişi tarafından sevilmek belki de dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesidir. Fakat aşk ve sevgi, sizler de takdir edersiniz ki uzun zaman ve emek gerektiriyor.

Fakat ilişkilerin şekillenmesinde dış görünüşün büyük bir önemi var. Hatta ve hatta 'ilk görüşte aşk' kavramı içten içe sorgulanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde büyük bir takipçi kitlesine sahip influencer da başına gelen bir olayı paylaşarak bu olayı tekrardan doğruladı.

Uçuş saatini beklerken bir pilotun masasına bıraktığı ilan-ı aşk notuyla neye uğradığını şaşıran kadın, olayı TikTok'taki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İsterseniz, olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

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Sizler de takdir edersiniz ki zaman zaman birbirinden romantik aşk hikayeleri okuyor ve izliyoruz.

Her ne kadar bazılarına imrensek de, bazıları da 'Ne alaka yahu?' dedirtecek cinsten desek abartmayız.

Peki daha öncesinde hiç bir pilottan aşk itirafı almış mıydınız? Özellikle de masanıza bırakılan bir not ile.

Sosyal medya hesaplarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan influencer Steph, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı TikTok hesabında anlattı.

Sosyal medya hesaplarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan influencer Steph, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olayı TikTok hesabında anlattı.

Anlattığı olay her ne kadar romantik bir Hollywood filmi gibi hissettirse de aslında sosyal medyada karışık tepkiler aldı. Birçok kişi bu durumu 'red flag' olarak da değerlendirdi.

23 yaşındaki influencer, paylaştığı videoda peçeteye yazılmış o notu paylaşmayı ihmal etmedi.

Notta, "Tüm dünyayı dolaştım ve sen dünyadaki en güzel kadınsın" yazıyordu.

Notta, "Tüm dünyayı dolaştım ve sen dünyadaki en güzel kadınsın" yazıyordu.

Influencer, 'Havalimanında oturuyordum ve bir pilot geldi, masama bu notu bıraktı ve gitti' notunu düştü.

Çok şaşırdığını dile getiren TikToker, kullanıcılar tarafından bunun iyi niyetli olmadığı konusunda uyarıldı.

Çok şaşırdığını dile getiren TikToker, kullanıcılar tarafından bunun iyi niyetli olmadığı konusunda uyarıldı.

Hatta kullanıcılar eleştirinin dozunu biraz daha artırıp, 'Muhtemelen evli ve 5 çocuğu var' bile dediler.

'Numarasını neden yazmamış? Muhtemelen evli' notunu düşenler de vardı.

'Tüm dünyayı dolaştım' notuna ithafen, bu notu alan tek kadının o olmadığını sen sürenler de vardı.

Peki siz bu durumda ne yapardınız?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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