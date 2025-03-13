Ne Yapsalar Boş: Her Zaman Yanlış Anlaşılan ve Haksız Yere Suçlanan Burçlar
Ne Yapsalar Boş: Her Zaman Yanlış Anlaşılan ve Haksız Yere Suçlanan Burçlar
Sizler de takdir edersiniz ki bazı burçlar hakkında büyük bir yanılgı var. İkizler, sürekli olarak 'iki yüzlü' olarak etiketlenirken Başaklar da 'mükemmeliyetçi' oldukları için sıklıkla eleştiriliyorlar.
Oysa her iki burç sadece farklı bir bakış açısına ve yaklaşıma sahip. Yine de çoğu zaman, bu burçlar kendi iç dünyalarını en iyi şekilde ifade etmeye çalışırken dışarıdan farklı algılanabiliyorlar. Peki gerçekten en çok yanlış anlaşılan burçlar hangileri? İsterseniz, beraber göz atalım...
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Akrep Burcu
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Oğlak Burcu
Kova Burcu
Başak Burcu
İkizler Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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