Çocukken Zenginlik Göstergesi Olarak Gördükleri Şeyleri Söyleyerek Hak Verdiren Kullanıcılar

Çocukken bazı şeyleri gözümüzde zenginlik göstergesi olarak büyütürdük. Bir kullanıcı da küçükken 'zenginlik göstergesi' olarak görülen şeyleri sordu. Diğer kullanıcılar da verdikleri cevaplarla kendilerine hak verdirdi, hepimizi geçmişe götürdü.