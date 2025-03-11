Çocukken Zenginlik Göstergesi Olarak Gördükleri Şeyleri Söyleyerek Hak Verdiren Kullanıcılar
Çocukken Zenginlik Göstergesi Olarak Gördükleri Şeyleri Söyleyerek Hak Verdiren Kullanıcılar
Çocukken bazı şeyleri gözümüzde zenginlik göstergesi olarak büyütürdük. Bir kullanıcı da küçükken 'zenginlik göstergesi' olarak görülen şeyleri sordu. Diğer kullanıcılar da verdikleri cevaplarla kendilerine hak verdirdi, hepimizi geçmişe götürdü.
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Kullanıcılardan biri, bu soruyu sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Gelen cevaplara buyurun beraber bakalım...
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Sizce zenginlik göstergesi olay şey neydi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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