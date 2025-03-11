"Sevgi Meraktır" Diyerek Aşka Gelen Goygoyculardan Kahkaha Attıran Paylaşımlar
"Sevgi Meraktır" Diyerek Aşka Gelen Goygoyculardan Kahkaha Attıran Paylaşımlar
Herkesin sevgiyi gösterme şekli farklı. Kimisi ilgisiyle belli eder, kimisi merakıyla. İşte tam da bu yüzden, bir kullanıcının 'Sevgi meraktır' demesi X'teki goygoycuları harekete geçirdi. Sevginin merak etmekten geçtiğini düşünenler, hem romantik hem de komik paylaşımlarıyla olaya bambaşka bir boyut kattı.
Hazırsanız, başlayalım🚀
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Tartışma şu şekildeydi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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