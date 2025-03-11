"Sevgi Meraktır" Diyerek Aşka Gelen Goygoyculardan Kahkaha Attıran Paylaşımlar

Herkesin sevgiyi gösterme şekli farklı. Kimisi ilgisiyle belli eder, kimisi merakıyla. İşte tam da bu yüzden, bir kullanıcının 'Sevgi meraktır' demesi X'teki goygoycuları harekete geçirdi. Sevginin merak etmekten geçtiğini düşünenler, hem romantik hem de komik paylaşımlarıyla olaya bambaşka bir boyut kattı.

Hazırsanız, başlayalım🚀