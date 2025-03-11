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Evlenmeye Çok Az Kala Nişanlısıyla Açık Evlilik Yaşamaya Karar Veren Kadın

Evlenmeye Çok Az Kala Nişanlısıyla Açık Evlilik Yaşamaya Karar Veren Kadın

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 16:42

Açık evlilik kavramını belki duymuşsunuzdur. Evli çiftlerin karşılıklı rıza ile romantik veya cinsel ilişkilerde birbirlerine bağlı kalmak yerine, başkalarıyla da ilişki yaşayabilmesine izin verdikleri bir ilişki biçimi. Bu tür bir evlilikte sınırlar ve kurallar çiftin anlaşmasına bağlı olarak belirleniyor.

Sloan isimli bir kadın da evlenmeye çok az kala nişanlısıyla açık evlilik yaşamaya karar verdi. Her ne kadar ilk başlarda içine sinmese de nişanlısıyla olan 'mutluluğunu' düşündü. Fakat nişanlısı, büyük bir ters köşe yaparak 'üçüncü kadın' için Sloan'ı terk etti.

Son aylarını terapi alarak geçiren kadın, o süreci detaylarıyla anlattı.

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Sadakat ikili ilişkilerde son derece önemli bir konu.

Özellikle evlilik söz konusu olduğunda, partnerlerin birbirine sıkı sıkıya bağlanması en önemli dinamiklerden biri.

Fakat bazen aşkımız için öyle şeyler yapabiliyoruz ki, görenler "Aşk nelere kadir" diyebiliyor.

Yaşanmışlıkları, alışkanlıkları tozlu raflara kaldırmak tabii ki zor gelebiliyor.

Sloan isimli bir kadın da aşkı için her şeyi yapma raddesine gelen kadınlardan bir tanesiydi.

Sloan isimli bir kadın da aşkı için her şeyi yapma raddesine gelen kadınlardan bir tanesiydi.

Biricik nişanlısıyla evliliğe adım atmak üzereyken öyle bir teklif aldı ki neye uğradığını şaşırdı. Sadakat, yalnızca yatak odasıyla sınırlı değil. Nişanlısı, sevgi dolu tavırlarını bir kenara bırakıp ona “açık evlilik” teklif etti.

"Açık evlilik ne demek?" diye soracak olursanız, detaylar burada:

Çift, en sonunda ortak bir kararda buluşup açık evliliğe ilk adımlarını attı. Bir kadınla tanışıp kafalarının da uyduğunu fark edince yanlarına aldılar.

Çift, en sonunda ortak bir kararda buluşup açık evliliğe ilk adımlarını attı. Bir kadınla tanışıp kafalarının da uyduğunu fark edince yanlarına aldılar.

Sloan ilk başlarda bu durumu problem etmese de çiftin açık evlilik serüveni sadece 2 ay sürdü. İlişkinin ilk ayında hayatında değişiklikler fark eden kadın, 'Ayrılıktan yaklaşık bir ay öncesine kadar kendimi dışlanmış hissetmeye başlamamıştım. Onların birçok ortak noktası olduğunu fark etmeye başladım,' diye açıkladı.

Nişanlısı ve yeni kadının arasındaki dinamik gittikçe daha da derinleşmeye başladı. Ama Sloan'ın hissettikleri aslında kıskançlık duygusundan çok daha fazlasıydı. Kendisini 'üçüncü kişi' gibi hissetmeye başladığını vurguladı.

Daha trajik olanı ise nişanlısı, açık ilişki yaşadıkları kadın için Sloan'ı terk etti.

Daha trajik olanı ise nişanlısı, açık ilişki yaşadıkları kadın için Sloan'ı terk etti.

'Bu yıkıcıydı, büyük bir ihanet duygusu vardı. Terk edilme, ihanet ve büyük bir yıkım hissi içimi kapladı,' dedi.

Bu ayrılık sonrası kadın, nişanlısının kendisini gerçekten sevip sevmediğini sorgulamaya başladı.

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Son sekiz ayda Sloan, yaşadığı duyguları ve düşünceleri anlamlandırabilmek için terapinin yolunu tuttu.

Son sekiz ayda Sloan, yaşadığı duyguları ve düşünceleri anlamlandırabilmek için terapinin yolunu tuttu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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