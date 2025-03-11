Evlenmeye Çok Az Kala Nişanlısıyla Açık Evlilik Yaşamaya Karar Veren Kadın

Açık evlilik kavramını belki duymuşsunuzdur. Evli çiftlerin karşılıklı rıza ile romantik veya cinsel ilişkilerde birbirlerine bağlı kalmak yerine, başkalarıyla da ilişki yaşayabilmesine izin verdikleri bir ilişki biçimi. Bu tür bir evlilikte sınırlar ve kurallar çiftin anlaşmasına bağlı olarak belirleniyor.

Sloan isimli bir kadın da evlenmeye çok az kala nişanlısıyla açık evlilik yaşamaya karar verdi. Her ne kadar ilk başlarda içine sinmese de nişanlısıyla olan 'mutluluğunu' düşündü. Fakat nişanlısı, büyük bir ters köşe yaparak 'üçüncü kadın' için Sloan'ı terk etti.

Son aylarını terapi alarak geçiren kadın, o süreci detaylarıyla anlattı.