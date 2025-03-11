Evlenmeye Çok Az Kala Nişanlısıyla Açık Evlilik Yaşamaya Karar Veren Kadın
Evlenmeye Çok Az Kala Nişanlısıyla Açık Evlilik Yaşamaya Karar Veren Kadın
Açık evlilik kavramını belki duymuşsunuzdur. Evli çiftlerin karşılıklı rıza ile romantik veya cinsel ilişkilerde birbirlerine bağlı kalmak yerine, başkalarıyla da ilişki yaşayabilmesine izin verdikleri bir ilişki biçimi. Bu tür bir evlilikte sınırlar ve kurallar çiftin anlaşmasına bağlı olarak belirleniyor.
Sloan isimli bir kadın da evlenmeye çok az kala nişanlısıyla açık evlilik yaşamaya karar verdi. Her ne kadar ilk başlarda içine sinmese de nişanlısıyla olan 'mutluluğunu' düşündü. Fakat nişanlısı, büyük bir ters köşe yaparak 'üçüncü kadın' için Sloan'ı terk etti.
Son aylarını terapi alarak geçiren kadın, o süreci detaylarıyla anlattı.
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Sadakat ikili ilişkilerde son derece önemli bir konu.
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Fakat bazen aşkımız için öyle şeyler yapabiliyoruz ki, görenler "Aşk nelere kadir" diyebiliyor.
Sloan isimli bir kadın da aşkı için her şeyi yapma raddesine gelen kadınlardan bir tanesiydi.
Çift, en sonunda ortak bir kararda buluşup açık evliliğe ilk adımlarını attı. Bir kadınla tanışıp kafalarının da uyduğunu fark edince yanlarına aldılar.
Daha trajik olanı ise nişanlısı, açık ilişki yaşadıkları kadın için Sloan'ı terk etti.
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Son sekiz ayda Sloan, yaşadığı duyguları ve düşünceleri anlamlandırabilmek için terapinin yolunu tuttu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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