İnsanlardan Çok Kutup Ayısının Yaşadığı Svalbard’da Yaşamak Mümkün mü?

7 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması’nı resmen yürürlüğe koydu. Bu anlaşma, Türk vatandaşlarına Svalbard Takımadaları’nda mülk edinme hakkı tanıyor. Ancak, Svalbard’da yaşam koşulları hiç de kolay değil.

Kutup ayısı nüfusunun, insanlardan daha fazla olduğu bu adada, hava koşulları da oldukça sert. Hatta burada ölmek bile neredeyse yasak. Çünkü adada yaşayanların sağlığını koruyabilmek için birçok düzenleme bulunuyor. Peki, Svalbard’da yaşam nasıl? Oraya gittiğinizde sizleri neler bekliyor? Gelin, birlikte bakalım…

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