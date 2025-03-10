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İnsanlardan Çok Kutup Ayısının Yaşadığı Svalbard’da Yaşamak Mümkün mü?

İnsanlardan Çok Kutup Ayısının Yaşadığı Svalbard’da Yaşamak Mümkün mü?

Norveç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 14:51

7 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması’nı resmen yürürlüğe koydu. Bu anlaşma, Türk vatandaşlarına Svalbard Takımadaları’nda mülk edinme hakkı tanıyor. Ancak, Svalbard’da yaşam koşulları hiç de kolay değil.

Kutup ayısı nüfusunun, insanlardan daha fazla olduğu bu adada, hava koşulları da oldukça sert. Hatta burada ölmek bile neredeyse yasak. Çünkü adada yaşayanların sağlığını koruyabilmek için birçok düzenleme bulunuyor. Peki, Svalbard’da yaşam nasıl? Oraya gittiğinizde sizleri neler bekliyor? Gelin, birlikte bakalım…

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Norveç’e bağlı olan Svalbard takımadaları, Kuzey Kutbu’na en yakın yerleşim yeri olarak biliniyor.

Norveç’e bağlı olan Svalbard takımadaları, Kuzey Kutbu’na en yakın yerleşim yeri olarak biliniyor.

7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Yeni anlaşma ile Türk vatandaşları Svalbard Takımadaları üzerinde mülk edinme hakkı elde etti.

Bu tartışmalı bir konu tabii. Çünkü birçok kişi her ne kadar Norveç olarak bilse de burası çok Kuzey'de kalıyor.

Bu tartışmalı bir konu tabii. Çünkü birçok kişi her ne kadar Norveç olarak bilse de burası çok Kuzey'de kalıyor.

Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 1.300 kilometre kuzeyinde yer alan bir takımada olarak biliniyor. Svalbard'ın toplam yüzölçümü yaklaşık 61.022 km² olup, bunun yüzde 60'ı buzullarla kaplı.

Sizler de takdir edersiniz ki, Svalbard'da yaşam, sert iklim koşulları nedeniyle epey zorlu.

Sizler de takdir edersiniz ki, Svalbard'da yaşam, sert iklim koşulları nedeniyle epey zorlu.

Kış aylarında sıcaklıklar -20°C'ye kadar düşebilirken uzun süreli karanlık dönemler yaşanmakta. Yaz aylarında ise sıcaklıklar 5-10°C arasında değişmekle birlikte 24 saat güneş ışığı alınır. Adada yaklaşık 2.500 kişi yaşıyor ve nüfusun büyük bir kısmı Longyearbyen'de toplanmış.

Yerleşim yerleri arasında yol bağlantısı bulunmuyor.

Yerleşim yerleri arasında yol bağlantısı bulunmuyor.

Ulaşım genellikle kar motosikletleri, uçaklar ve teknelerle sağlanıyor. Svalbard Havalimanı ise ana ulaşım noktası.

Bölgedeki ekonomik faaliyetler arasında kömür madenciliği, araştırma ve turizm bulunuyor.

Bölgedeki ekonomik faaliyetler arasında kömür madenciliği, araştırma ve turizm bulunuyor.

Svalbard Küresel Tohum Deposu ve Svalbard Üniversitesi Merkezi, yerel ekonomide önemli rol oynuyor. Norveçli Store Norske ve Rus Arktikugol, bölgede faaliyet gösteren başlıca madencilik şirketleridir.

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Şunu da unutmamak gerek: Svalbard'da Norveç'in diğer bölgelerinde olduğu gibi kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi bulunmuyor.

Şunu da unutmamak gerek: Svalbard'da Norveç'in diğer bölgelerinde olduğu gibi kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi bulunmuyor.

Svalbard'da yaşamak isteyenlerin kendi geçimlerini sağlayabilmeleri gerekiyor çünkü burada işsizlik maaşı, sosyal yardım veya devlet destekli sağlık sigortası gibi hizmetler sunulmuyor.

Bu yüzden, buraya taşınanların çalışabilir durumda olmaları ve kendi sağlık sigortalarını yaptırmaları bekleniyor.

Bu yüzden, buraya taşınanların çalışabilir durumda olmaları ve kendi sağlık sigortalarını yaptırmaları bekleniyor.

Eğer işinizi kaybederseniz veya ciddi bir sağlık sorunu yaşarsanız, Norveç ana karasına dönmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu arada, Kutup Ayısı nüfusu da insan nüfusundan fazla!

Bu arada, Kutup Ayısı nüfusu da insan nüfusundan fazla!

Svalbard'da yaklaşık 2.500 kişi yaşıyor ancak kutup ayılarının sayısı 3.000 civarında! Bu yüzden, yerleşim alanlarının dışına çıkmak isteyenlerin yanlarında silah taşımaları zorunlu. Kutup ayıları koruma altında olduğu için silah sadece kendinizi savunmanız gerektiğinde kullanılabiliyor.

Burada ölmek bile yasak!

Burada ölmek bile yasak!

Svalbard’da doğum yapmak ve ölmek teknik olarak yasak! Adada bir hastane var ama ciddi vakalar için insanlar Norveç ana karasına gönderiliyor. Hatta, burada defnedilmek bile mümkün değil çünkü donmuş toprak cesetleri çürümesine izin vermiyor.

Svalbard'a vizesiz girebiliyorsunuz. Ama bir şart var...

Svalbard'a vizesiz girebiliyorsunuz. Ama bir şart var...

Burada yaşamak için maddi olarak kendinizi geçindirebileceğinizi kanıtlamanız bekleniyor.

Peki siz burada yaşar mıydınız? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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