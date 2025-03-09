Yüzü Eridi: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Açıklamaları Üzdü: "Acınası Haldeyim"

Bir zamanların ünlü modeli ve televizyon kişiliği Brandi Glanville, hem eski başarılarıyla hem de son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla tekrar gündemde. Makyaj yapmaya olan tutkusu yüzünden, uzun süreli kullanım sonucunda yüzünde ciddi sorunlar oluştu. Mantar ve parazit gibi sorunlarla karşılaşan Glanville, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Twitter’da (X) paylaştığı fotoğrafın altına, 'İşte bu yüzden mutsuzum ve depresyondayım. Stres insanı öldürür. Kendinize iyi bakın. Şu an çalışacak halim yok.' yazdı. Bu açıklamasıyla, yaşadığı zorlukları ve ruh halini takipçileriyle paylaştı.