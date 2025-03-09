Yüzü Eridi: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Açıklamaları Üzdü: "Acınası Haldeyim"
Yüzü Eridi: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Açıklamaları Üzdü: "Acınası Haldeyim"
Bir zamanların ünlü modeli ve televizyon kişiliği Brandi Glanville, hem eski başarılarıyla hem de son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla tekrar gündemde. Makyaj yapmaya olan tutkusu yüzünden, uzun süreli kullanım sonucunda yüzünde ciddi sorunlar oluştu. Mantar ve parazit gibi sorunlarla karşılaşan Glanville, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Twitter’da (X) paylaştığı fotoğrafın altına, 'İşte bu yüzden mutsuzum ve depresyondayım. Stres insanı öldürür. Kendinize iyi bakın. Şu an çalışacak halim yok.' yazdı. Bu açıklamasıyla, yaşadığı zorlukları ve ruh halini takipçileriyle paylaştı.
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Bir zamanların ikonik modeli ve televizyon kişiliği Brandi Glanville'i belki duymuşsunuzdur.
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Peki Glanville'i Glanville yapan şey neydi? Katıldığı tüm programlarda makyaj tutkusunun başına neler açtığını anlatarak geçmişine adeta nefret kusuyor.
Fakat o güzelliğinden artık eser kalmadı. Makyaj tutkusu nedeniyle modelin suratında mantar ve parazit oluştu. Yüzü tamamen mahvoldu.
Tedavi sürecinde neredeyse 70 bin dolara yakın para harcayan model, en sonunda da bir doktora denk geldi. Doktor, bu durumun "kanser olmadığını" söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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