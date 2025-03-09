onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yüzü Eridi: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Açıklamaları Üzdü: "Acınası Haldeyim"

Yüzü Eridi: Bir Zamanların Ünlü Modelinin Son Açıklamaları Üzdü: "Acınası Haldeyim"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 22:42

Bir zamanların ünlü modeli ve televizyon kişiliği Brandi Glanville, hem eski başarılarıyla hem de son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla tekrar gündemde. Makyaj yapmaya olan tutkusu yüzünden, uzun süreli kullanım sonucunda yüzünde ciddi sorunlar oluştu. Mantar ve parazit gibi sorunlarla karşılaşan Glanville, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Twitter’da (X) paylaştığı fotoğrafın altına, 'İşte bu yüzden mutsuzum ve depresyondayım. Stres insanı öldürür. Kendinize iyi bakın. Şu an çalışacak halim yok.' yazdı. Bu açıklamasıyla, yaşadığı zorlukları ve ruh halini takipçileriyle paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir zamanların ikonik modeli ve televizyon kişiliği Brandi Glanville'i belki duymuşsunuzdur.

Bir zamanların ikonik modeli ve televizyon kişiliği Brandi Glanville'i belki duymuşsunuzdur.

O dönemlerde olduğu gibi son zamanlarda da adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle makyaj yapmak tutkusuyla bilinen eski model, kendi resmi hesaplarından da bazı açıklamalarda bulunuyor.

Peki Glanville'i Glanville yapan şey neydi? Katıldığı tüm programlarda makyaj tutkusunun başına neler açtığını anlatarak geçmişine adeta nefret kusuyor.

Peki Glanville'i Glanville yapan şey neydi? Katıldığı tüm programlarda makyaj tutkusunun başına neler açtığını anlatarak geçmişine adeta nefret kusuyor.

Güzelliğiyle adeta baş döndüren modelin geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşulduğunu söyleyelim. Öyle ki, bazılarımız için kendisi tam anlamıyla bir ikon.

Fakat o güzelliğinden artık eser kalmadı. Makyaj tutkusu nedeniyle modelin suratında mantar ve parazit oluştu. Yüzü tamamen mahvoldu.

Fakat o güzelliğinden artık eser kalmadı. Makyaj tutkusu nedeniyle modelin suratında mantar ve parazit oluştu. Yüzü tamamen mahvoldu.

'Suratım resmen eriyor' diyerek durumun trajikliğini vurgulayan Glanville, artık parası kalmadığı için tedavisine devam edemediğini açıkladı. Geçtiğimiz gün katıldığı programda bu 'acınası' durumunu düzeltmek istediğini söyledi.

Tedavi sürecinde neredeyse 70 bin dolara yakın para harcayan model, en sonunda da bir doktora denk geldi. Doktor, bu durumun "kanser olmadığını" söyledi.

Tedavi sürecinde neredeyse 70 bin dolara yakın para harcayan model, en sonunda da bir doktora denk geldi. Doktor, bu durumun "kanser olmadığını" söyledi.

Twitter'da (X) paylaştığı fotoğrafta, 'İşte bu yüzden mutsuzum ve depresyondayım. O anki halimi bile paylaşmam. Stres insanı öldürür. Sizin durumunuz nasıl? Kendinize iyi bakın, sağ olun. Şu an çalışacak halim yok.' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın