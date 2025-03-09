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İnsanların Başarılarını Kıskanıp Kutlayamama Durumu: Uzun Gelincik Sendromu

İnsanların Başarılarını Kıskanıp Kutlayamama Durumu: Uzun Gelincik Sendromu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 21:57

Çevrenizde bir kez bile olsa kıskanç bir kişilikle karşılaşmışsınızdır. Bu kişiler, başarılarınızı asla takdir etmez ve genellikle o başarıyı gölgede bırakmak için her yolu dener. Bunu sadece 'kıskançlık' olarak açıklamak kolay olsa da, aslında psikolojide bunun tam olarak karşılayan bir kavram var: Uzun Gelincik Sendromu. Peki, bu sadece basit bir kıskanma durumu mu? Yoksa başka sebepler de var mı? Gelin, birlikte bu sendromu daha yakından inceleyelim.

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Hepimizin hayatında en az bir kere "Çok başarılıyım" dediği bir an olmuştur.

Hepimizin hayatında en az bir kere "Çok başarılıyım" dediği bir an olmuştur.

Özellikle başarılarınızın ardından aile ve arkadaş çevrenizin sizi kutlaması beklenirken, bazı insanlar bu başarıları kıskanır, içselleştirir ve adeta halı altına süpürmek ister. Peki, neden böyle bir davranış sergilenir? Aslında bunun psikolojide de bir karşılığı var: Uzun Gelincik Sendromu!

Peki nedir bu Uzun Gelincik Sendromu?

Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu sendrom aslında bir kişinin başarılarını kıskanma ve toplumda öne çıkmasını istememe durumunun tam karşılığı. Yani bireyler, başarıları kutlamaktansa daha geri planda durmayı tercih ederler. Bu durum çoğunlukla toplumsal baskıların ve rekabetin etkisiyle ortaya çıkıyor.

Bu sendrom her ne kadar günümüze harika bir şekilde uyarlansa da aslında tarihi bir kökene de sahip.

Bu sendrom her ne kadar günümüze harika bir şekilde uyarlansa da aslında tarihi bir kökene de sahip.

Bu sendromun adı antik Roma'da, bir kralın oğlu tarafından uygulanan bir stratejiden geliyor. Tarquin'in oğlu Sextus, düşman şehri Gabii'ye nasıl saldırması gerektiğini sorar. Babası, bahçesindeki en uzun gelinciklerin başlarını kesmesini önerir. Bu hikaye, öne çıkanları 'düzeltme' olarak simgelemekle birlikte zamanla başarıları engelleme veya gizleme davranışının tanımına dönüşür.

Ataerkil toplumlarda ise kadınların bu sendromlarla karşılaşması daha olası.

Ataerkil toplumlarda ise kadınların bu sendromlarla karşılaşması daha olası.

Çünkü toplumsal olarak kadınların başarılı olmaları, bazen çevreleri tarafından tehdit olarak algılanabiliyor. Bu sendrom, başarılı kadınların sıkça karşılaştığı bir durum olarak kaydedilmiş.

Uzun gelincik sendromu bireylerin yaşam tarzını birçok açıdan etkileyebilir.

Nasıl mı? Bu sendrom, genellikle kişinin başarılarını gizleme veya küçültme isteğiyle başlar. Başarıdan kaçınma, bu sendromun en belirgin etkisidir; çünkü birey, toplumda takdir edilmektense, dikkat çekmemeyi tercih eder. Bununla birlikte, özgüven kaybı da önemli bir sonuçtur; kişi, sürekli eleştirilerden ve başarısını öne çıkarmaktan duyduğu rahatsızlıktan ötürü kendine olan güvenini kaybedebilir. Ayrıca, toplumsal baskılar ve kıskançlık nedeniyle sosyal izolasyon yaşanabilir. Kişi, çevresindekiler tarafından dışlanmaktan veya başarısının olumsuz bir şekilde değerlendirilmesinden korkarak, sosyal çevresinden uzaklaşabilir. Bu durum, hem kişisel hem de profesyonel hayatı üzerinde kalıcı etkiler bırakabilir.

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Nasıl aşacağız?

Nasıl aşacağız?

Uzun Gelincik Sendromu’nu aşmak için, önce başarılarınızı kutlamayı öğrenmelisiniz. Kendinizi takdir edin, çünkü hakkınız olanı kutlamak sizi daha güçlü kılar. Eleştirilerle başa çıkmayı öğrenmek de çok önemli. Her eleştiriyi kişisel almayın, daha çok gelişim fırsatı olarak görün. Destek aramak da bu süreçte çok işe yarar; bir terapist ya da güvendiğiniz bir arkadaşla konuşarak rahatlayabilirsiniz. Son olarak, benzer şeyler yaşayan insanlarla bir araya gelmek, yalnız hissetmemenize ve bu zorluğu daha kolay aşmanıza yardımcı olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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