İnsanların Başarılarını Kıskanıp Kutlayamama Durumu: Uzun Gelincik Sendromu

Çevrenizde bir kez bile olsa kıskanç bir kişilikle karşılaşmışsınızdır. Bu kişiler, başarılarınızı asla takdir etmez ve genellikle o başarıyı gölgede bırakmak için her yolu dener. Bunu sadece 'kıskançlık' olarak açıklamak kolay olsa da, aslında psikolojide bunun tam olarak karşılayan bir kavram var: Uzun Gelincik Sendromu. Peki, bu sadece basit bir kıskanma durumu mu? Yoksa başka sebepler de var mı? Gelin, birlikte bu sendromu daha yakından inceleyelim.