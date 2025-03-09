İnsanların Başarılarını Kıskanıp Kutlayamama Durumu: Uzun Gelincik Sendromu
İnsanların Başarılarını Kıskanıp Kutlayamama Durumu: Uzun Gelincik Sendromu
Çevrenizde bir kez bile olsa kıskanç bir kişilikle karşılaşmışsınızdır. Bu kişiler, başarılarınızı asla takdir etmez ve genellikle o başarıyı gölgede bırakmak için her yolu dener. Bunu sadece 'kıskançlık' olarak açıklamak kolay olsa da, aslında psikolojide bunun tam olarak karşılayan bir kavram var: Uzun Gelincik Sendromu. Peki, bu sadece basit bir kıskanma durumu mu? Yoksa başka sebepler de var mı? Gelin, birlikte bu sendromu daha yakından inceleyelim.
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Hepimizin hayatında en az bir kere "Çok başarılıyım" dediği bir an olmuştur.
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Peki nedir bu Uzun Gelincik Sendromu?
Bu sendrom her ne kadar günümüze harika bir şekilde uyarlansa da aslında tarihi bir kökene de sahip.
Ataerkil toplumlarda ise kadınların bu sendromlarla karşılaşması daha olası.
Uzun gelincik sendromu bireylerin yaşam tarzını birçok açıdan etkileyebilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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