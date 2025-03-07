Dövme Pişmanlıklarından Kaçınmak İçin Yapmanız Gerekenler: Hangi Dövme Türleri Pişmanlığa Yol Açıyor?

Dövme, kişisel bir ifade biçimi olmasının yanı sıra, derimize kazınan kalıcı bir simge ya da sanat eseridir. Ancak bazen heyecanla yapılan dövmeler, zamanla pişmanlık yaratabilir. Dövme pişmanlıkları son dönemde popüler bir konu haline gelmişken, Tamsin isimli bir dövme sanatçısı da bu pişmanlıklara değindi.

Tamsin sevgili dövmeleri, başkalarından etkilenen tasarımlar ve tatil hatırası olarak yapılan dövmeler konularını ele aldı. İlk başta büyük bir gazla yapılan bu dövmeler sonrasında büyük bir pişmanlığa dönüşüyormuş meğer!

İşte detaylar...