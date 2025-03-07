Dövme Pişmanlıklarından Kaçınmak İçin Yapmanız Gerekenler: Hangi Dövme Türleri Pişmanlığa Yol Açıyor?
Dövme Pişmanlıklarından Kaçınmak İçin Yapmanız Gerekenler: Hangi Dövme Türleri Pişmanlığa Yol Açıyor?
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/im...
Dövme, kişisel bir ifade biçimi olmasının yanı sıra, derimize kazınan kalıcı bir simge ya da sanat eseridir. Ancak bazen heyecanla yapılan dövmeler, zamanla pişmanlık yaratabilir. Dövme pişmanlıkları son dönemde popüler bir konu haline gelmişken, Tamsin isimli bir dövme sanatçısı da bu pişmanlıklara değindi.
Tamsin sevgili dövmeleri, başkalarından etkilenen tasarımlar ve tatil hatırası olarak yapılan dövmeler konularını ele aldı. İlk başta büyük bir gazla yapılan bu dövmeler sonrasında büyük bir pişmanlığa dönüşüyormuş meğer!
İşte detaylar...
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Dövme yaptırmak bazılarımız için büyük bir tutku. Sizler takdir edersiniz ki dövmeler kalıcı olduğu için mantıklı seçimler yapmak gerekiyor.
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Bu dövme türlerinden ilki "sevgili" dövmeleri. Yani sevgilinizle kararlaştırıp bir dövme yaptırmaya karar verirseniz, ayrıldığınızda ne yapacağınızı kara kara düşünürsünüz.
Başka insanlar dövme yaptırırken de ilham kaynağı olmamalı Tamsin'e göre. İnsanlar, dövme yaptırmayı düşündüklerinde çevrelerindeki dövmelere sahip insanlardan kolayca etkilenebilirler.
Son olarak, Tamsin, tatilde yapılan "kötü" dövmelerden pişman olanları da ele aldı. Eğlenceli bir tatil gecesi sonrası, arkadaşlarla dövme yaptırmanın başlangıçta harika bir fikir gibi göründüğünü belirtti, ancak sonrasında çoğu kişi bunun için pişman oluyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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