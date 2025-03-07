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Dövme Pişmanlıklarından Kaçınmak İçin Yapmanız Gerekenler: Hangi Dövme Türleri Pişmanlığa Yol Açıyor?

Dövme Pişmanlıklarından Kaçınmak İçin Yapmanız Gerekenler: Hangi Dövme Türleri Pişmanlığa Yol Açıyor?

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.03.2025 - 23:37 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 00:05

Dövme, kişisel bir ifade biçimi olmasının yanı sıra, derimize kazınan kalıcı bir simge ya da sanat eseridir. Ancak bazen heyecanla yapılan dövmeler, zamanla pişmanlık yaratabilir. Dövme pişmanlıkları son dönemde popüler bir konu haline gelmişken, Tamsin isimli bir dövme sanatçısı da bu pişmanlıklara değindi.

Tamsin sevgili dövmeleri, başkalarından etkilenen tasarımlar ve tatil hatırası olarak yapılan dövmeler konularını ele aldı. İlk başta büyük bir gazla yapılan bu dövmeler sonrasında büyük bir pişmanlığa dönüşüyormuş meğer!

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/im...
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Dövme yaptırmak bazılarımız için büyük bir tutku. Sizler takdir edersiniz ki dövmeler kalıcı olduğu için mantıklı seçimler yapmak gerekiyor.

Dövme yaptırmak bazılarımız için büyük bir tutku. Sizler takdir edersiniz ki dövmeler kalıcı olduğu için mantıklı seçimler yapmak gerekiyor.

Anlık kararlarla yaptırılan dövmeler, bir süreden sonra büyük bir pişmanlığa dönüşebiliyor. Fakat bazı dövmeler tam anlamıyla pişmanlık olarak doğmuş!

Bu dövme türlerinden ilki "sevgili" dövmeleri. Yani sevgilinizle kararlaştırıp bir dövme yaptırmaya karar verirseniz, ayrıldığınızda ne yapacağınızı kara kara düşünürsünüz.

Bu dövme türlerinden ilki "sevgili" dövmeleri. Yani sevgilinizle kararlaştırıp bir dövme yaptırmaya karar verirseniz, ayrıldığınızda ne yapacağınızı kara kara düşünürsünüz.

Dövme uzmanı Tamsin, Özellikle 'sadece altı hafta boyunca birlikte olduğunuz partnerinizle yaptırdığınız sevgili dövmeleri' konusuna dikkat çekti. Dövme sanatçısı, uzun süreli partnerlerle, arkadaşlarla ya da aile bireyleriyle 'eşleşen' dövmeler yaptırmanın gayet kabul edilebilir olduğunu, ancak hayatınızda çok uzun süre kalmayacak biriyle eşleşen dövme yaptırmanın büyük bir hata olduğunu belirtti.

'Sevgili dövmesi yaptırmaya karşı değilim. Ama eğer o kişiyle sadece altı haftadır birlikteyseniz, yıllardır arkadaş değilseniz, o kadar tanımıyorsunuz demektir. Sonunda o dövmeyi kapatmak zorunda kalırsınız. En az bir yıl beklemenizi öneririm.'

Başka insanlar dövme yaptırırken de ilham kaynağı olmamalı Tamsin'e göre. İnsanlar, dövme yaptırmayı düşündüklerinde çevrelerindeki dövmelere sahip insanlardan kolayca etkilenebilirler.

Başka insanlar dövme yaptırırken de ilham kaynağı olmamalı Tamsin'e göre. İnsanlar, dövme yaptırmayı düşündüklerinde çevrelerindeki dövmelere sahip insanlardan kolayca etkilenebilirler.

'Bunun iyi bir örneği, bileğinizin ya da ön kollarınızın görünür bir yerine dövme yaptırmak istemeniz, ancak ailenizin dövmenin görünürlüğü hakkında endişelendiği ve onu iç bisepsinize ya da uyluğunuza yaptırmanızı söylediği durum olabilir. Eğer onlara kulak verir ve dövmenizi oraya yaptırırsanız, sonunda pişman olursunuz. Çünkü kendiniz için doğru olanı seçmediniz ve istediğinizi yaptırmadınız.'

Son olarak, Tamsin, tatilde yapılan "kötü" dövmelerden pişman olanları da ele aldı. Eğlenceli bir tatil gecesi sonrası, arkadaşlarla dövme yaptırmanın başlangıçta harika bir fikir gibi göründüğünü belirtti, ancak sonrasında çoğu kişi bunun için pişman oluyor.

Son olarak, Tamsin, tatilde yapılan "kötü" dövmelerden pişman olanları da ele aldı. Eğlenceli bir tatil gecesi sonrası, arkadaşlarla dövme yaptırmanın başlangıçta harika bir fikir gibi göründüğünü belirtti, ancak sonrasında çoğu kişi bunun için pişman oluyor.

'Tatilde yapılan ve insanların bana gelip düzeltmek zorunda kaldığı o küçük kırmızı biber dövmelerinin sayısı gerçekten komik. Kararınızı ayıkken verin ve güvenilir bir sanatçıya gidin. Sarhoşken tatil dövmesi yaptırmayın.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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