"Etkileşim Bağımlılığı": İbadet Ederken Kendilerini Videoya Alan Çift Sosyal Medyada Tepki Çekti

Ramazan ayıyla birlikte birçok kişi ibadetlerini artırırken, sosyal medyada da bu anlarını paylaşanlara sıkça rastlıyoruz. Ancak, bu paylaşımlar zaman zaman tartışmalara da yol açabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir çiftin ibadet ederken çekilmiş görüntülerini paylaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri çifti tatlı ve samimi bulurken, kimileri ise bu durumu saygısızlık olarak değerlendirdi. Gelen yorumlar ise adeta ikiye bölündü.

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