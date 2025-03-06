"Etkileşim Bağımlılığı": İbadet Ederken Kendilerini Videoya Alan Çift Sosyal Medyada Tepki Çekti
"Etkileşim Bağımlılığı": İbadet Ederken Kendilerini Videoya Alan Çift Sosyal Medyada Tepki Çekti
Ramazan ayıyla birlikte birçok kişi ibadetlerini artırırken, sosyal medyada da bu anlarını paylaşanlara sıkça rastlıyoruz. Ancak, bu paylaşımlar zaman zaman tartışmalara da yol açabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir çiftin ibadet ederken çekilmiş görüntülerini paylaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri çifti tatlı ve samimi bulurken, kimileri ise bu durumu saygısızlık olarak değerlendirdi. Gelen yorumlar ise adeta ikiye bölündü.
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Ramazan Ayı'ının gelmesiyle birlikte birçok kişi ibadetlerini sıklaştırdı.
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Geçtiğimiz günlerde bir çift de ibadet ederken çektikleri bir videoyu paylaştılar.
Bu durumu "saygısızlık" olarak nitelendirenler de yok değildi.
Yorumlara geçmeden önce o anları birlikte izleyelim:
"Hiç merakın yok mu böyle şeylere?" notunu düşen kullanıcıya yorum gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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