Katlanması Zor: Burçların En Problemli ve Çileden Çıkartan Özellikleri Neler?
Katlanması Zor: Burçların En Problemli ve Çileden Çıkartan Özellikleri Neler?
Burçlar, kişiliklerimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynar ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Ancak, bazı burçların özellikleri başkaları için tam bir çileye dönüşebiliyor. Kimisi sabır sınırlarını zorlarken, kimisi de sabah akşam aynı tartışmaları yapmaya meyilli olabiliyor. Gelin, burçların en problemli ve çıldırtan özelliklerine hep beraber bakalım...
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Koç Burcu
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Boğa Burcu
Başak Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
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Aslan Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
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Kova Burcu
Balık Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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