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Katlanması Zor: Burçların En Problemli ve Çileden Çıkartan Özellikleri Neler?

Katlanması Zor: Burçların En Problemli ve Çileden Çıkartan Özellikleri Neler?

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 10:57

Burçlar, kişiliklerimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynar ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Ancak, bazı burçların özellikleri başkaları için tam bir çileye dönüşebiliyor. Kimisi sabır sınırlarını zorlarken, kimisi de sabah akşam aynı tartışmaları yapmaya meyilli olabiliyor. Gelin, burçların en problemli ve çıldırtan özelliklerine hep beraber bakalım...

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Koç Burcu

Caps Lock’un insan hâli. Fısıltıyla konuşsa bile bağırıyor gibi olur. Sabır nedir bilmez, trafik tabelalarını da sadece öneri olarak görür.

Boğa Burcu

O kadar inatçı ki, koca kaya bile “Tamam kanka, sen haklısın.” der. Pizza üstüne ananas konur mu konmaz mı tartışmasını saatlerce sürdürebilir, konuya dair bir fikri olmasa bile.

Başak Burcu

İnsanları düzeltmeyi kendine görev edinmiş. Biri ayrılık mesajı atsa önce yazım hatalarını düzeltir, sonra cevap verir. Yapılacaklar listesi hazırlarken başka bir liste daha çıkar.

İkizler Burcu

Tartışmada kimin haklı olduğuna karar veremediği için herkese hak verir. Plan yapar ama sonra kaybolur. Mesajlara dönme süresi tamamen belirsiz, bazen hiç dönmez.

Yengeç Burcu

En ufak şeyi bile hayat memat meselesi yapar. Bir şeyi kafaya taktıysa unutması mümkün değil. Duygusal kriz gelirse oturup şiir yazabilir.

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Aslan Burcu

Sürekli ilgi odağı olmak zorunda. Başkasının düğününü bile kendine şov alanı yapabilir. Özgüveni o kadar yüksek ki, var olmayan bir projeye ödül konuşması yapabilir.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Karar vermesi gerekirse panikler. Issız adada iki seçenek olsa aç kalabilir. Herkesle flört eder ama kimseyle ciddi olmaz, sanki işi bu.

Akrep Burcu

“Güven sorunu” kavramının yürüyen versiyonu. Bir ortama girer girmez herkesi çözümler, gerekirse stalk’ını bile yapar. Seni ya hayatı boyunca sever ya da sabırla intikam planları kurar.

Yay Burcu

Bağlanmaktan kaçmak için her şeyi yapar. Sohbetin ortasında bile bilet alıp gitmesi mümkündür. Sorumluluklar mı? O kısım biraz muamma.

Oğlak Burcu

İşsiz de olsa CEO gibi takılır. Hayatın ne kadar zor olduğunu anlatırken aslında herkesi içten içe yargılar. Eğlenmeyi çok sevdiği pek söylenemez.

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Kova Burcu

Küçük sohbetlerden kaçar, ama birbirinden alakasız kişilerle iletişim kurabilir. Duygularını göstermemek için ekstra çaba harcar. Komplo teorilerine hâkim olsa da dünyanın en umursamaz insanı rolüne de bürünebilir.

Balık Burcu

Balık Burcu

Sürekli geçmişi düşünüp “Ne güzel günlerdi be…” diye iç çeker. Hayat onun için bir film sahnesi. Duygusal olarak her an oradadır ama olayları tam olarak kavrayıp kavrayamadığı tartışılır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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