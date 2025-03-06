Katlanması Zor: Burçların En Problemli ve Çileden Çıkartan Özellikleri Neler?

Burçlar, kişiliklerimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynar ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Ancak, bazı burçların özellikleri başkaları için tam bir çileye dönüşebiliyor. Kimisi sabır sınırlarını zorlarken, kimisi de sabah akşam aynı tartışmaları yapmaya meyilli olabiliyor. Gelin, burçların en problemli ve çıldırtan özelliklerine hep beraber bakalım...