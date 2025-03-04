Onlarca Erkek Mesaj Attı: Sadece "Dalin Şişesi" Görseline Gelen Tinder Mesajları Tartışma Yarattı
Onlarca Erkek Mesaj Attı: Sadece "Dalin Şişesi" Görseline Gelen Tinder Mesajları Tartışma Yarattı
Tinder son dönemin en revaçta olan tanışma uygulamalarından bir tanesi. İki tarafın da birbirini 'beğenerek' eşleşip tanışmasına dayanan bu uygulama milyonlarca kullanıcıya sahip.
Öyle ki geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Tinder hesabı açarak bir test yaptı. Profiline sadece bir kadın ismi koyup Dalin şişesi görseliyle profil açan kullanıcıya mesaj yağdı. Her yaştan kişi dalin işesiyle konuşup tanışmak istedi.
Kullanıcıların bu denli 'seçici' olması ise sosyal medyada tartışma yarattı.
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Sizler de takdir edersiniz ki son dönemlerde tanışma uygulamaları revaçta.
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Bu uygulamalardan birisi de Tinder.
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da, popüler tanışma platformu Tinder'da ilginç bir deney yaptı.
Sonucu epey şaşırtıcı oldu.
Bu sayı gittikçe arttı, 400 bandına tırmandı.
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Gelen mesajlar da cabası tabi. Eşleştiği Tinder kullanıcıları, profilin arkasında kimin olduğunu bilmeden mesaj yağmuruna tuttu.
"Durum çok vahim" notuyla paylaşılan o ekran görüntüleri:
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Bu paylaşım sonrası sosyal medya çalkalandı, herkes birbirinden farklı yorumlar yaptı:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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