Onlarca Erkek Mesaj Attı: Sadece "Dalin Şişesi" Görseline Gelen Tinder Mesajları Tartışma Yarattı

Tinder son dönemin en revaçta olan tanışma uygulamalarından bir tanesi. İki tarafın da birbirini 'beğenerek' eşleşip tanışmasına dayanan bu uygulama milyonlarca kullanıcıya sahip.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, Tinder hesabı açarak bir test yaptı. Profiline sadece bir kadın ismi koyup Dalin şişesi görseliyle profil açan kullanıcıya mesaj yağdı. Her yaştan kişi dalin işesiyle konuşup tanışmak istedi.

Kullanıcıların bu denli 'seçici' olması ise sosyal medyada tartışma yarattı.

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