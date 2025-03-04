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Hayran Kitleleri Bile Var! AVM Katlarında "Pişik Olmuş Gibi Yürüyen" İnternet Fenomenleri Sinirinizi Bozacak

Hayran Kitleleri Bile Var! AVM Katlarında "Pişik Olmuş Gibi Yürüyen" İnternet Fenomenleri Sinirinizi Bozacak

fenomen AVM
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 18:27

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin sayısı öyle arttı ki, bazen insan şaşkınlıkla 'Bu kim?', 'Bunu kim ünlü etti?' diye sormadan edemiyor.  

Yasadışı bahis reklamı nedeniyle hapse girenlerden tutun da etrafa küfürler savuranlara kadar pek çok fenomen gündemimize oturuyor. Son haftalarda ise AVM katlarında 'pişik olmuş gibi' yürüyen internet fenomenleri türedi. 'Fenomen' diyoruz çünkü arkalarında onları destekleyen büyük bir hayran kitlesi var.  

Üstelik hayran buluşmaları düzenleyerek çevreye rahatsızlık vermekten de geri durmuyorlar. Sosyal medyada da tepkilerin odağı haline gelen bu akıma gelin birlikte bakalım...

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Sizler de takdir edersiniz ki sosyal medya fenomenlerinin sayısı son 5 yılda adeta pik yaptı.

Sizler de takdir edersiniz ki sosyal medya fenomenlerinin sayısı son 5 yılda adeta pik yaptı.

Herhangi bir olayla gündeme gelip ünlü olanlardan tutun da, tartışmalı yapılarıyla dikkat çekenlere kadar, artık sosyal medyada birbirinden farklı 'figürler' görmek mümkün.

Fakat son günlerde farklı bir "fenomen" grubu türedi, belki denk gelmişsinizdir.

Fakat son günlerde farklı bir "fenomen" grubu türedi, belki denk gelmişsinizdir.

AVM'nin katlarında ilginç duruşlarla yürüyüp video çeken, ardından da üzerine pek bir komik (!) şeyler yazarak hepimize sözde mizah şöleni yaşatan fenomenler, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Beraber bi' izleyelim...

Grubun videosunu izleyen herkes, "Bunlar neden ünlü ki?" demekten kendini alamıyor.

Grubun videosunu izleyen herkes, "Bunlar neden ünlü ki?" demekten kendini alamıyor.

Hayran kitlesi diyoruz ama öyle böyle değil. Grup, 'hayranlarıyla' AVM'de hayran buluşması yapıyor, yarattıkları akımı sürü halinde gerçekleştiriyorlar.

Mesela, o hayran buluşmasından bir kesit.

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Sosyal medya kullanıcıları ise hayatı sorguladı. İlginç kişilerin "idolleştirilmesi" ise büyük tartışmaya sebep oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ise hayatı sorguladı. İlginç kişilerin "idolleştirilmesi" ise büyük tartışmaya sebep oldu.
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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maestro__

bu yaptığı hareketleri normal zannedip birde fenomen olduğu için kendisiyle gurur duyuyor bu tipler.