Hayran Kitleleri Bile Var! AVM Katlarında "Pişik Olmuş Gibi Yürüyen" İnternet Fenomenleri Sinirinizi Bozacak

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin sayısı öyle arttı ki, bazen insan şaşkınlıkla 'Bu kim?', 'Bunu kim ünlü etti?' diye sormadan edemiyor.

Yasadışı bahis reklamı nedeniyle hapse girenlerden tutun da etrafa küfürler savuranlara kadar pek çok fenomen gündemimize oturuyor. Son haftalarda ise AVM katlarında 'pişik olmuş gibi' yürüyen internet fenomenleri türedi. 'Fenomen' diyoruz çünkü arkalarında onları destekleyen büyük bir hayran kitlesi var.

Üstelik hayran buluşmaları düzenleyerek çevreye rahatsızlık vermekten de geri durmuyorlar. Sosyal medyada da tepkilerin odağı haline gelen bu akıma gelin birlikte bakalım...