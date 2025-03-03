Bir Dönüşüm Hikayesi: Evsizlikten Topluma Kazandırılan Kadının Hayatını Değiştiren Yolculuk

Rita, yıllardır zorluklarla mücadele eden ve sokaklarda hayatta kalmaya çalışan bir kadındı. Ancak bir gün Shafag Novruz’la karşılaşması, hayatını tamamen değiştirecek bir dönüşümün kapılarını araladı.

Shafag, sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda Rita’nın kendine güvenini ve onurunu da geri kazandırmak için elinden geleni yaptı. Evsizlikten kurtulup topluma kazandırılan bir kadının hikayesini hep beraber öğrenelim...