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Bir Dönüşüm Hikayesi: Evsizlikten Topluma Kazandırılan Kadının Hayatını Değiştiren Yolculuk

Bir Dönüşüm Hikayesi: Evsizlikten Topluma Kazandırılan Kadının Hayatını Değiştiren Yolculuk

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 11:48

Rita, yıllardır zorluklarla mücadele eden ve sokaklarda hayatta kalmaya çalışan bir kadındı. Ancak bir gün Shafag Novruz’la karşılaşması, hayatını tamamen değiştirecek bir dönüşümün kapılarını araladı.

Shafag, sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda Rita’nın kendine güvenini ve onurunu da geri kazandırmak için elinden geleni yaptı. Evsizlikten kurtulup topluma kazandırılan bir kadının hikayesini hep beraber öğrenelim...

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"Evsizlik" dünya çapında artan durumlardan bir tanesi.

"Evsizlik" dünya çapında artan durumlardan bir tanesi.

Amerika başta olmak üzere evsizlik oranı dünyanın birçok noktasında görülebiliyor.

Çevredeki insanlar ise evsizlere yardım etmeye çalışıyor. Rita da yardım eli uzatılan evsizlerden bir tanesi.

Çevredeki insanlar ise evsizlere yardım etmeye çalışıyor. Rita da yardım eli uzatılan evsizlerden bir tanesi.

Rita'nın bakımsız görünümünden etkilenen stilist Shafag Novruz, sadece Rita'nın dış güzelliğini değil, aynı zamanda onurunu da geri kazandırmak için elindeki tüm yetenek ve kaynakları kullanmaya karar verdi. Rita ise, bu karşılaşmanın hayatını tamamen değiştirecek bir dönüşüme yol açacağını hiç fark etmemişti.

Rita'nın hayat hikayesi de epey üzücü.

Rita'nın hayat hikayesi de epey üzücü.

Rita, yıllardır evsizlikle mücadele ediyordu ve tek dayanağı, kaybettiği oğluydu. Sokaklarda yaşamını sürdüren Rita, şişe ve çanta toplayarak geçiniyordu. Bir iş bulma umudu olsa da, görünüşü nedeniyle toplumun yargılayıcı bakışlarını iliklerinde hissediyordu.

Shafag, Rita'nın hikayesinden etkilenip, ona toplumla yeniden kaynaşabilmesi için imajını değiştirme görevini üstlenmeye karar verdi.

Shafag Novruz’un, Rita’nın dönüşümüne olan bağlılığı çok büyüktü. Değişim, bir diş hekimi ziyaretiyle başladı. Burada Shafag, Rita'nın hak ettiği gülüşü elde edebilmesi için diş ameliyatı masraflarını kendi cebinden karşıladı.

Shafag Novruz’un, Rita’nın dönüşümüne olan bağlılığı çok büyüktü. Değişim, bir diş hekimi ziyaretiyle başladı. Burada Shafag, Rita'nın hak ettiği gülüşü elde edebilmesi için diş ameliyatı masraflarını kendi cebinden karşıladı.

Ardından manikür ve pedikür işlemleri yapıldı.

Sonrasında saç bakımı yapıldı. Rita’nın kısa ve yıpranmış saçları düzleştirildi, sarıya boyandı ve uzatıldı, ona canlı ve feminen bir görünüm kazandırıldı.

Kozmetik ürünler, güzellik tedavileri, ağda, takma kirpikler ve profesyonel makyaj uygulamaları harika bir iş çıkardı. Shafag, Instagram paylaşımında bu dönüşümü mümkün kılan ekibe teşekkür etti.

Rita'nın önce ve sonra fotoğrafları ise "İyi insanlar iyi ki var" dedirtiyor.

Rita'nın önce ve sonra fotoğrafları ise "İyi insanlar iyi ki var" dedirtiyor.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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