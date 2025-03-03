Bir Dönüşüm Hikayesi: Evsizlikten Topluma Kazandırılan Kadının Hayatını Değiştiren Yolculuk
Bir Dönüşüm Hikayesi: Evsizlikten Topluma Kazandırılan Kadının Hayatını Değiştiren Yolculuk
Rita, yıllardır zorluklarla mücadele eden ve sokaklarda hayatta kalmaya çalışan bir kadındı. Ancak bir gün Shafag Novruz’la karşılaşması, hayatını tamamen değiştirecek bir dönüşümün kapılarını araladı.
Shafag, sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda Rita’nın kendine güvenini ve onurunu da geri kazandırmak için elinden geleni yaptı. Evsizlikten kurtulup topluma kazandırılan bir kadının hikayesini hep beraber öğrenelim...
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"Evsizlik" dünya çapında artan durumlardan bir tanesi.
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Çevredeki insanlar ise evsizlere yardım etmeye çalışıyor. Rita da yardım eli uzatılan evsizlerden bir tanesi.
Rita'nın hayat hikayesi de epey üzücü.
Shafag Novruz’un, Rita’nın dönüşümüne olan bağlılığı çok büyüktü. Değişim, bir diş hekimi ziyaretiyle başladı. Burada Shafag, Rita'nın hak ettiği gülüşü elde edebilmesi için diş ameliyatı masraflarını kendi cebinden karşıladı.
Rita'nın önce ve sonra fotoğrafları ise "İyi insanlar iyi ki var" dedirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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